Поттер о Мудрике: «Если останусь в «Челси» до конца его контракта в 2031-м, буду счастлив. Он уже нравится фанатам»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Михаил Мудрик Футбол

Грэм Поттер прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в «Челси».

«Он молодой игрок с выдающимися качествами в финальной трети. Мудрик очень быстрый и ловкий. И я думаю, что он понравится публике», – сказал тренер «Челси».

«Если я останусь здесь до конца контракта [Мудрика], то буду счастлив! В трансферное окно случается такое, чего не ожидаешь. Это молодой игрок с большим будущим. Он интересен при игре один в один, способен угрожать воротам. И он уже нравится нашим болельщикам», – добавил Поттер.

Напомним, Мудрик подписал контракт до 2031 года. Сумма сделки – 70+30 миллионов евро.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Похоже, заплатили больше 100 млн евро 🤯  

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104 комментария

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Amin Nabidjonov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На развод похоже
Посмотрим професор время покажет.....
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Amin Nabidjonov
Ответ rigobersong
И мы все будем рады видеть Челси в чемпионшипе:)🤣
А ты откуда появился черт барса иди домой
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Triada
Если
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Amin Nabidjonov
Ответ Vy_Ao
Если ты остарешься до 31-го, то Челси будет в Чемпионшипе
Да професор ты сам там будешь!!!!!!!!!!
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Amin Nabidjonov
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Ребята, давайте на чистоту, очень мутная покупка, кот в мешке! А 100 лямов, есть сто лямов! А напад найдется! Который сразу будет давать разницу, а не на перспективу!
Это тебе кажется посмотрим скоро по делу!!!
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Amin Nabidjonov
Ответ analogia
Это уже смешно, как будто купили молодого Месси 😀
Тебе смешно а нам не
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Amin Nabidjonov
Ответ llolishe
Летом еще тратить будут
100%
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Amin Nabidjonov
Ответ Noob Saibot
Да и сам Мудрик врядли останется до конца своего контракта 😂
Ты все знаешь за ране умник
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Jokk
Ответ Иван Лазович
Мне просто интересно, сколько матчей Мудрика вы видели? Да 100 не стоит, но уж поболее 20
А сколько стоит Холанд в Зальцбурге?
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Amin Nabidjonov
Ответ KozlikX
Ну ты сравнил, одного из самых талантливых молодых игроков мира и выскочка из упл , даже трансфер Антони выглядит не так глупо по сравнению с этим
Еще один умник нашелся
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Алексей Куликов
Ответ Зелёный гопник
Кто-то на ветке уже писал про поддержку ВСУ через данный трансфер. Вполне возможен такой вариант, так как реально Мудрику цена 15-20 млн.
Как-то очень муторно, да и зачем, если они могут помогать официально?
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Amin Nabidjonov
Ответ mansur.m96@icloud.com
Контракты на 7 лет игроки подписывают, тем самым амортизируя траты на этот период. Боуэли может и не понимает в футболе ничего, но деньги он и его команда спецов считать умеют.
😆😆😆
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Amin Nabidjonov
Ответ *MVP*
он даже по ТФ стоит 40, какие 15-20, лол?
Только тебя не хватало😃😃😃
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BurBon
Барсе надо быстрее переподписывать Дембеле с его мизерными отступными, летом его уже сложно будет удержать. ТР сошел с ума окончательно.
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Amin Nabidjonov
Ответ Иван Лазович
Мне просто интересно, сколько матчей Мудрика вы видели? Да 100 не стоит, но уж поболее 20
Да конечно клоны.
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CuauhtemokBlanco
Ответ Назарбек Рамунанаев
Платить за мудрика как за хаверца, ну такое. Милан, например, за де кеттеларе, который не хуже, отдали всего 40.Я уж молчу про феде вальверде за 5 лямов, винисиуса за 50,родриго за 40,да за холланда меньше платили. Будем надеется, что ценник не будет давить на парня и удачи на поле.
Мудрик на пол головы сильнее всех кого ты назвал, разве что Вальверде крайне качественный, а Холланда все же за дорого подписали учитывая подписной бонус и комиссии. Мудрик - украинец, и этот факт мешает беспристрастно воспринимать его как потенциально одного из сильнейших игроков мира. Я к тому что из СНГ никогда не выходили футболисты настолько мощные, как он, а он посильнее выглядит, чем Шева, Глеб или Аршавин. Если сравнивать его с действующими, то он лучше Хвичи.
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KozlikX
Ответ Кукусик
Это не Месси, а потенциально еще один Мбаппе. Купили не готовую звезду, но золотой самородок. Все по делу
Мбаппе ... Без комментариев просто )))
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Mt09
Ответ Зелёный гопник
Кто-то на ветке уже писал про поддержку ВСУ через данный трансфер. Вполне возможен такой вариант, так как реально Мудрику цена 15-20 млн.
а ведь это идея. Ким Чен Ын может купить себе Дзюбу
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Amin Nabidjonov
Ответ Михаил Сафонов
А все ли деньги заплатили именно за него?
А это ты пропустил дружок🤣🤣🤣
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KozlikX
Ответ llolishe
Мне интересно кто будет это все разгребать у Челси сейчас три состава собирается-не забудьте что вроде бы Нкунку тоже в Челси переходит Должун сейчас на Сити не сможет гнать якобы у них 3 состава
Должун неплохой парень, чего вы его все троллите )
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Amin Nabidjonov
Ответ Three Days Grace
каждый стоит ровно столько, сколько за него заплатили)
Это правилный ответ.😎😎😎
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KozlikX
Ответ AdekvaT
Не кажется ли вам, товарищи, что трансфер за такую сумму - это оборот денег украинских олигархов? Условно, как покупка Абрамовичем Жиркова. Я только так могу объяснить такую сумму.
Как вариант отмыв ага
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Amin Nabidjonov
Ответ Михаил Сафонов
Развод если не века, то последнего времени, чел и полтоса не стоит.
Какой тебя разныца умник
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KozlikX
Ответ Joe Moor
бред какой то. Наш РМ заплатил за Эндрика 60 лямов, который даже в европе не играл. А тут платят за футболиста который в ЛЧ неплохо себя показал и в УПЛ.
Ну ты сравнил, одного из самых талантливых молодых игроков мира и выскочка из упл , даже трансфер Антони выглядит не так глупо по сравнению с этим
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-1
-1
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Ребята, давайте на чистоту, очень мутная покупка, кот в мешке! А 100 лямов, есть сто лямов! А напад найдется! Который сразу будет давать разницу, а не на перспективу!
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