Ударившему Рэмсдейла фанату предъявлены обвинения. Он предстанет перед судом 17 февраля

Теги премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики Тоттенхэм Аарон Рэмсдейл Футбол

Фанат, ударивший Аарона Рэмсдейла, предстанет перед судом. 

Напомним, по окончании игры с «Тоттенхэмом» в 20-м туре АПЛ один из фанатов ударил вратаря «Арсенала» ногой, после чего убежал. 

Личность болельщика была установлена, ему предъявили обвинения.

«Мужчине предъявлено обвинение в нападении на игрока «Арсенала» после матча на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в воскресенье, 15 января. Он должен предстать перед магистратским судом Хайбери в пятницу, 17 февраля.

Следственной группе столичной полиции в ее расследовании помогал футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур», – говорится в заявлении полиции. 

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11 комментариев

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krealpmoney
Ответ frimpong
Ну если магистрацкий суд Хайбери то чела посадят
на пару месяцев было бы в общем-то неплохо, не то чтобы я ставлю на то, что он сильно поумнеет, но в памяти отложится
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corazón blanco
Ответ LLiriKK
Фанат перегнул, но и занимавшийся откровенными провокациями в концовке матча Рэмсдейл, принимая во внимание остроту противостояния, также отнюдь не безвинная жертва.
Так его оскорбляли всю игру. Да Рэмсдейл возможно поступил опрометчиво, но нет оправдания таким действиям от болельщика. Одно дело что-то выкрикивать, другое дело бить, да ещё и со спины и потом убегать, как нашкодивший котенок.
+3
0
+3
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frimpong
Ну если магистрацкий суд Хайбери то чела посадят
0
-1
-1
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Sevuska
Да здравствует самый гуманный суд в мире !
0
-1
-1
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Minuvert
Ответ Мари Хуан
Глупость конечно лютую сотворил, теперь будет по телеку футбол смотреть
Казенному, до отбоя
+2
0
+2
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Мари Хуан
Глупость конечно лютую сотворил, теперь будет по телеку футбол смотреть
+1
0
+1
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LLiriKK
Фанат перегнул, но и занимавшийся откровенными провокациями в концовке матча Рэмсдейл, принимая во внимание остроту противостояния, также отнюдь не безвинная жертва.
0
-4
-4
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Krauvec Cool
Хотелось бы мне тоже выбежать на поле и отфигачить каких-нибудь футболистов.
+1
-2
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VictorVallecano
Самое забавное было, как этот крысеныш неуклюже убегал через ряды.
+6
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Minuvert
Он просто хотел коснуться кумира)
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rigobersong
Обдоб убежал после поражения ТТХ, ничего нового:))
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