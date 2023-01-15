Михаил Мудрик: «Челси» – привлекательный проект. Жду возможности поработать с Поттером»

прокомментировал переход из «Шахтера» в « ».

«Я очень рад подписать контракт с «Челси». Это огромный клуб, выступающий в фантастической лиге. Очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.

Я рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться под руководством и его сотрудников», – сказал 22-летний вингер.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 70+40 млн евро за Михаила, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.

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