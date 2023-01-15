Поттер про 1:0 с «Пэлас»: «Челси» сыграл неплохо. Нужно понимать контекст нашей ситуации – потрясающего футбола все время не будет»

Теги Челси премьер-лига Англия Кристал Пэлас Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0).

«Довольны тремя очками. В целом мы играли неплохо, у них тоже были свои моменты, но сегодня мы должны были победить – набрать три ценных очка против команды, которая наседала.

Стараемся играть хорошо, и, думаю, временами нам это удавалось, но нужно понимать контекст ситуации, в которой мы находимся, так что у нас не будет потрясающего футбола все время. Ребята много работали», – сказал тренер «Челси».

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14 комментариев

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Stivi M.D.
Ответ Stormbringer
Важная для Поттера победа, конечно. Сколько не ссылаться на травмы и обстоятельства, но с такими соперниками очки надо брать. Надеюсь у Грэма еще все получится в Челси
У челв два состава уже, как и у Сити, какие там отмазы вообще могут быть?
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deadjoker
А потрясающий футбол разве уже был? :)
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Добрый Ретроград
потрясающего футбола все время не будет, я ж не Гарри Поттер.
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nick-basil
Пока вполне потрясающее дно. Каждый матч
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KeriLLo
Ответ Сергей Кайзер
Бадиашиле с дебютом, держался солидно. За второй этаж беспокойства ноль было сегодня.
Понравилось как он в концовке весь верх снимал очень хладнокровно.
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Mark Andre Ter Shtegen
Эффект Феликса
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Павел Швецов
Хороший матч, весёлый. Во всяком случае в сравнении с предыдущими. Создали много моментов, но надо лучше реализовывать, конечно. Сзади надо играть аккуратнее, могли пропустить и тогда бы ни о какой победе уже речь не шла. Очень понравился Бадиашиль, спокойная и уверенная игра, Тиаго Силва красавец просто! Кепе надо что то делать с игрой на выходах, любой навес несёт опасность... Галлахер активно играл и молодец, но забывает часто, где играет на поле, его обрезы очень опасны для обороны. Зиеш напомнил о себе, Холл молодец, но надо в технике прибавлять. В общем, смотрим дальше! Вперёд, Челси!
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инок
Хорошо, что Челси наконец-то одержал победу, но последние минуты отбивались всей командой.
+1
-1
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Сергей Кайзер
Бадиашиле с дебютом, держался солидно. За второй этаж беспокойства ноль было сегодня.
+24
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+24
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Сергей Кайзер
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Пэлас выглядел тоже неплохо, ничья была бы более закономерным результатом
Не. Пэлас редко проникал в штрафную, а били издали в основном. Один серьёзный момент был. Челси отработал значительно лучше, Хавертц чудом не ушел с дублем.
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-1
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Stormbringer
Важная для Поттера победа, конечно. Сколько не ссылаться на травмы и обстоятельства, но с такими соперниками очки надо брать. Надеюсь у Грэма еще все получится в Челси
+25
0
+25
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Пэлас выглядел тоже неплохо, ничья была бы более закономерным результатом
+1
-3
-2
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AL27
Тиаго Силва и Галлахер сегодня очень круто сыграли!
+13
0
+13
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Александра Александрова
Вау победа )) завтра наверное +30 будет ))
+2
-4
-2
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