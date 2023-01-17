Ударившему Рэмсдейла фанату предъявлены обвинения. Он предстанет перед судом 17 февраля
Фанат, ударивший Аарона Рэмсдейла, предстанет перед судом.
Напомним, по окончании игры с «Тоттенхэмом» в 20-м туре АПЛ один из фанатов ударил вратаря «Арсенала» ногой, после чего убежал.
Личность болельщика была установлена, ему предъявили обвинения.
«Мужчине предъявлено обвинение в нападении на игрока «Арсенала» после матча на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в воскресенье, 15 января. Он должен предстать перед магистратским судом Хайбери в пятницу, 17 февраля.
Следственной группе столичной полиции в ее расследовании помогал футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур», – говорится в заявлении полиции.
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