Клопп о 0:3 с «Брайтоном»: «Плохо, очень плохо. Не припоминаю матча хуже. Это должно вызывать у «Ливерпуля» серьезное беспокойство»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.
– Плохо. Очень плохо. Не припоминаю матча хуже этого. «Брайтон» играл лучше и полностью заслужил победу. Он был действительно хорош.
Мы увидели встречу хорошо организованной команды и не очень хорошо организованной команды. Мы отдали мяч, оставляли слишком много свободного пространства, не могли выйти в атаку. Очевидно, это нехорошо, особенно в матче против такой вышколенной команды, как «Брайтон».
Соперник играл все увереннее, а мы – наоборот. Полагаю, сейчас он очень доволен, потому что провел отличный матч, а мы слишком часто облегчали ему жизнь.
У меня был план, как изменить схему и помочь команде, но реализовать его должным образом нам не удалось. Мы всегда находились в полупозиции, а хуже этого ничего и быть не может.
– Что идет не так?
– Как тут объяснить? Эти футболисты проводили прекрасные матчи, но получается вот так, если команда не организована должным образом.
Мы всегда немного опаздывали и все такое. Не выигрывать важные единоборства и слишком легко терять мяч – это худшее, что может быть в футболе. И никакой схемой такие проблемы не решить.
– Волнует ли вас ситуация?
– Да, как тут не волноваться после такой игры? Я не могу стоять тут и притворяться. Конечно, это должно вызывать у нас серьезное беспокойство, – сказал Клопп.
0:3 от «Брайтона» – крупнейшее поражение «Ливерпуля» в АПЛ за два года. В 2021-м уступили «Сити» 1:4
Травмы ключевых игроков, нулевой центр поля - это все понятно. Но почему Клопп который уже матч подряд маринует Карвалью на банке?
Выиграл все, что можно. Но время перемен настало. Печально, но факт.