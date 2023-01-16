Клопп об отсутствии трансферов у «Ливерпуля»: «Дело не в том, что мы упрямы и думаем: «Мы оставим этот состав до 2050-го». Если бы решения были доступны, мы бы пригласили игроков»

ответил на вопрос об отсутствии новых трансферов у «Ливерпуля».

«Если бы решения были доступны и осуществимы, тогда, конечно, мы бы пригласили игроков, чтобы они нам помогли.

Дело не в том, что мы упрямы и думаем: «Все, мы оставим этот состав до 2050 года». Это не наш взгляд», – сказал главный тренер « ».

Этой зимой в «Ливерпуль» из ПСВ перешел полузащитник Коди Гакпо.