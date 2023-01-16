Артета о победе над «Тоттенхэмом»: «Особенный день для всех, кто переживает за «Арсенал». Мы играли с удовольствием, чтобы сделать людей счастливыми»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Аарон Рэмсдейл Футбол

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом» (2:0) в АПЛ.

«Это было очень эмоционально. Особенный день для всех, кто переживает за этот клуб так же, как и мы. Мы говорили о возможности и о том, что должны играть с удовольствием, ведь в наших силах сделать людей счастливыми. Я уверен, что они очень счастливы и гордятся нами.

Было несколько отличных моментов в обороне. Жаль, что мы не смогли воспользоваться еще двумя или тремя большими шансами в атаке, которые у нас были. Но в целом я доволен игрой и победой.

Аарон Рэмсдэйл сыграл решающую роль, когда мы в этом нуждались. В штрафной соперника мы не завершали моменты так, как должны были. У них есть мастерство. Когда смотришь на атакующее трио «Тоттенхэма», эта мысль всегда в голове», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью BBC Radio 5 Live.

Также Артета высказался о 8 очках отрыва от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.

«То, как мы играем, привело нас так далеко, и мы никогда не должны забывать об этом. Мы должны продолжать играть так же или даже лучше, потому что у команды еще много аспектов, которые можно улучшить коллективно и индивидуально.

Если мы сосредоточимся на этом, я уверен, что все будет хорошо», – добавил испанский специалист.

«Арсенал» смял «Тоттенхэм» за счет прессинга и Парти (пасовал как Пирло). Кейн пытался устроить камбэк – и ведь почти получилось!

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9 комментариев

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Влад Белянский
Ответ valek 211
Очень нужен центральный нападающий,и игрок центра поля
На данный момент в центре поля чуть ли не одно из лучших трио в Европе, кому нужен игрок центра поля?)
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Sevuska
Особенный день для Арсенала потому-то это самое классическое лондонское Дарби .
И всегда втройне приятно побеждать Шпоры у них же в огороде 💪
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Виталий Желтоусов
АПЛ единственная из топ лиг где какая-то команда второго плана (извините болельщики Арсенала) может выстрелить до чемпионства.
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Азиз
И ни одного слова про доминирование, его подменили что ль?)
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ernar11
Мне кажется, Арсеналу надо сливать кубки и ЛЕ, чтобы сосредоточиться на чемпионате. Тем более скамейка короткая.
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Ready2riot
Эта банда янгстеров уже творит историю,
Артета топ
+2
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Пако
Это был очередной важный шаг к победе в АПЛ. Впереди полно рифов и расслабляться никак нельзя.
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T622222
Ждем Чемпионства ❤️🤍
+1
-1
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valek 211
Очень нужен центральный нападающий,и игрок центра поля
+1
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