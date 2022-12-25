Игрок «Пари НН» Масоэро: «Если у меня появится номер Путина, позвоню и попрошу сделать мне российский паспорт»
Лукас Масоэро не исключил получение российского гражданства в будущем.
– Что думаешь о своем будущем? Раньше спрашивали тебя по поводу паспорта, не пора ли сделать российский?
– Не знаю насчет паспорта. Но я люблю Россию и буду очень рад, если удастся получить паспорт. Я очень хорошо общаюсь с русскими ребятами, и мне приятно, что они во многом помогают. Если я получу паспорт – круто, посмотрим, что будет дальше.
– Ты знаешь, что есть возможность сделать тебе паспорт за один день? Это распоряжение президента.
– Да, я знаю об этом. Знаю, что Наталья Орейро получила российский паспорт.
– А еще Рой Джонс и Стивен Сигал.
– Не знаю, сколько паспортов у меня может быть. Но если у меня появится номер Путина, я ему позвоню и попрошу сделать мне паспорт, – сказал аргентинский защитник «Пари НН».
Лукас Масоэро выступает за «Пари НН» с июля 2021 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
получил по морде Ванька Соколов!"