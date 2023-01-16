Клопп об отсутствии трансферов у «Ливерпуля»: «Дело не в том, что мы упрямы и думаем: «Мы оставим этот состав до 2050-го». Если бы решения были доступны, мы бы пригласили игроков»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп ответил на вопрос об отсутствии новых трансферов у «Ливерпуля». 

«Если бы решения были доступны и осуществимы, тогда, конечно, мы бы пригласили игроков, чтобы они нам помогли. 

Дело не в том, что мы упрямы и думаем: «Все, мы оставим этот состав до 2050 года». Это не наш взгляд», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Этой зимой в «Ливерпуль» из ПСВ перешел полузащитник Коди Гакпо.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Купили же Нуньеса, а толку то какой с него
Пустая трата деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Ебздрогыч
Рассказова берите, за копейки отдают!
И он вам расскажет всё что о вас думает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Amalfitano
Ничего не понял, но Гакпо разве не трансфер? Или они хотят, чтобы топ клубы апл тратили как Челси?
А два Манчестера?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nosferatum23
Ответ kostylb
фсг просто убивают клуб, если катарцы не придут эти жлобы не купят 3-4 полузащитников, которые будут нужны летом
форварда за 80 купили же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Ответ Stivi M.D.
Он подписал новый контракт. Никуда он не уйдет
Уволить могут, что нынешние, если результаты продавать помешают, что новые в стиле Боэли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
Просто у них нет 100 млн на Мудрика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ronny92
Ответ llolishe
Учитывая травму Нуньеса не купи Ливерпуль Гакпо то в атаке против Реала в ЛЧ были бы Салах и Эллиот-отличная атака не так ли)Диас и Жота непонятно когда вернутся
А с Фирмино что? Молодёжь никакая что ли? Полузащита - слабое место команды, её нужно было усилять в первую очередь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostylb
Ответ 9wkbc9rjcb
Спад конечно сильный, Салах и ко просто ноль, почему? Защитники понятно травмы но забивать то надо?
любой защитник будет клоуном в высокой линии без прессинга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Ответ Ronny92
Юрген Клопп: "Денег нет, но мы держимся". Смешное конечно решение брать Гакпо за 40 лямов, когда в атаке хоть есть кому играть. В отличие от мёртвой и старой полузащиты. ЗАТО НЕ В МЮ!
Учитывая травму Нуньеса не купи Ливерпуль Гакпо то в атаке против Реала в ЛЧ были бы Салах и Эллиот-отличная атака не так ли)Диас и Жота непонятно когда вернутся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Ответ Nuraly Amirov
Судя по ситуации, Клопп сам не останется в Ливерпуле надолго
Он подписал новый контракт. Никуда он не уйдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Ответ Amalfitano
Ничего не понял, но Гакпо разве не трансфер? Или они хотят, чтобы топ клубы апл тратили как Челси?
Ливерпуль за последние 7 лет занимает 12 место по чистым тратам в АПЛ.э
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
6 матчей те же проблемы в полузащите и что неужели нет никакого решения-выпустил бы Байцетича в основу у него хоть мотивация есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Все идет к тому что Клоппу вообще пофиг что происходит с клубом просто отработает контракт и все

Опять забыл слово ротация и играет почти одним составом весь сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madcomposer
Ливер идёт по пути Арсенала времён постройки Эмирейтс. Тогда тоже был пока ещё топовый состав, но он потихоньку редел, а Венгер начал выбирать футболистов из того что есть, предпочитая новым топам хорошо ему знакомых игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9wkbc9rjcb
Спад конечно сильный, Салах и ко просто ноль, почему? Защитники понятно травмы но забивать то надо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джа-Джа Бинкс
Ответ инок
Главная проблема это конечно владельцы и медштаб. Когда это смениться уверен, что все наладится....
Учитывая как всё движется, вопрос в том, будет ли Клопп к тому времени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ronny92
Юрген Клопп: "Денег нет, но мы держимся".
Смешное конечно решение брать Гакпо за 40 лямов, когда в атаке хоть есть кому играть. В отличие от мёртвой и старой полузащиты. ЗАТО НЕ В МЮ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Главная проблема это конечно владельцы и медштаб. Когда это смениться уверен, что все наладится....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<~Inter~>
Клопп продолжает защищать жадных владельцев
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostylb
Ответ Amalfitano
Ничего не понял, но Гакпо разве не трансфер? Или они хотят, чтобы топ клубы апл тратили как Челси?
в полузащите дыра, поэтому клоппа постоянно спрашивают про трансферы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРТУР АЛИЕВ
Ответ corazón blanco
Я так понял, что Юргену не задают других вопросов кроме как о трансферах.
Ага. У него кажется аллергия начинается на эти вопросы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
РобиБаджо
Стареешь дядя обновить состав нужны хотя бы год разок
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Don Digidon
А Гакпо куда перешел ? Или у него амнезия
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostylb
фсг просто убивают клуб, если катарцы не придут эти жлобы не купят 3-4 полузащитников, которые будут нужны летом
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Nuraly Amirov
Судя по ситуации, Клопп сам не останется в Ливерпуле надолго
Будет глупо, если так. Сейчас в мире 4-5 топовых тренеров, и Клопп, безусловно, один из них
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий