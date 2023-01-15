Михаил Мудрик: «Челси» – привлекательный проект. Жду возможности поработать с Поттером»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик прокомментировал переход из «Шахтера» в «Челси».

«Я очень рад подписать контракт с «Челси». Это огромный клуб, выступающий в фантастической лиге. Очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.

Я рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться под руководством Грэма Поттера и его сотрудников», – сказал 22-летний вингер.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 70+40 млн евро за Михаила, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.

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«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просил 100 млн – откуда такие цены?

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82 комментария

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Eugene Osinskiy
Ответ mArty-.-
Вот это я понимаю трансферное окно. Сразу 3 из 4 лучших игроков СНГ поменяли команды. Малиновский в Марсель. Мудрик в Челси. Рассказов в Крылья.
Еще бы Кокорина в Реал
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Иван Шуткин
Когда платят 7,5 на 7 лет любой проект станет привлекательным ))
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алекс голудин
Переобулся Миша, ну что ж, это так знакомо...
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Xameleon1992
Мудрик: "Арсенал? Не, не слышал"
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Sterp
Ответ Anton Kortenko
между строк: "я хотел в Арсенал, но продали сюда. здравствуйте."
Он так хотел в Арсенал, но деньги решили....
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Кирилл Польский
Не очень понимаю пацана. Ты весь такой талантливый, за тебя идёт охота. Есть интерес, и конкретный вариант играть за лидера чемпионата. За команду, где играет соотечественник, это всегда + к адаптации.
Да, может Шахтёр там упёрся в эту сотку, но как при таких вводных можно выбрать команду, которую на текущий момент шатает, шо дай боже, которая с большой долей вероятности вообще мимо еврокубков на следующий сезон, а Поттера этого могут убрать через неделю другую. И ты называешь всё это: "привлекательный проект". Привлекательный проект был у Абрамовича, а это... Даже у прости Господи Ньюкасла больше привлекательный проект, чем нынешний Челси... Неужели НАСТОЛЬКО больше предложили, и в 22 года так важен лишний миллион? Ему ж не за эмблему, а-ля ромбик на груди предлагали играть
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Роланд
Если проявит себя на все 100+ мильонов, это будет, конечно, супер, настоящая сказка о Золушке. Но пока смотрится как очень сомнительный и странный трансфер.

Да и Челси на роль принца совсем не тянет.
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Anton Kortenko
между строк: "я хотел в Арсенал, но продали сюда. здравствуйте."
+2
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FortMinor
Шахта заткнула хейтеров которые не верили что они продадут Мудрика за сотку, но они нашли покупателя уже зимой
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V Galperin
Ребята зря вы на Мудрика накатываете, там всё решал не он, а руководство клуба и от его пожеланий мало что зависело. Парень, который ещё год назад был в глубоком запасе Шахтера, где солировали бразильцы, вдруг оказался одним из самых дорогих игроков. От этого могут и мозги свернутся, но я надеюсь, что Поттер найдёт к нему подход и место в составе, если понадобится Дзерби его наверняка проконсультирует, это он его фактически сделал игроком уровня ЛЧ.
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Ahmed Demha
Ответ vaslover
Как же в России всех колбасит от суммы трансфера за парня из ненавистной страны. Оно и понятно, наши то российские ребята футболисты британцам даже безвозмездно не нужны, понимаю что обидно.
правда тоже самое писали про Энцо Фернандеса, Нуньеса и многих других, у вас там в ЦИПСО уже совсем отчаялись?
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TheReal_TMAC
Роман Аркадьевич, в нулевые мы были неправы, называя тот Челси мешком.
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Michael_the_creator
Лица кАнониров представили?🤡
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Caniball
Ответ mArty-.-
Вот это я понимаю трансферное окно. Сразу 3 из 4 лучших игроков СНГ поменяли команды. Малиновский в Марсель. Мудрик в Челси. Рассказов в Крылья.
Что-то я не уверен, что Малина лучше Головы.
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SopTecret
Когда неверно прочли Moodric и решили, что надо потратить 100+
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Денис Морозов
Ответ PavelK22
Страшно становится за будущее футбола с такими трансферами !
Я так понимаю ты из задрищинска вещаешь и зарабатываешь свои 20к в месяц 🤣
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Guillermo
Ответ Romano1985
Украинцы молодцы в этом плане , сборная у них , чего уж там посильнее и посолиднее будет … а умение продавать футболистов , аплодирую стоя !
Полумертвый Уэльс пройти не смогли, а так конечно сильнее и крепче)
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аллик
Ответ Penarol
Сложный трансфер. Непросто будет всем, особенно Михаилу. Арсенал выглядел куда более «удобным» вариантом. В Челси ни один игрок из бывшего СССР так и не оправдал надежд: Алдонин, великий Шевченко, легендарно стабильный Жирков, а теперь свежий во всех отношениях Мудрик. Пусть хоть у парня получится!
не Алдонин, Смертин
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dedyshka1994
Ответ Сергей Штырков
На данный момент Челси даже а ле не попадает
Ну и что?
А тебе не приходило в голову, что то что ты видишь на поле лишь маленькая часть футбола? А как же офисные баталии? А положение в таблице не главное на что стоит смотреть
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Rhett Butler
Деньги
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Penarol
Сложный трансфер. Непросто будет всем, особенно Михаилу. Арсенал выглядел куда более «удобным» вариантом. В Челси ни один игрок из бывшего СССР так и не оправдал надежд: Алдонин, великий Шевченко, легендарно стабильный Жирков, а теперь свежий во всех отношениях Мудрик. Пусть хоть у парня получится!
+1
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Dan Kennedy
Ответ mArty-.-
Вот это я понимаю трансферное окно. Сразу 3 из 4 лучших игроков СНГ поменяли команды. Малиновский в Марсель. Мудрик в Челси. Рассказов в Крылья.
Кто четвертый? :)
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vaslover
Как же в России всех колбасит от суммы трансфера за парня из ненавистной страны. Оно и понятно, наши то российские ребята футболисты британцам даже безвозмездно не нужны, понимаю что обидно.
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markoolio
Мудрик: Арсенал? Забью им парочку, когда будем играть против них
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Karl0709
Ответ dedyshka1994
Был там?
В Челси нет .
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