Профсоюз футболистов Англии о том, что фанат ударил Рэмсдейла: «Насилие по отношению к игрокам совершенно неприемлемо. Подобные инциденты происходят слишком часто»

Теги премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики Тоттенхэм Ассоциация профессиональных футболистов Англии Аарон Рэмсдейл Футбол

Профсоюз футболистов Англии прокомментировал инцидент с Аароном Рэмсдейлом.

По окончании матча 20-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» (2:0) один из болельщиков «шпор» ударил голкипера «канониров» ногой, после чего убежал.

Журналист The Athletic Дэвид Орнстейн опубликовал заявление представителя Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) в своем твиттере.

«Насилие по отношению к игрокам совершенно неприемлемо. Подобные инциденты происходят слишком часто. Игроки имеют право быть в безопасности на своем рабочем месте.

Когда игрок подвергается нападению, мы ожидаем, что законы и нормативные акты, действующие для защиты игроков, будут соблюдаться надлежащим образом.

Как профсоюз игроков, мы относимся к этому вопросу как к приоритетному. Мы продолжим сотрудничать с властями, требуя лучшей защиты для игроков и персонала на их рабочем месте», – говорится в заявлении.

Рэмсдейл об ударе в спину: «Фанаты «Тоттенхэма» задирали меня, я им отвечал. Все восприняли это как часть спорта, кроме одного»

 

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deathspell Omega
Неприемлемо, что в ответ игрокам запрещается бить фанатов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
И это Рамсдейл ещё не чёрный, иначе шума было бы много :)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gninnur esrever*
Так-то мог и ножом.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gustav Forsberg
Ответ Teodrakis
Пф, 100 ударов плетью на стадионе прилюдно. И больше такого не повторится
слава развитию, они там не в иране
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Хорошая всё-таки жизнью футболистов - и бабки крутые , и все условия для труда и жизни , и даже профсоюз есть .
Ещё бы охрану получше поставить , чтобы такие инциденты не случались - и вообще- сказка .
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Почему то вспомнился удар кун-фу 🥋 в исполнении Кантоны . Это классика 👍
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Teodrakis
Пф, 100 ударов плетью на стадионе прилюдно. И больше такого не повторится
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий