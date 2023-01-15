Антонио Конте: «Арсенал» заслужил место во главе таблицы АПЛ. Он и «Ман Сити» – главные претенденты на чемпионство»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча с «Арсеналом» (0:2) в АПЛ.
«Мы хотели добиться результата для наших болельщиков, мы знаем, насколько это для них важно. Также эта игра важна и для команды, мы хотели улучшить ситуацию в таблице. Я разочарован итогом.
Мы хорошо начали матч, но пропустили гол. Футбол – странная штука, порой происходят труднообъяснимые события. У нас была хорошая возможность сравнять счет, но вратарь «Арсенала» спас команду после удара Сона. А второй гол кого угодно может добить.
Я доволен реакцией команды. Футболисты не опускали руки, о чем я и просил. В таком матче можно расклеиться и пропустить много голов, но мы вместо этого создавали голевые моменты сами, при этом поддерживая баланс и не позволяя создавать хорошие моменты у наших ворот.
«Арсенал» заслуживает место во главе таблицы, заслуживает бороться за титул. Он и «Манчестер Сити» – два основных претендента на чемпионство», – заявил Конте.
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