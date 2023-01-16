«Посмотрите, как Ришарлисон и Бразилия вели себя на ЧМ: самба и так далее. А Рэмсдейл просто указал на эмблему «Арсенала». Киоун о том, что Ришарлисон толкнул Аарона

Экс-защитник « » Мартин Киоун раскритиковал поведение Ришарлисона.

Форвард «Тоттенхэма» после поражения от «Арсенала» (0:2) рукой толкнул вратаря «канониров» в голову.

«Посмотрите, как Ришарлисон вел себя на : самба, танцы и так далее. Посмотрите, как вела себя после голов.

А все, что сделал Рэмсдейл, это указал на эмблему клуба. И Ришарлисон слетел с катушек.

Он серьезно, этот Ришарлисон? Я не считаю, что Рэмсдейл сделал что-то плохое, тем более в данном случае. На тот момент большинство болельщиков « » уже покидало стадион. Я не думаю, что он зашел слишком далеко», – заявил Киоун.