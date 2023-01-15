«Челси» выиграл впервые за 5 матчей, прервав серию из 3 поражений. Дальше – «Ливерпуль»

Теги Челси премьер-лига Англия Кристал Пэлас Грэм Поттер Футбол

«Челси» прервал трехматчевую серию поражений, обыграв «Кристал Пэлас» (1:0) в АПЛ.

Команда Грэма Поттера в последний раз побеждала 27 декабря 2022 года – тогда был обыгран «Борнмут» (2:0). С тех пор у «синих» была ничья с «Ноттингем Форест» (1:1), а также поражения от «Манчестер Сити» (0:1 в АПЛ и 0:4 в Кубке Англии) и «Фулхэма» (1:2).

Всего за 9 последних игр у «Челси» 2 победы, ничья и 6 поражений. Далее он встретится с «Ливерпулем» в чемпионате – это случится 21 января.

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26 комментариев

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Barcelona still waiting for the corner
Ливерпуль спокойно обыграет Челси. Они умеют класть на пол лидеров, но сливать середнякам.
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Nuraly Amirov
Ответ Акира_1
Ну посмеймся. Если юмор не о чем, то и смеяться не получается, но местные схавали как обычно. 👍
Тут не претендуют на высокий вкус уровня Карлина или таких ценителей-критиков, это не сайт комедии, тут просто легкая ирония, будьте проще
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PsichoEscape
Можно было написать: "...дальше поражение от Ливерпуля"
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Рома Карабах
Какие вопросы к Боэли? Надевайте синие цвета, пока еще не назвали глором
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Тюменский медвежонок
Ответ Юрий Костыгин
Я так понимаю, что гол сообразили люди, от которых хотят избавиться в первую очередь.
да в целом играют и стараются именно те от которых хотят избавиться
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Anton Kortenko
вторая часть сезона будет сильной у Челси. мощно усилились, и травматы может вернутся.
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Юрий Костыгин
Я так понимаю, что гол сообразили люди, от которых хотят избавиться в первую очередь.
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Максим Гафаров
Теперь я понял кто такой этот ваш Мудрик.
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NickN
Ответ 6rpvsqvwtj
Вот что делает стомиллионный Мудрик!!!! Браво боулинг
Опередил)
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Vy_Ao
Ответ Trash Talking
Как бы здесь не издевались над Челси, очень рад что смогли одержать победу. Пусть и минимальную но очень нужную сейчас.
чему тут радоваться? это прям показательное фиаско америкосского бездаря, который возомнил себя Билли Бином.
Буду желать им всего плохого, пока этот клоун не поймет, что единственное, что от него требуется - это выносить бабло из кошелька, пока серьёзные и умелые люди будут решать кого покупать, увольнять и т.д.
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Акира_1
Ответ Nuraly Amirov
С юмором у вас плохо, впрочем как и большинства юзающих смайл клоуна
Ну посмеймся. Если юмор не о чем, то и смеяться не получается, но местные схавали как обычно. 👍
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-8
-8
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rigobersong
Борьба за 10 место будет леген...подожди, подожди...дарной:)
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Nuraly Amirov
Ответ Акира_1
Который не играл даже. 🤡
С юмором у вас плохо, впрочем как и большинства юзающих смайл клоуна
+5
-1
+4
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Maxim Nimes
Ливерпуль мертвый. Как и Челси. Результат может быть любым. Битва двух мертвецов
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-3
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Пепси пеналдувич
Еще 100 лямов за Рафинью и второй матч выйграют!
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Ocelot
встреча двух главных неудачников этого сезона в АПЛ, хотя после старта АПЛ МЮ лидировал в этом топе с огромным отрывом))
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-3
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Иван Рыбаков
Ответ Акира_1
Который не играл даже. 🤡
Который не понял шутку.
+2
-2
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Okaka
Мудрик будет делать с Трентом то же, что и Митома вчера
+3
-4
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porque
Ответ Акира_1
Который не играл даже. 🤡
Дал пару советов местным дуболомам перед игрой и вот результат
+29
-3
+26
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Trash Talking
Как бы здесь не издевались над Челси, очень рад что смогли одержать победу. Пусть и минимальную но очень нужную сейчас.
+34
-6
+28
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GuruFutbola
В деревне Беларуси сегодня праздник)
+2
-7
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blahblah2
Соседи по турнирной таблице😁
+1
-2
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Акира_1
Ответ 6rpvsqvwtj
Вот что делает стомиллионный Мудрик!!!! Браво боулинг
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Акира_1
Ничей я бы не удивился. Игры у Челси нет по-прежнему, особенно как в конце вся команда обороняет 10 место от Кристалл Пэлас. Менталитет Поттера 🤮
0
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Бекболот Жолборсов
Наконец то
+9
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