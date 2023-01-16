«Посмотрите, как Ришарлисон и Бразилия вели себя на ЧМ: самба и так далее. А Рэмсдейл просто указал на эмблему «Арсенала». Киоун о том, что Ришарлисон толкнул Аарона
Экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун раскритиковал поведение Ришарлисона.
Форвард «Тоттенхэма» после поражения от «Арсенала» (0:2) рукой толкнул вратаря «канониров» Аарона Рэмсдейла в голову.
«Посмотрите, как Ришарлисон вел себя на ЧМ-2022: самба, танцы и так далее. Посмотрите, как Бразилия вела себя после голов.
А все, что сделал Рэмсдейл, это указал на эмблему клуба. И Ришарлисон слетел с катушек.
Он серьезно, этот Ришарлисон? Я не считаю, что Рэмсдейл сделал что-то плохое, тем более в данном случае. На тот момент большинство болельщиков «Тоттенхэма» уже покидало стадион. Я не думаю, что он зашел слишком далеко», – заявил Киоун.
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