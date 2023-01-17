Судья Щетинин о жизни после 24 февраля: «Из-за акцента начинается: «Ооо, Раша, Путин». Все читают американские медиа, поэтому слышат больше негатива про Россию»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Австралия судьи Владимир Путин Политика религия Футбол

Судья Антон Щетинин рассказал об отношении австралийцев к русскоязычным людям после 24 февраля.

– Долго перестраивались [в Австралии]?

– Первые два года был уверен: эта страна не для меня. На неделю – замечательно, а чтобы жить в Австралии, нужно здесь родиться. Поскольку приехал не совсем по своей воле, сначала не особо старался встроиться в местное комьюнити. А ведь Австралия – мультинациональная страна, здесь мощные диаспоры, в том числе русскоговорящая.

Бабушка ходит в баптистскую церковь, где солидная часть прихожан – русские, украинцы, белорусы. Там общаемся на русском, дома – тоже. До определенного момента можно было спокойно жить, вообще не зная английского.

– После 24 февраля общение среди прихожан изменилось?

– У нас с женой точно нет (смеется). Скорее изменилось отношение к русскоязычным людям у австралийцев, а не со стороны этнических украинцев. Небольшие терки были, но в церкви быстро всех поставили на место: вы приходите сюда не ради выяснения отношений, а для общения с Богом. Разборки сразу прекратились.

Да и среди австралийцев не стало больше негатива конкретно к тебе, потому что ты русский. Но когда проявляется акцент, то начинается: «Ооо, Раша, Путин, бла-бла». Здесь все смотрят и читают американские медиа, поэтому слышат больше негатива про Россию.

Я читал про отдельные инциденты, что кого-то на работе ущемляли. Но никому в голову не придет увольнять из-за того, что ты чем-то не нравишься. Могут показать свое «фи»: пьешь кофе в компании, тебе лишнюю чашку не сделают. Но кроме мелких пакостей ничего серьезного. И то это было скорее в первые два месяца, когда новости про Украину шли первыми сюжетами.

Прошло немного времени – и вести с фронтов остались только на международных каналах типа CBS, а местные медиа об этом забыли, – сказал Щетинин.

