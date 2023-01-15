Поттер о Мудрике: «Если останусь в «Челси» до конца его контракта в 2031-м, буду счастлив. Он уже нравится фанатам»

прокомментировал трансфер в « ».

«Он молодой игрок с выдающимися качествами в финальной трети. Мудрик очень быстрый и ловкий. И я думаю, что он понравится публике», – сказал тренер «Челси».

«Если я останусь здесь до конца контракта [Мудрика], то буду счастлив! В трансферное окно случается такое, чего не ожидаешь. Это молодой игрок с большим будущим. Он интересен при игре один в один, способен угрожать воротам. И он уже нравится нашим болельщикам», – добавил Поттер.

Напомним, Мудрик подписал контракт до 2031 года. Сумма сделки – 70+30 миллионов евро.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Похоже, заплатили больше 100 млн евро 🤯