Антонио Конте: «Арсенал» заслужил место во главе таблицы АПЛ. Он и «Ман Сити» – главные претенденты на чемпионство»

Главный тренер « » Антонио Конте подвел итоги матча с « » (0:2) в .

«Мы хотели добиться результата для наших болельщиков, мы знаем, насколько это для них важно. Также эта игра важна и для команды, мы хотели улучшить ситуацию в таблице. Я разочарован итогом.

Мы хорошо начали матч, но пропустили гол. Футбол – странная штука, порой происходят труднообъяснимые события. У нас была хорошая возможность сравнять счет, но вратарь «Арсенала» спас команду после удара . А второй гол кого угодно может добить.

Я доволен реакцией команды. Футболисты не опускали руки, о чем я и просил. В таком матче можно расклеиться и пропустить много голов, но мы вместо этого создавали голевые моменты сами, при этом поддерживая баланс и не позволяя создавать хорошие моменты у наших ворот.

«Арсенал» заслуживает место во главе таблицы, заслуживает бороться за титул. Он и « » – два основных претендента на чемпионство», – заявил Конте.