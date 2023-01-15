Поттер про 1:0 с «Пэлас»: «Челси» сыграл неплохо. Нужно понимать контекст нашей ситуации – потрясающего футбола все время не будет»

прокомментировал победу над « » (1:0).

«Довольны тремя очками. В целом мы играли неплохо, у них тоже были свои моменты, но сегодня мы должны были победить – набрать три ценных очка против команды, которая наседала.

Стараемся играть хорошо, и, думаю, временами нам это удавалось, но нужно понимать контекст ситуации, в которой мы находимся, так что у нас не будет потрясающего футбола все время. Ребята много работали», – сказал тренер « ».