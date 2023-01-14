Юрген Клопп: «Ливерпуль» в низшей точке. Сыграть лучше, чем с «Брайтоном», будет несложно»

Главный тренер « » описал игру команды против «Брайтона» (0:3) в .

«Я сильно разочарован. Поздравляю « », он провел превосходный матч против слабого соперника. Мы действительно сыграли сегодня не лучшим образом, не могу вспомнить ни одного удачного отрезка.

Чтобы исправить ситуацию, нужно все правильно организовать. Сыграть лучше будет легко, потому что мы сейчас в низшей точке. Не припоминаю более слабого матча. И выступить лучше будет нетрудно. Нам нечего вынести из этой игры, разве что мы увидели, что именно не работает.

Перед матчем не было никаких признаков того, что все так сложится, но так бывает. Прибавить будет несложно», – сказал Клопп.

Клопп о 0:3 с «Брайтоном»: «Плохо, очень плохо. Не припоминаю матча хуже. Это должно вызывать у «Ливерпуля» серьезное беспокойство»