Клопп не думает об отставке, а руководство «Ливерпуля» ему доверяет. Крупных покупок в январе не будет (Флориан Плеттенберг)

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Джуд Беллингем Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не думает об уходе из клуба.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист, несмотря на последние неудачи, готов продолжить работу. Руководство полностью его поддерживает и готово простить ему слабый сезон.

«Ливерпуль» не планирует совершать никаких крупных трансферов в январе. Клуб сосредоточен на том, чтобы летом подписать хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

На данный момент мерсисайдцы идут в АПЛ на 9-м месте.

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18 комментариев

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#SharkTeam
Ответ Alex Zet
Вот уж кто доит, так это Пеп. Клопцу такое и не снилось
Клопп сразу за Пепом по зп идёт
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Brigant
Клопп тот, кому стоит доверять!
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Alex Zet
Ответ Ман Сити
Портового физрука скоро точно вышвырнут, он сам конечно не думает об отставке гигантскую личку доит с проекта
Вот уж кто доит, так это Пеп. Клопцу такое и не снилось
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Ман Сити
Портового физрука скоро точно вышвырнут, он сам конечно не думает об отставке гигантскую личку доит с проекта
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#SharkTeam
Ответ Ман Сити
Челси 28 очков и проект 28 очков. При этом все орут какой Поттер физрук, а клопп якобы крутой. Вот что пиар делает
Факт
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Ман Сити
Челси 28 очков и проект 28 очков. При этом все орут какой Поттер физрук, а клопп якобы крутой. Вот что пиар делает
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У Клоппа ещё достаточный контракт, если не ошибаюсь? Из этого состава он выжал, что мог и нужны обновления. Как ни странно, иногда нужны обновления на позициях, которые, казалось, навсегда закрыты.
Ему этого не могли дать в Дортмунде, в Эливеопуле возможности больше, но не факт, что хотят
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No Name
Ответ TravenS
Так и будут болтаться ниже тройки, пока не станут делать нормальные трансферы. В полузащите швах полный, а беллингем только летом, и то не факт
Дело не в трансферах а , в перестройки команды нужно менять систему всю . Надо менять владельцев и тренера Клопп , своего уже добился в Ливерпуле вложил свой след в историю клуба.
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Ответ Enotaz24
Капец Ливерпуль жмоты, если бы не Клопп, они так бы и были всегда 5-8 местах
10 лет назад звезда НБА Леброн Джеймс купил акции английского футбольного клуба «Ливерпуль». Баскетболист лоббировал трансфер Фелипе Коутиньо в «Барселону» и преумножил свои инвестиции. ... 10 лет Леброна в «Ливерпуле» - умножил вложения в 7 раз и продал Коутиньо «Барселоне».
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No Name
Ответ Enotaz24
Капец Ливерпуль жмоты, если бы не Клопп, они так бы и были всегда 5-8 местах
Денег нету , рад бы тратиться ну клуб на грани банкротства ,Генри , виноват в том , что запустил клуб … тем самым больше вкладывает в хоккей и баскетбол . И то Акции выкупили баскетбола , преданный фанат красный "Ливерпуль" объявил о продаже контрольного пакета акций американцам Жоржу Жиллетту и Тому Хиксу - сумма сделки оценивается в 265 миллионов евро. Финансовые инвестиции Жиллетт и Хикс выразили готовность выкупить акции "Ливерпуля" по цене 7600 евро, а также погасить долги клуба в размере 333 миллионов
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charly001
Ответ No Name
Неплохой вариант, больше склоняюсь к Джеррарду . Хоть он и молодой зато свой красный .
Макалистер тоже сыграет свою роль
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No Name
Ответ charly001
Макалистер пришел бы ко двору в Ливерпуль
Неплохой вариант, больше склоняюсь к Джеррарду . Хоть он и молодой зато свой красный .
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No Name
Ответ Black Square
Упустили Роберто Мартинеса, единственный тренер кто в теории может заменить Клоппа, теперь конечно уже нет других вариантов, необходимо ждать что команда проснется .
Не заиграл бы с ним команда .
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No Name
Ответ Enotaz24
Капец Ливерпуль жмоты, если бы не Клопп, они так бы и были всегда 5-8 местах
Ты дурак?
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TravenS
Так и будут болтаться ниже тройки, пока не станут делать нормальные трансферы. В полузащите швах полный, а беллингем только летом, и то не факт
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charly001
Макалистер пришел бы ко двору в Ливерпуль
+2
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Enotaz24
Капец Ливерпуль жмоты, если бы не Клопп, они так бы и были всегда 5-8 местах
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Black Square
Упустили Роберто Мартинеса, единственный тренер кто в теории может заменить Клоппа, теперь конечно уже нет других вариантов, необходимо ждать что команда проснется .
+1
-1
0
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