«Посмотрите, как Ришарлисон и Бразилия вели себя на ЧМ: самба и так далее. А Рэмсдейл просто указал на эмблему «Арсенала». Киоун о том, что Ришарлисон толкнул Аарона

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Мартин Киоун ЧМ-2022 Ришарлисон Аарон Рэмсдейл Футбол

Экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун раскритиковал поведение Ришарлисона.

Форвард «Тоттенхэма» после поражения от «Арсенала» (0:2) рукой толкнул вратаря «канониров» Аарона Рэмсдейла в голову.

«Посмотрите, как Ришарлисон вел себя на ЧМ-2022: самба, танцы и так далее. Посмотрите, как Бразилия вела себя после голов.

А все, что сделал Рэмсдейл, это указал на эмблему клуба. И Ришарлисон слетел с катушек.

Он серьезно, этот Ришарлисон? Я не считаю, что Рэмсдейл сделал что-то плохое, тем более в данном случае. На тот момент большинство болельщиков «Тоттенхэма» уже покидало стадион. Я не думаю, что он зашел слишком далеко», – заявил Киоун.

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7 комментариев

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Lavinka
Я правильно понимаю - Рамсдейл показывал на эмблему Арсенала перед болельщиками Тотенхэма ? Т.е совсем не провокация ?
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Марслан Акматалиев
Бразилец ещё не проигнорировал Мартинелли когда тот протягивал ему руку.
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corazón blanco
Ришарлисон вообще разочаровывает, как своим поведением, так и своими глупыми высказываниями, про поражение на Мундиале, что это хуже, чем потеря близкого родственника.
+4
0
+4
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Morning Again
Все, что нужно было Рэмсдейл четко доказал на поле, а на все, что был способен Ришарлисон - это этот петушиный поступок
+8
0
+8
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Артур Артур
Ришарлисон берет пример с Неймара
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инок
У Ришарлисона такие поступки на протяжении всей карьеры, что в Уотфорде, и особенно в Тоттенхэме . Давно уже пора этого клоуна вразумить кому нибудь.
+9
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+9
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fellx
Такой Тоттенхэм отталкивает. Реально хотел хоть какие то трофеи для Кейна и Сона. Но тренер превратил команду в Атлетико с алиэкспресс. По матчу первого круга против Челси уже было видно
+13
-2
+11
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