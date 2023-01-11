Zasport не получал обращений от РФС: «Готовы провести переговоры в ближайшее время»
Компания Zasport готова стать экипировщиком сборной России по футболу.
Как сообщает ТАСС, компания, поставляющая форму российским олимпийцам, готова в ближайшее время обсудить с РФС возможное сотрудничество.
В Zasport заявили, что на данный момент не получали обращений от РФС.
«Мы со своей стороны готовы провести переговоры в ближайшее время», – подчеркнули в компании.
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России не будет играть в форме от adidas в 2023 году.
Компании Zasport, Forward и Bosco могут стать техническим спонсором сборной России вместо adidas
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