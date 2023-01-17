Клопп не думает об отставке, а руководство «Ливерпуля» ему доверяет. Крупных покупок в январе не будет (Флориан Плеттенберг)
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не думает об уходе из клуба.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист, несмотря на последние неудачи, готов продолжить работу. Руководство полностью его поддерживает и готово простить ему слабый сезон.
«Ливерпуль» не планирует совершать никаких крупных трансферов в январе. Клуб сосредоточен на том, чтобы летом подписать хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
На данный момент мерсисайдцы идут в АПЛ на 9-м месте.
Ему этого не могли дать в Дортмунде, в Эливеопуле возможности больше, но не факт, что хотят