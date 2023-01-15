«Челси» выиграл впервые за 5 матчей, прервав серию из 3 поражений. Дальше – «Ливерпуль»
«Челси» прервал трехматчевую серию поражений, обыграв «Кристал Пэлас» (1:0) в АПЛ.
Команда Грэма Поттера в последний раз побеждала 27 декабря 2022 года – тогда был обыгран «Борнмут» (2:0). С тех пор у «синих» была ничья с «Ноттингем Форест» (1:1), а также поражения от «Манчестер Сити» (0:1 в АПЛ и 0:4 в Кубке Англии) и «Фулхэма» (1:2).
Всего за 9 последних игр у «Челси» 2 победы, ничья и 6 поражений. Далее он встретится с «Ливерпулем» в чемпионате – это случится 21 января.
Буду желать им всего плохого, пока этот клоун не поймет, что единственное, что от него требуется - это выносить бабло из кошелька, пока серьёзные и умелые люди будут решать кого покупать, увольнять и т.д.