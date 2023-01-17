Ударившему Рэмсдейла фанату предъявлены обвинения. Он предстанет перед судом 17 февраля

Фанат, ударивший , предстанет перед судом.

Напомним, по окончании игры с «Тоттенхэмом» в 20-м туре один из фанатов ударил вратаря « » ногой, после чего убежал.

Личность болельщика была установлена, ему предъявили обвинения.

«Мужчине предъявлено обвинение в нападении на игрока «Арсенала» после матча на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в воскресенье, 15 января. Он должен предстать перед магистратским судом Хайбери в пятницу, 17 февраля.

Следственной группе столичной полиции в ее расследовании помогал футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур», – говорится в заявлении полиции.