Михаил Мудрик: «Челси» – привлекательный проект. Жду возможности поработать с Поттером»
Михаил Мудрик прокомментировал переход из «Шахтера» в «Челси».
«Я очень рад подписать контракт с «Челси». Это огромный клуб, выступающий в фантастической лиге. Очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.
Я рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться под руководством Грэма Поттера и его сотрудников», – сказал 22-летний вингер.
Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 70+40 млн евро за Михаила, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.
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Да, может Шахтёр там упёрся в эту сотку, но как при таких вводных можно выбрать команду, которую на текущий момент шатает, шо дай боже, которая с большой долей вероятности вообще мимо еврокубков на следующий сезон, а Поттера этого могут убрать через неделю другую. И ты называешь всё это: "привлекательный проект". Привлекательный проект был у Абрамовича, а это... Даже у прости Господи Ньюкасла больше привлекательный проект, чем нынешний Челси... Неужели НАСТОЛЬКО больше предложили, и в 22 года так важен лишний миллион? Ему ж не за эмблему, а-ля ромбик на груди предлагали играть
Да и Челси на роль принца совсем не тянет.
А тебе не приходило в голову, что то что ты видишь на поле лишь маленькая часть футбола? А как же офисные баталии? А положение в таблице не главное на что стоит смотреть