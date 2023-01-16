Клопп об отсутствии трансферов у «Ливерпуля»: «Дело не в том, что мы упрямы и думаем: «Мы оставим этот состав до 2050-го». Если бы решения были доступны, мы бы пригласили игроков»
Юрген Клопп ответил на вопрос об отсутствии новых трансферов у «Ливерпуля».
«Если бы решения были доступны и осуществимы, тогда, конечно, мы бы пригласили игроков, чтобы они нам помогли.
Дело не в том, что мы упрямы и думаем: «Все, мы оставим этот состав до 2050 года». Это не наш взгляд», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Этой зимой в «Ливерпуль» из ПСВ перешел полузащитник Коди Гакпо.
Пустая трата деньги.
Опять забыл слово ротация и играет почти одним составом весь сезон
Смешное конечно решение брать Гакпо за 40 лямов, когда в атаке хоть есть кому играть. В отличие от мёртвой и старой полузащиты. ЗАТО НЕ В МЮ!