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60 комментариев

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Стопы Зайона
Ответ Алвер
Спасибо Путину ,что своими действиями он четко опоеделил всю грязь,подобную тебе, в нашей стране.ничего,вычистим.
Этому больше не наливать
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IrbIS
Ответ UncleBob
те кто идет воевать в чужую страну тоже не с планетьі нубиру прилетели. Они воспитались в обществе, в котором созрел такой менталитет. Понятно что помогла пропаганда, но я уверен, что пропаганда просто достала из глубиньі душ россиян самьіе потайньіе шовинистические желания наружу. Т.е. почва уже бьіла. Некторьіе не повелись. Но в целом - пропагандоньі ЗНАЛИ за какие ниточки дергать, чтоб взрастить такое общество. Путин и его приспешники будут отвечать криминально Но политически - все россияне, и те кто за и те кто против и те кто "политикой не интересуюсь" Даже если тьі не интересуешься политикой - она все равно интересуется тобой
как погода в грузии? россияне будут отвечать только перед богом, а не перед мусором всяким, а народ прекрасный, благодатный
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Redmurza
Ответ petrvolgograd
а это не единичный случай, в развитых странах никто не смотрит нанациональность, а прежде всего твое поведение и социализацию, если везти себя как свинья, то в любой стране тебе рады не будут
В развитых странах, как и в не очень, живут люди, а люди бывают разными и там и там.
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Koulmann
Ахаха, как будто неамериканские СМИ что-тл другое пишут.
И пишут они негативно не про Россию, а про российское руководство и путиноидов.
Это, конечно, если эти СМИ читать, а ее судить по разговорам.
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Зубы Дзюбы
Ответ atomio
Он из тех, кто б и советским войнам за Сталинград предъявил бы. Иш!, понаставили там техники. Ну ка давайте в поле лучше идите, как 300 лет назад.
Немцы шли русских убивать. Есть разница все же
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IrbIS
Ответ Iamliam
Что это еще за отмазка такая?)) То есть украинские военные сами подставляют своих мирных жителей по твоему? Большего бреда еще не слышал)
ППО збройных сил України - не даст соврать,
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Зубы Дзюбы
Ответ benjamin92
Да, Путин здорово подставил российский народ, развязав никому не нужную войну и отправив на тот свет десятки тысяч людей как с одной, так и другой стороны. Много лет не отмоемся, ещё внукам хватит расхлёбывать
Немцы отмылись с японцами. Отмываться внукам придётся, если не отступим
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Total_90
Ответ Ебздрогыч
Точно, это же во всем СМИ англосакские виноваты, а не один неуемный историк...
Какая удобная позиция. Если народ на Западе ругает Россию то это Путин виноват, а если относится нейтрально, то значит вам врёт первый канал о том что нас не любят. Поэтому и будет у нас всегда 2% либералов=)
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Шухрат Казыев
Битва добра и зла.
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Evil_Alastar
Ответ pvh-82
Так покиньте страну и не надо будет отмываться! Мы тут как нибудь без вас разберемся страдать нам, отмываться или гордиться своей страной, армией и президентом!
Ох, дефолт чел, который говорит «не нравится - вали». Ты когда видишь проблему в своей жизни, тоже просто убегаешь, а не пытаешься ее решить? Молодец.
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Зубы Дзюбы
Ответ Iamliam
Ну в том что мирные украинские жители гибнут, точно Путин виноват
Их могло бы быть значительно меньше, соблюдай Украинские вояки правила ведения войны. По факту используют людей как щит
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Dexter Dallas
Ответ PsichoEscape
Российская пропаганда нервно курит в сторонке, по сравнению с этими двумя американскими мнениями. Твой fox прореспубликанский канал. Единственный. Nbc, abc, cbs и прочие проливают тонны ушатов в мозг американцев и англоговорящих. Это по бумагам каналы в США не принадлежат государству, а по факту еще как, через владельцев, которым «разрешили» это сделать.
серьезно и в какой? правой или левой сторонке? назови мне хоть одиного такого ковбоя на российском тв. там то не придумали бред с иноагенством, если твое мнение не совпадает с линией партии. мужик на телеке каждый день поливает байдена. а ему ничего не делают.
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Павел Ларичев
Ответ Алвер
У них было 8 лет ,что бы решить в какой стране они хотят жить.они выбрали героев в лице фашистких пособников.пускай теперь расплачиваются.
Вот читаю таких как ты, и волосы дыбом встают.
Русских ничего не спасет.
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R Kukhov
Ответ Kenny Omega
В чем смысл сравнивать 2023-й год с тем, что происходило в далеком прошлом, когда этические нормы у человечества были на околопримитивном уровне? Если так посмотреть, то в итоге все человечество друг друга истребляло вне зависимо от расы или народа.
Он просто все ещё где-то веке в 17м, вот и сравнивает
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Sevuska
Ни фига себе тут контингент!? 😀
Большинство против России как-будто это не спортРУ , а спортУПА или спортАЗОВ какой-то .
А вот у англосаксов, например демократии вообще нет , а одна строгая цензура 🤬😆
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pvh-82
Ответ Wiley Fox
Типа, если бы они смотрели Соловьева и скабееву, то влюбились бы в Россию и все к нам переехали Страна на дно улетела ещё до сво
Никто не держит здесь
+1
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Алвер
Ответ Iamliam
Ну в том что мирные украинские жители гибнут, точно Путин виноват
У них было 8 лет ,что бы решить в какой стране они хотят жить.они выбрали героев в лице фашистких пособников.пускай теперь расплачиваются.
+1
-3
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PsichoEscape
Ответ Dexter Dallas
американские медиа? там есть один ковбой на фокс, который каждый день ведет шоу в духе соловьева. про дух соловьева это то, что путин молодец, а украина это бандеровцы. про это расскажи. или у местных ростовских мозг вытечет, когда они узнают, что в американских медиа может быть 2 мнения.
Российская пропаганда нервно курит в сторонке, по сравнению с этими двумя американскими мнениями. Твой fox прореспубликанский канал. Единственный. Nbc, abc, cbs и прочие проливают тонны ушатов в мозг американцев и англоговорящих. Это по бумагам каналы в США не принадлежат государству, а по факту еще как, через владельцев, которым «разрешили» это сделать.
+1
-4
-3
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pvh-82
Ответ benjamin92
Да, Путин здорово подставил российский народ, развязав никому не нужную войну и отправив на тот свет десятки тысяч людей как с одной, так и другой стороны. Много лет не отмоемся, ещё внукам хватит расхлёбывать
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HoratioH
Ответ Sevuska
Можно что !? Ты не путай дядя . Только в 17 стран во всём мире за всю историю Англосаксы не вторгались . А Россия всего лишь защищает свой народ от фашистов , которых те же англосаксы тренируют убивать русских и поставляют им оружие .
Лучшая защита — это нападение
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Алвер
Ответ benjamin92
Да, Путин здорово подставил российский народ, развязав никому не нужную войну и отправив на тот свет десятки тысяч людей как с одной, так и другой стороны. Много лет не отмоемся, ещё внукам хватит расхлёбывать
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+4
-18
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Anton S
Дата на века теперь 24 февраля. Как 22 июня. Завтра, походу, снова появится дата. Для тех, кто не успел уехать в Австралию.
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Злобный Конь
Ответ Гамарджоба Генацвале
Во всем виноват Путин, естественно! Остальные по воде ходят и какают бабочками.
То есть можно равняться на Михаила Попкова ,а не на Стива Джобса,чтобы оправдать себя?
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Н.Ф.
Ответ Алвер
Так ответь ,почему им можно ,а нам нельзя?
Quod licet Iovi, non licet bovi.
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atomio
Ответ Iamliam
Что это еще за отмазка такая?)) То есть украинские военные сами подставляют своих мирных жителей по твоему? Большего бреда еще не слышал)
Он из тех, кто б и советским войнам за Сталинград предъявил бы. Иш!, понаставили там техники. Ну ка давайте в поле лучше идите, как 300 лет назад.
+3
0
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