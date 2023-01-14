Юрген Клопп: «Ливерпуль» в низшей точке. Сыграть лучше, чем с «Брайтоном», будет несложно»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Брайтон Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп описал игру команды против «Брайтона» (0:3) в АПЛ.

«Я сильно разочарован. Поздравляю «Брайтон», он провел превосходный матч против слабого соперника. Мы действительно сыграли сегодня не лучшим образом, не могу вспомнить ни одного удачного отрезка.

Чтобы исправить ситуацию, нужно все правильно организовать. Сыграть лучше будет легко, потому что мы сейчас в низшей точке. Не припоминаю более слабого матча. И выступить лучше будет нетрудно. Нам нечего вынести из этой игры, разве что мы увидели, что именно не работает.

Перед матчем не было никаких признаков того, что все так сложится, но так бывает. Прибавить будет несложно», – сказал Клопп.

Клопп о 0:3 с «Брайтоном»: «Плохо, очень плохо. Не припоминаю матча хуже. Это должно вызывать у «Ливерпуля» серьезное беспокойство»

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
Нужно строить новую команду. Как и Сити кстати. Эти игроки ментально уже устали от постоянной доминации и успехов, что там, что там.
Нужно вливать 4-5 новых игроков к следующему сезону. И топ уровня, с лидерскими качествами Из старой гвардии только Алиссон, Вирдж, Салах, Робертсон и Трент ещё как то имеют мотивацию играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
al
Клопп, у нас проблемы!
"Не припоминаю более слабого матча" - в этом сезоне все такие, кроме двух игр с шити.

"Перед матчем не было никаких признаков того, что все так сложится" - так игры с Волками и Пчёлами именно такими и были, как и с тем же Брайтоном, как и куча других...
Клопп спятил или издевается?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мыкола
Срочно нужен Белингтон за 100+. Попадание в Лигу Европы под угрозой)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sonny91
выражаясь языком баскетбола нба-им надо уходить в перестройку. и мое мнение-они зря дали огромный контракт салаху-кажется он прошел свой пик и начал деградировать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эндрю81
Надо срочно купить Великого Зе чтобы португал на его фоне в себя поверил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tybalt
Ответ Верховный Лорд
Один титул за 30 лет это, конечно, успех)
ой, Хоспаде)
41 год у манков было без трофеев
26 лет без побед
а траты просто космические с безумной зарплатной ведомостью.
Не вам тыкать в сторону Ливерпуля.
Такое ощущение, что у вас титулов больше настолько, что ведёте разговор с поклонником Лютон Таун.
Это у вас после пинков от Мансити и Ливерпуля такая дерзость выросла?)
трудно найти клуб, который на своём поле ( Олд Траффорд) позорился с крупными поражениями в больших матчах.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Верховный Лорд
Ответ Tybalt
скоро у вас юбилей " 10 лет без побед"
Один титул за 30 лет это, конечно, успех)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MansZ
Ответ Direct free kick
Беготня физрука больше не работает
А там никто и не бежит. Особенно полузащита
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Ларченков
Знатный лицемер!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nico Boi
Ответ Нил Робертсон
Я думал, что мы на дне, но снизу кто-то постучал
А там вы же
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Momos
Ну, по крайней мере болельщики не перепились и не устроили давку. Для Ливерпуля это уже не плохо...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
van
Не в Клоппе дело, по сути руководство и медштаб подставили его. Как можно допустить что 4 нападающих легли с травмами? А про покупку полузащитника можно уже и не говорить.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tybalt
Ответ Верховный Лорд
20 лет он так позорился и ничего, потом оказались на вершине…
скоро у вас юбилей " 10 лет без побед"
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Реал и Ливерпуль подходят к матчу друг с другом примерно в равной форме
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Верховный Лорд
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
20 лет он так позорился и ничего, потом оказались на вершине…
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vals1702
АПЛ это не НХЛ и не НБА здесь все не так работает. Надо вкладывать в команду.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нил Робертсон
Я думал, что мы на дне, но снизу кто-то постучал
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barcelona Forever
Даже в ЛК не попадают пока что🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Равиль
Нужно укреплять цент поля и как можно скорее. Нужны как минимум два новых человека в центр поля
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nachtigall
прелестно,прелестно👏👏👏
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Токсик
Если подаст в отставку - гг портовым. Сейчас на рынке вообще нет кандидатов. Почеттино звать, что ли? Так это чудо с позором выгонят через время
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ждем 21е число, битва за 10е место будет легендарной!:)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Беготня физрука больше не работает
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий