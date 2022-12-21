«Зенит» был готов купить Сычевого и отдать в аренду, но форвард «Оренбурга» выбрал «Крылья» (Сергей Ильев)
«Зенит» был готов подписать Владимира Сычевого, но игрок отказался.
Ранее стало известно, что «Крылья Советов» выкупят 26-летнего форварда у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей. При этом пункт об отступных для «Зенита» будет в контракте форварда с самарцами.
По информации журналиста Сергея Ильева, второй вариант, который имелся у Сычевого, – трансфер в «Зенит».
Петербуржцы готовы были выкупить нападающего и до конца сезона отдать его в аренду – вероятно, в тот же «Оренбург». Один из представителей игрока, Виктор Панченко, поддерживал вариант с «Зенитом», однако Сычевой принял предложение от «Крыльев», где ему предложили лучшие финансовые условия.
Зарплата игрока в Самаре составит 4 миллиона рублей в месяц.
В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист провел 15 матчей, забил 14 мячей и сделал 2 ассиста. Он делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом.
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