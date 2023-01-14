Клопп о 0:3 с «Брайтоном»: «Плохо, очень плохо. Не припоминаю матча хуже. Это должно вызывать у «Ливерпуля» серьезное беспокойство»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Брайтон Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.

– Плохо. Очень плохо. Не припоминаю матча хуже этого. «Брайтон» играл лучше и полностью заслужил победу. Он был действительно хорош.

Мы увидели встречу хорошо организованной команды и не очень хорошо организованной команды. Мы отдали мяч, оставляли слишком много свободного пространства, не могли выйти в атаку. Очевидно, это нехорошо, особенно в матче против такой вышколенной команды, как «Брайтон».

Соперник играл все увереннее, а мы – наоборот. Полагаю, сейчас он очень доволен, потому что провел отличный матч, а мы слишком часто облегчали ему жизнь.

У меня был план, как изменить схему и помочь команде, но реализовать его должным образом нам не удалось. Мы всегда находились в полупозиции, а хуже этого ничего и быть не может.

– Что идет не так?

– Как тут объяснить? Эти футболисты проводили прекрасные матчи, но получается вот так, если команда не организована должным образом.

Мы всегда немного опаздывали и все такое. Не выигрывать важные единоборства и слишком легко терять мяч – это худшее, что может быть в футболе. И никакой схемой такие проблемы не решить.

– Волнует ли вас ситуация?

– Да, как тут не волноваться после такой игры? Я не могу стоять тут и притворяться. Конечно, это должно вызывать у нас серьезное беспокойство, – сказал Клопп.

0:3 от «Брайтона» – крупнейшее поражение «Ливерпуля» в АПЛ за два года. В 2021-м уступили «Сити» 1:4

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47 комментариев

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А.В. Бубнов
Ответ 123456 bayram
И не должно быть
Ненавистный Ливерпуль и МЖ не должен, а твой Нефтепроект обязан только так.
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Александр Чижов
Даже 7:2 от Астон Виллы было лучше,ужасный матч
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Max Felen
Ответ vladimir.kostrichko
Да владельцы скажут..Вот же Элиотт есть..Чего мол ты хочешь....
Не очень часто смотрю, но когда смотрю матчи Ливерпуля, Элиотт вроде бы неплох, или речь про то, что и ему замены нет?
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GaiRic
Ответ Vitto
Надо Клоппу в МС, а Пепу в Ливерпуль.
У обоих творческий застой, может встряхнет
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f42h45d84q
Ответ Александр Высочкин
Выход из из этой ситуации покупать полузащитников пока окно открыто
Покупать надо полузащиту целиком, эти не дают объема
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VolodyaVI Volodya
Ответ Alex Cardo
Я тоже не припомню матча хуже, даже 2-7 от Виллы не были настолько безнадежными и удручающими. Травмы ключевых игроков, нулевой центр поля - это все понятно. Но почему Клопп который уже матч подряд маринует Карвалью на банке?
Даже играй сегодня все ключевые игроки, счет наверное был бы или 1-0 или 2-1 в пользу Брайтона.. Видать проблема в другом....
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Vitto
Надо Клоппу в МС, а Пепу в Ливерпуль.
0
-2
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Johnie
Ответ Александр Высочкин
Выход из из этой ситуации покупать полузащитников пока окно открыто
Защитников
0
0
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zenit1719
Я помню,с Наполи,не так уж давно
0
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Александр Высочкин
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Выход из этой ситуации это уволить физрука
Это будет катастрофа
+1
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Владислав Романов
У меня дежа-вю 😁 он так говорит после каждого проигранного матча
+1
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Александр Высочкин
Выход из из этой ситуации покупать полузащитников пока окно открыто
Выход из этой ситуации это уволить физрука
+3
-4
-1
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warer88
Ответ almatbarsa
“Не припоминаю матча хуже” Астон Вилла 7-2 покинула чат
Прямо как у барсы с Баварией))
+2
0
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Alex Cardo
Я тоже не припомню матча хуже, даже 2-7 от Виллы не были настолько безнадежными и удручающими.
Травмы ключевых игроков, нулевой центр поля - это все понятно. Но почему Клопп который уже матч подряд маринует Карвалью на банке?
+1
-1
0
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Миланбот
Это всё, конечно, интересно, но когда уже начнут писать про работу Де Дзерби в Брайтоне? Здорово же играют и вроде бы больше владеют мячом, чем при Поттере
+5
0
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Олег910
Надо брать чемпиона мира Энцо за 120 лямов. Топовый игрок на годы вперед закроет проблемную позицию.
0
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Арман Мартиросян
Ответ vladimir.kostrichko
Надеюсь нет....Лучше него не вижу замену...
Есть только один вариант, который в каком то смысле может работать - поменять Клоппа и Флика местами. Но очень не хочется, чтобы это случился, так как не представляю этот Ливерпуль без Клоппа. Лучше бы владельцы ушли, но с условием, что вместо них не придет какой то условный Боули.
+1
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Нил Робертсон
Пора возглавить снова Боруссию
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Evgueniy
Пеп, подержи мое пиво!
0
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Евгений Ох
Ответ vladimir.kostrichko
Главная проблема это конечно владельцы и медштаб...Когда это смениться уверен все наладится....
Сменить владельцев? а кто это может сделать кроме самих владельцев. МЮ вон с 2005 года в руках Глейзеров, и только сейчас появилась надежда, что они уйдут.
+2
0
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Liverpool735
Может это паражение убедит скупое руководство? А может это специально слили матч для этого?
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-3
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Халид Бин Валид
Чёрная полоса у топклубов: Ювентус, МС, Челси и Ливеруль, не привычно видеть их беспомощными.
+5
-2
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Егор Павлов
У владельцев ситуация должна вызывать беспокойство. Или они рассчитывают продать команду за 100 млрд с Кертисами , Оксами в составе?
0
0
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Barca, Liverpool_forever
Юрген хорошо поработал в Ливере.
Выиграл все, что можно. Но время перемен настало. Печально, но факт.
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Enotaz24
Ответ ress10
В Барсу
Думаю в Реал
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