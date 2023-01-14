Главный тренер «Ливерпуля» подвел итоги матча с «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.

– Плохо. Очень плохо. Не припоминаю матча хуже этого. «Брайтон» играл лучше и полностью заслужил победу. Он был действительно хорош.

Мы увидели встречу хорошо организованной команды и не очень хорошо организованной команды. Мы отдали мяч, оставляли слишком много свободного пространства, не могли выйти в атаку. Очевидно, это нехорошо, особенно в матче против такой вышколенной команды, как «Брайтон».

Соперник играл все увереннее, а мы – наоборот. Полагаю, сейчас он очень доволен, потому что провел отличный матч, а мы слишком часто облегчали ему жизнь.

У меня был план, как изменить схему и помочь команде, но реализовать его должным образом нам не удалось. Мы всегда находились в полупозиции, а хуже этого ничего и быть не может.

– Что идет не так?

– Как тут объяснить? Эти футболисты проводили прекрасные матчи, но получается вот так, если команда не организована должным образом.

Мы всегда немного опаздывали и все такое. Не выигрывать важные единоборства и слишком легко терять мяч – это худшее, что может быть в футболе. И никакой схемой такие проблемы не решить.

– Волнует ли вас ситуация?

– Да, как тут не волноваться после такой игры? Я не могу стоять тут и притворяться. Конечно, это должно вызывать у нас серьезное беспокойство, – сказал Клопп.

0:3 от «Брайтона» – крупнейшее поражение «Ливерпуля» в АПЛ за два года. В 2021-м уступили «Сити» 1:4