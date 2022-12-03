«Последние контакты с «Челси» по Захаряну были в начале сентября. С тех пор – ничего нового». Член совета директоров «Динамо» о хавбеке
Дмитрий Гафин рассказал об интересе европейских клубов к игрокам «Динамо».
– Есть подвижки по части переговоров с «Челси» по Захаряну?
– Последние контакты с «Челси» по Арсену были в августе или начале сентября.
С тех пор разговоров по его трансферу с лондонским клубом у «Динамо» не было. Так что ничего нового вам пока сказать не могу на этот счет.
– Кроме Захаряна были ли еще какие-то предложения из европейских клубов по вашим игрокам?
– Этих предложений сейчас нет. Мы знаем, что за нашими игроками следят, в том числе и европейские клубы. Но пока конкретики не было, – сказал член совета директоров «Динамо».
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