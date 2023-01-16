Профсоюз футболистов Англии о том, что фанат ударил Рэмсдейла: «Насилие по отношению к игрокам совершенно неприемлемо. Подобные инциденты происходят слишком часто»
Профсоюз футболистов Англии прокомментировал инцидент с Аароном Рэмсдейлом.
По окончании матча 20-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» (2:0) один из болельщиков «шпор» ударил голкипера «канониров» ногой, после чего убежал.
Журналист The Athletic Дэвид Орнстейн опубликовал заявление представителя Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) в своем твиттере.
«Насилие по отношению к игрокам совершенно неприемлемо. Подобные инциденты происходят слишком часто. Игроки имеют право быть в безопасности на своем рабочем месте.
Когда игрок подвергается нападению, мы ожидаем, что законы и нормативные акты, действующие для защиты игроков, будут соблюдаться надлежащим образом.
Как профсоюз игроков, мы относимся к этому вопросу как к приоритетному. Мы продолжим сотрудничать с властями, требуя лучшей защиты для игроков и персонала на их рабочем месте», – говорится в заявлении.
Рэмсдейл об ударе в спину: «Фанаты «Тоттенхэма» задирали меня, я им отвечал. Все восприняли это как часть спорта, кроме одного»
Ещё бы охрану получше поставить , чтобы такие инциденты не случались - и вообще- сказка .