«Последние контакты с «Челси» по Захаряну были в начале сентября. С тех пор – ничего нового». Член совета директоров «Динамо» о хавбеке

Дмитрий Гафин рассказал об интересе европейских клубов к игрокам «Динамо».

– Есть подвижки по части переговоров с «Челси» по Захаряну?

– Последние контакты с «Челси» по Арсену были в августе или начале сентября.

С тех пор разговоров по его трансферу с лондонским клубом у «Динамо» не было. Так что ничего нового вам пока сказать не могу на этот счет.

– Кроме Захаряна были ли еще какие-то предложения из европейских клубов по вашим игрокам?

– Этих предложений сейчас нет. Мы знаем, что за нашими игроками следят, в том числе и европейские клубы. Но пока конкретики не было, – сказал член совета директоров «Динамо».

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