Профсоюз футболистов Англии о том, что фанат ударил Рэмсдейла: «Насилие по отношению к игрокам совершенно неприемлемо. Подобные инциденты происходят слишком часто»

Профсоюз футболистов Англии прокомментировал инцидент с .

По окончании матча 20-го тура между « » и «Тоттенхэмом» (2:0) один из болельщиков «шпор» ударил голкипера «канониров» ногой, после чего убежал.

Журналист The Athletic Дэвид Орнстейн опубликовал заявление представителя Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) в своем твиттере.

«Насилие по отношению к игрокам совершенно неприемлемо. Подобные инциденты происходят слишком часто. Игроки имеют право быть в безопасности на своем рабочем месте.

Когда игрок подвергается нападению, мы ожидаем, что законы и нормативные акты, действующие для защиты игроков, будут соблюдаться надлежащим образом.

Как профсоюз игроков, мы относимся к этому вопросу как к приоритетному. Мы продолжим сотрудничать с властями, требуя лучшей защиты для игроков и персонала на их рабочем месте», – говорится в заявлении.

Рэмсдейл об ударе в спину: «Фанаты «Тоттенхэма» задирали меня, я им отвечал. Все восприняли это как часть спорта, кроме одного»