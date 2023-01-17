Ришарлисон о стычке с Рэмсдейлом: «Он должен праздновать с фанатами «Арсенала», а не играться с нашими. Это неуважение»
Ришарлисон обвинил Аарона Рэмсдейла в неуважении за празднование победы перед фанатами «Тоттенхэма».
Форвард «Тоттенхэма» после поражения от «Арсенала» (0:2) рукой толкнул вратаря «канониров» в голову. После этого Рэмсдейла ударил ногой один из фанатов.
«Что мне действительно не понравилось, так это то, что их вратарь собрался праздновать перед нашими фанатами. Это неуважение к нашим болельщикам. У него есть свои фанаты, он должен праздновать с ними, а не играться с нашими», – заявил бразилец.
Рэмсдейл об ударе в спину: «Фанаты «Тоттенхэма» задирали меня, я им отвечал. Все восприняли это как часть спорта, кроме одного»
Вратарь спровоцировал их!
Ты кто такой вообще?????