Поттер про 1:0 с «Пэлас»: «Челси» сыграл неплохо. Нужно понимать контекст нашей ситуации – потрясающего футбола все время не будет»
Грэм Поттер прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0).
«Довольны тремя очками. В целом мы играли неплохо, у них тоже были свои моменты, но сегодня мы должны были победить – набрать три ценных очка против команды, которая наседала.
Стараемся играть хорошо, и, думаю, временами нам это удавалось, но нужно понимать контекст ситуации, в которой мы находимся, так что у нас не будет потрясающего футбола все время. Ребята много работали», – сказал тренер «Челси».
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