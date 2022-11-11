Личка о прогрессе Сычевого: «Я говорю игрокам: «Если сегодня не вышел на поле, это не значит, что через 2 года ты не окажешься в «Спартаке»

Главный тренер «Оренбурга» высказался о прогрессе Владимира Сычевого.

В 14 матчах сезона Мир форвард забил 11 голов и делит второе место в гонке бомбардиров. Футболист вызван в сборную России на ноябрьский сбор.

– В чем заключается феномен Сычевого? И есть ли он — этот феномен?

— Этот парень сделал себя сам. Сам вытащил себя на тот уровень, на котором сейчас находится. Я его впервые увидел, когда он играл за омский «Иртыш». Мы уже тогда хотели с Андреевым (спортивный директор — прим. ред.) пригласить Вову в «Оренбург». Начали за ним пристально следить, но он остался в Омске до лета.

В первый год в «Оренбурге» ему было непросто. Он нечасто проходил в состав – у нас были Фамейе и Воробьев. Но Сычевой нормально воспринимал ситуацию, постепенно прибавлял. Забил шесть мячей.

Он много работает на тренировках. Остается на поле после занятий, отшлифовывает завершение атак. У него глаза горят! Парень хочет расти. И сейчас ему воздается за длительную пахоту.

Я часто говорю своим игрокам: «Если ты сегодня не вышел на поле, это не значит, что через два года ты не окажешься в . Все зависит исключительно от тебя, от твоих амбиций и способности к ежедневному труду. Если хочешь выйти из зоны комфорта, все реально. Если не намерен ее покидать, то завтра будешь играть в ФНЛ, а через пару лет забудешь про футбол».

— Скептики считают, что Сычевой — это бомбардир на один сезон, и нередко сравнивают его с Агаларовым.

— Сейчас я, конечно, не могу с полной уверенностью сказать, что Сыч будет исправно забивать и в следующем году. В жизни все бывает. Никто не знает, что случится завтра...

Но пока Вова подтверждает свой уровень. Он в гонке бомбардиров, попал в расширенный список сборной России. Это уже о чем-то говорит.

Ему надо понимать, что в футболе важна стабильность. Если в этом сезоне он забьет 15-17 голов, то в следующем нельзя снижать планку, – сказал .