«Зенит» был готов купить Сычевого и отдать в аренду, но форвард «Оренбурга» выбрал «Крылья» (Сергей Ильев)

«Зенит» был готов подписать Владимира Сычевого, но игрок отказался.

Ранее стало известно, что « » выкупят 26-летнего форварда у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей. При этом пункт об отступных для « » будет в контракте форварда с самарцами.

По информации журналиста Сергея Ильева, второй вариант, который имелся у Сычевого, – трансфер в «Зенит».

Петербуржцы готовы были выкупить нападающего и до конца сезона отдать его в аренду – вероятно, в тот же « ». Один из представителей игрока, Виктор Панченко, поддерживал вариант с «Зенитом», однако Сычевой принял предложение от «Крыльев», где ему предложили лучшие финансовые условия.

Зарплата игрока в Самаре составит 4 миллиона рублей в месяц.

В текущем сезоне Мир 26-летний футболист провел 15 матчей, забил 14 мячей и сделал 2 ассиста. Он делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом.

Море голов, шикарный Сычевой, трансферы середняков и сильный «Спартак». Вспоминаем главное из первой части сезона РПЛ