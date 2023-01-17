Ришарлисон о стычке с Рэмсдейлом: «Он должен праздновать с фанатами «Арсенала», а не играться с нашими. Это неуважение»

Теги премьер-лига Англия Арсенал болельщики Тоттенхэм Ришарлисон Аарон Рэмсдейл Футбол

Ришарлисон обвинил Аарона Рэмсдейла в неуважении за празднование победы перед фанатами «Тоттенхэма».

Форвард «Тоттенхэма» после поражения от «Арсенала» (0:2) рукой толкнул вратаря «канониров» в голову. После этого Рэмсдейла ударил ногой один из фанатов.

«Что мне действительно не понравилось, так это то, что их вратарь собрался праздновать перед нашими фанатами. Это неуважение к нашим болельщикам. У него есть свои фанаты, он должен праздновать с ними, а не играться с нашими», – заявил бразилец.

Рэмсдейл об ударе в спину: «Фанаты «Тоттенхэма» задирали меня, я им отвечал. Все восприняли это как часть спорта, кроме одного»

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15 комментариев

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Мари Хуан
Ответ Висита Эльмурзаев
а игрок это какое-то божество? начал праздновать перед фанатами соперника вот и получил по хлебалу
А как именно он праздновал перед фанатами соперника?
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АРТУР АЛИЕВ
Ну, тогда пусть фанаты Тоттенхэма оскорбляют своего вратаря весь матч, чтобы к ним уважительно относились после матча
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corazón blanco
Ответ Muhammad Juraev
На 100% прав! Вратарь спровоцировал их!
Даже если это и правда. Ришарлисон никто не давал право вести себя так и тем более распускать руки, а болельщик, который ударил вратаря это вообще ужас, со спины атаковал Рамсдэйла, надеюсь его найдут и накажут по закону.
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TrueGooner
Ришарлисон - об уважении? )))
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Muhammad Juraev
На 100% прав!
Вратарь спровоцировал их!
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d.xoxlov
Плясал бы свои танцы рыб или улиток (чего там в сборной у них было) молча.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Kanonir152
Болельщик пнул игрока - вот неуважение.
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Mario14
На поле доказывай своё право быть главным в курятнике🤣...
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Kanonir152
Болельщик пнул игрока - вот неуважение.
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Я Гражданин Мира
Ты сначала уважай своих родных, а потом проси у кого то уважение не уважаемый, Ришарильсон !!!!
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Wekil Halylow
Петухи безтрофейники умеют только болтат
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Я Гражданин Мира
Ответ Gustav Forsberg
ничего он тебе не должен, сельпо
Именно!
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Я Гражданин Мира
Забыл у тебя спросить, где ему праздновать победы
Ты кто такой вообще?????
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Gustav Forsberg
ничего он тебе не должен, сельпо
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Dmitriy6354
А бить в лицо с ноги норм!? Лучше играть учитесь, особенно Ришарлиссон. Стали, как Конте, мерзкими и токсичными.
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