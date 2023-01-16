Александр Тихонов: «Дзюба сдох от нагрузок в Турции, в России детские тренировки у него. Он лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов»
Александр Тихонов раскритиковал физическую подготовку форварда Артема Дзюбы.
– Почему Дзюба не прижился в Турции?
– Да потому что сдох от нагрузок. Ему один раз по футбольному полю туда-обратно пробежаться – и все, он устал, спекся. Потому что он не готовился, потому что в России у него тренировки детские. Дзюба – лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов.
Любому, кто хоть раз смотрел турецкий футбол, понятно, что там уровень другой. Там игроки бегают, борются, играют – не то что наши лентяи. Неудивительно, что Дзюба приехал обратно и тут уже никому не нужен. В чемпионате Турции он показал свой настоящий уровень, – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Дзюба покидает Турцию с одним голом. Похоже, уехал из-за задержек по зарплате
С братом своим и подельниками не смогли исполнить заказ по устранением губернатора Тулеева !
А то что не получилось с организацией заказного убийства губернатора Тулеева - так это с каждым может случиться !
И не даёт повод его оскорблять - он понёс заслуженное наказание и государство его амнистировало !
Тихонов — "городской" сумасшедший в области спорта.
Так надо было, sports, нормальный же заголовок