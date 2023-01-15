Антонио Конте: «Арсенал» заслужил место во главе таблицы АПЛ. Он и «Ман Сити» – главные претенденты на чемпионство»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Антонио Конте Сон Хын Мин Аарон Рэмсдейл Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча с «Арсеналом» (0:2) в АПЛ.

«Мы хотели добиться результата для наших болельщиков, мы знаем, насколько это для них важно. Также эта игра важна и для команды, мы хотели улучшить ситуацию в таблице. Я разочарован итогом.

Мы хорошо начали матч, но пропустили гол. Футбол – странная штука, порой происходят труднообъяснимые события. У нас была хорошая возможность сравнять счет, но вратарь «Арсенала» спас команду после удара Сона. А второй гол кого угодно может добить.

Я доволен реакцией команды. Футболисты не опускали руки, о чем я и просил. В таком матче можно расклеиться и пропустить много голов, но мы вместо этого создавали голевые моменты сами, при этом поддерживая баланс и не позволяя создавать хорошие моменты у наших ворот.

«Арсенал» заслуживает место во главе таблицы, заслуживает бороться за титул. Он и «Манчестер Сити» – два основных претендента на чемпионство», – заявил Конте.

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14 комментариев

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City!
Ответ Enotaz24
Ман Сити разбалансирован, мне кажется будет неплохо и для Сити и для Ливерпуля, если на пару тройку лет вернётся вновь эра Арсенала и МЮ. Появится вновь мотивация, и можно будет перетряхнуть команды. Игроки и тренеры перегорели
Сити в плохой форме, а мю типа в хорошей. Но при этом в очном матче это не было очевидно. Что же будет когда Сити будет в хорошей форме?
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Сергей Вячеславович
Ответ Log in
Лучше после 36 туров и 8 очков преимущества)
Да там хейты будут после 37 тура при +8 , что Арсенал оступиться и скамейка даст о себе знать .
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gninnur esrever*
Ответ Log in
Лучше после 36 туров и 8 очков преимущества)
Да!
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Mr@k
Было видно что после матча уважительно поздравил Артету,респект
+1
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batterbin
Ответ StarsAndArrows
Я как олдовый болельщик рад первому месту,но пока прошла только первая половина чемпионата,вот когда будет 35 тур и 8 очков преимущества,тогда уже окончательно поверю в чемпионство.
Совсем немного перестраховки за один тур до конца чемпионата не помешает!
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batterbin
Ответ Сади Самедов
МЮ и Ньюкасл - а вот сейчас обидно было
Ньюкасл чудом отскочил с помощью заряженного судьи в матче с Арсенал. Им то на что обижаться?
+4
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+4
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LifeStream
Ответ StarsAndArrows
Я как олдовый болельщик рад первому месту,но пока прошла только первая половина чемпионата,вот когда будет 35 тур и 8 очков преимущества,тогда уже окончательно поверю в чемпионство.
А я только после 38 тура поверю в чемпионство
+1
0
+1
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Log in
Ответ StarsAndArrows
Я как олдовый болельщик рад первому месту,но пока прошла только первая половина чемпионата,вот когда будет 35 тур и 8 очков преимущества,тогда уже окончательно поверю в чемпионство.
Лучше после 36 туров и 8 очков преимущества)
+4
0
+4
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StarsAndArrows
Я как олдовый болельщик рад первому месту,но пока прошла только первая половина чемпионата,вот когда будет 35 тур и 8 очков преимущества,тогда уже окончательно поверю в чемпионство.
+4
0
+4
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2vdhrvmmzf
Ответ Enotaz24
Ман Сити разбалансирован, мне кажется будет неплохо и для Сити и для Ливерпуля, если на пару тройку лет вернётся вновь эра Арсенала и МЮ. Появится вновь мотивация, и можно будет перетряхнуть команды. Игроки и тренеры перегорели
Это ж насколько высокую планку задал Пеп что пара поражений в чемпионате и «команда перегорела». Выводы в конце сезона сделаешь)
+22
-1
+21
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Enotaz24
Ман Сити разбалансирован, мне кажется будет неплохо и для Сити и для Ливерпуля, если на пару тройку лет вернётся вновь эра Арсенала и МЮ. Появится вновь мотивация, и можно будет перетряхнуть команды. Игроки и тренеры перегорели
+16
-6
+10
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Сади Самедов
МЮ и Ньюкасл - а вот сейчас обидно было
+1
-1
0
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АРТУР АЛИЕВ
Адекватно высказался
+29
-1
+28
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Эльшод Насыров
А Конте заслуживает что-то лучше, чем Тоттенхэм!))
+2
-2
0
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