Игрок «Пари НН» Масоэро: «Если у меня появится номер Путина, позвоню и попрошу сделать мне российский паспорт»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин Политика натурализация Пари НН Лукас Масоэро Матч ТВ Футбол

Лукас Масоэро не исключил получение российского гражданства в будущем.

– Что думаешь о своем будущем? Раньше спрашивали тебя по поводу паспорта, не пора ли сделать российский?

– Не знаю насчет паспорта. Но я люблю Россию и буду очень рад, если удастся получить паспорт. Я очень хорошо общаюсь с русскими ребятами, и мне приятно, что они во многом помогают. Если я получу паспорт – круто, посмотрим, что будет дальше.

– Ты знаешь, что есть возможность сделать тебе паспорт за один день? Это распоряжение президента.

– Да, я знаю об этом. Знаю, что Наталья Орейро получила российский паспорт.

– А еще Рой Джонс и Стивен Сигал.

– Не знаю, сколько паспортов у меня может быть. Но если у меня появится номер Путина, я ему позвоню и попрошу сделать мне паспорт, – сказал аргентинский защитник «Пари НН».

Лукас Масоэро выступает за «Пари НН» с июля 2021 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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48 комментариев

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Bergkamp007
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damondiamond
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Там только через через папку общение, нужно записку передать
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brig_Mercury
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Ответ Любезный Коссутий
скажите ему, что у Путина нет номера
Наверное до сих пор телефон-вертушка пользуется.
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Волька-ибн-Алёша
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Ai-98
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Надо отслужить, парень...
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Совесть Черданцева
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Господи, ну какой же идиот 🤦‍♂️🤦‍♂️
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Захар Кривостоев
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Ответ Pb-SE
Раз имеешь пророссийскую позицию, потрудись выучить грамматические правила русского языка.
Человек имеющий пророссийскую позицию, никогда не будет поддерживать войну, которая эту Россию уничтожит в итоге.
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Англосакс и прочие американцы
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Ответ Vitto
Евгений Викторович и без паспорта готов взять.
В армию берут и с иностранным паспортом.
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Фёдор Кузнецов
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Ответ mv
город в Украине, а что?
На Украине*
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Англосакс и прочие американцы
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Ответ Pb-SE
Раз имеешь пророссийскую позицию, потрудись выучить грамматические правила русского языка.
Никакая она у него не пророссийская. Россия - не равно режим.
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Англосакс и прочие американцы
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Только вот у него нет мобильника. Он живет в 20м веке.
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pvh-82
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Ответ Pb-SE
В бункере плохой сигнал, там только через папочки связь.
Хоть в бункере хоть где но Владимир Владимирович сейчас начинает всю Европу и США....
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Pb-SE
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Ответ Любезный Коссутий
скажите ему, что у Путина нет номера
Обнулил номер.
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Pb-SE
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Ответ dereds
Я бы тоже спросил Путина когда в каждом районе ЛНР начнут выдавать росс паспорта а то приняли с состав а документы не дают там где получали при украине.
На самом деле, это мечта многих уголовников- прикинуться бывшим украинцем и сделать себе чистый паспорт. Особенно если в российской базе данных нет.
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Recreated
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Ответ Vitto
А Ленинград есть?
"В Ленинграде городе у пяти углов,
получил по морде Ванька Соколов!"
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Pb-SE
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Ответ pvh-82
Наивный какой, у президента Франции есть номер Путина и тот по нескольку месяцев до нашего лидера дозвониться не может)))
В бункере плохой сигнал, там только через папочки связь.
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Pb-SE
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Ответ dereds
Нет не какого бахмута, есть Артемовск оккупированный врагом
Раз имеешь пророссийскую позицию, потрудись выучить грамматические правила русского языка.
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Recreated
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Скажите челу, что он у него никогда не появится, пусть не живёт в иллюзиях!
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dimur
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Номер Путина можно узнать в ближайшем военкомате.
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Pb-SE
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Ответ dereds
Нет не какого бахмута, есть Артемовск оккупированный врагом
Не знал, что Кремль переименовали в Артёмовск.
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pvh-82
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Ответ markrus!
Лидера? А этот лидер он конкретно лидер вашей палаты?
Лидер моей страны, а что тебе не нравится? На запад потянуло?
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Vitto
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Ответ dereds
Нет не какого бахмута, есть Артемовск оккупированный врагом
А Ленинград есть?
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Vitto
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Ответ Anita_Goferdump
И в армию сразу.
Евгений Викторович и без паспорта готов взять.
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Любезный Коссутий
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скажите ему, что у Путина нет номера
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mv
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Ответ Onion
Что такое Бахмут?
город в Украине, а что?
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-6
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