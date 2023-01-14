Юрген Клопп: «Ливерпуль» в низшей точке. Сыграть лучше, чем с «Брайтоном», будет несложно»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп описал игру команды против «Брайтона» (0:3) в АПЛ.
«Я сильно разочарован. Поздравляю «Брайтон», он провел превосходный матч против слабого соперника. Мы действительно сыграли сегодня не лучшим образом, не могу вспомнить ни одного удачного отрезка.
Чтобы исправить ситуацию, нужно все правильно организовать. Сыграть лучше будет легко, потому что мы сейчас в низшей точке. Не припоминаю более слабого матча. И выступить лучше будет нетрудно. Нам нечего вынести из этой игры, разве что мы увидели, что именно не работает.
Перед матчем не было никаких признаков того, что все так сложится, но так бывает. Прибавить будет несложно», – сказал Клопп.
Клопп о 0:3 с «Брайтоном»: «Плохо, очень плохо. Не припоминаю матча хуже. Это должно вызывать у «Ливерпуля» серьезное беспокойство»
Нужно вливать 4-5 новых игроков к следующему сезону. И топ уровня, с лидерскими качествами Из старой гвардии только Алиссон, Вирдж, Салах, Робертсон и Трент ещё как то имеют мотивацию играть.
"Не припоминаю более слабого матча" - в этом сезоне все такие, кроме двух игр с шити.
"Перед матчем не было никаких признаков того, что все так сложится" - так игры с Волками и Пчёлами именно такими и были, как и с тем же Брайтоном, как и куча других...
Клопп спятил или издевается?
41 год у манков было без трофеев
26 лет без побед
а траты просто космические с безумной зарплатной ведомостью.
Не вам тыкать в сторону Ливерпуля.
Такое ощущение, что у вас титулов больше настолько, что ведёте разговор с поклонником Лютон Таун.
Это у вас после пинков от Мансити и Ливерпуля такая дерзость выросла?)
трудно найти клуб, который на своём поле ( Олд Траффорд) позорился с крупными поражениями в больших матчах.