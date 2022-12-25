Игрок «Пари НН» Масоэро: «Если у меня появится номер Путина, позвоню и попрошу сделать мне российский паспорт»

не исключил получение российского гражданства в будущем.

– Что думаешь о своем будущем? Раньше спрашивали тебя по поводу паспорта, не пора ли сделать российский?

– Не знаю насчет паспорта. Но я люблю Россию и буду очень рад, если удастся получить паспорт. Я очень хорошо общаюсь с русскими ребятами, и мне приятно, что они во многом помогают. Если я получу паспорт – круто, посмотрим, что будет дальше.

– Ты знаешь, что есть возможность сделать тебе паспорт за один день? Это распоряжение президента.

– Да, я знаю об этом. Знаю, что Наталья Орейро получила российский паспорт.

– А еще Рой Джонс и Стивен Сигал.

– Не знаю, сколько паспортов у меня может быть. Но если у меня появится номер , я ему позвоню и попрошу сделать мне паспорт, – сказал аргентинский защитник « ».

Лукас Масоэро выступает за «Пари НН» с июля 2021 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.