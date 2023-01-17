Клопп не думает об отставке, а руководство «Ливерпуля» ему доверяет. Крупных покупок в январе не будет (Флориан Плеттенберг)

Главный тренер « » не думает об уходе из клуба.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист, несмотря на последние неудачи, готов продолжить работу. Руководство полностью его поддерживает и готово простить ему слабый сезон.

«Ливерпуль» не планирует совершать никаких крупных трансферов в январе. Клуб сосредоточен на том, чтобы летом подписать хавбека дортмундской « » .

На данный момент мерсисайдцы идут в на 9-м месте.