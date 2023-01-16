Артета о победе над «Тоттенхэмом»: «Особенный день для всех, кто переживает за «Арсенал». Мы играли с удовольствием, чтобы сделать людей счастливыми»

прокомментировал победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом» (2:0) в .

«Это было очень эмоционально. Особенный день для всех, кто переживает за этот клуб так же, как и мы. Мы говорили о возможности и о том, что должны играть с удовольствием, ведь в наших силах сделать людей счастливыми. Я уверен, что они очень счастливы и гордятся нами.

Было несколько отличных моментов в обороне. Жаль, что мы не смогли воспользоваться еще двумя или тремя большими шансами в атаке, которые у нас были. Но в целом я доволен игрой и победой.

Аарон Рэмсдэйл сыграл решающую роль, когда мы в этом нуждались. В штрафной соперника мы не завершали моменты так, как должны были. У них есть мастерство. Когда смотришь на атакующее трио «Тоттенхэма», эта мысль всегда в голове», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью BBC Radio 5 Live.

Также Артета высказался о 8 очках отрыва от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.

«То, как мы играем, привело нас так далеко, и мы никогда не должны забывать об этом. Мы должны продолжать играть так же или даже лучше, потому что у команды еще много аспектов, которые можно улучшить коллективно и индивидуально.

Если мы сосредоточимся на этом, я уверен, что все будет хорошо», – добавил испанский специалист.

«Арсенал» смял «Тоттенхэм» за счет прессинга и Парти (пасовал как Пирло). Кейн пытался устроить камбэк – и ведь почти получилось!