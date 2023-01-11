Zasport не получал обращений от РФС: «Готовы провести переговоры в ближайшее время»

Теги Сборная России по футболу РФС adidas игровая форма стиль ТАСС Футбол

Компания Zasport готова стать экипировщиком сборной России по футболу.

Как сообщает ТАСС, компания, поставляющая форму российским олимпийцам, готова в ближайшее время обсудить с РФС возможное сотрудничество.

В Zasport заявили, что на данный момент не получали обращений от РФС.

«Мы со своей стороны готовы провести переговоры в ближайшее время», – подчеркнули в компании.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России не будет играть в форме от adidas в 2023 году. 

Компании Zasport, Forward и Bosco могут стать техническим спонсором сборной России вместо adidas

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1 комментарий

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Евгений Квасников
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Это не одежда для спорта,это полное г........!!!! Имхо.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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