Судья Щетинин о жизни после 24 февраля: «Из-за акцента начинается: «Ооо, Раша, Путин». Все читают американские медиа, поэтому слышат больше негатива про Россию»

Судья Антон Щетинин рассказал об отношении австралийцев к русскоязычным людям после 24 февраля.

– Долго перестраивались [в Австралии]?

– Первые два года был уверен: эта страна не для меня. На неделю – замечательно, а чтобы жить в Австралии, нужно здесь родиться. Поскольку приехал не совсем по своей воле, сначала не особо старался встроиться в местное комьюнити. А ведь Австралия – мультинациональная страна, здесь мощные диаспоры, в том числе русскоговорящая.

Бабушка ходит в баптистскую церковь, где солидная часть прихожан – русские, украинцы, белорусы. Там общаемся на русском, дома – тоже. До определенного момента можно было спокойно жить, вообще не зная английского.

– После 24 февраля общение среди прихожан изменилось?

– У нас с женой точно нет (смеется). Скорее изменилось отношение к русскоязычным людям у австралийцев, а не со стороны этнических украинцев. Небольшие терки были, но в церкви быстро всех поставили на место: вы приходите сюда не ради выяснения отношений, а для общения с Богом. Разборки сразу прекратились.

Да и среди австралийцев не стало больше негатива конкретно к тебе, потому что ты русский. Но когда проявляется акцент, то начинается: «Ооо, Раша, , бла-бла». Здесь все смотрят и читают американские медиа, поэтому слышат больше негатива про Россию.

Я читал про отдельные инциденты, что кого-то на работе ущемляли. Но никому в голову не придет увольнять из-за того, что ты чем-то не нравишься. Могут показать свое «фи»: пьешь кофе в компании, тебе лишнюю чашку не сделают. Но кроме мелких пакостей ничего серьезного. И то это было скорее в первые два месяца, когда новости про Украину шли первыми сюжетами.

Прошло немного времени – и вести с фронтов остались только на международных каналах типа CBS, а местные медиа об этом забыли, – сказал Щетинин.