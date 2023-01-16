Александр Тихонов: «Дзюба сдох от нагрузок в Турции, в России детские тренировки у него. Он лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция Александр Тихонов Адана Демирспор Футбол

Александр Тихонов раскритиковал физическую подготовку форварда Артема Дзюбы.

– Почему Дзюба не прижился в Турции?

– Да потому что сдох от нагрузок. Ему один раз по футбольному полю туда-обратно пробежаться – и все, он устал, спекся. Потому что он не готовился, потому что в России у него тренировки детские. Дзюба – лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов.

Любому, кто хоть раз смотрел турецкий футбол, понятно, что там уровень другой. Там игроки бегают, борются, играют – не то что наши лентяи. Неудивительно, что Дзюба приехал обратно и тут уже никому не нужен. В чемпионате Турции он показал свой настоящий уровень, – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Дзюба покидает Турцию с одним голом. Похоже, уехал из-за задержек по зарплате

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24 комментария

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lampard4ever
А зачем им напрягаться? Со всеми этими лимитами они тут замечательно себя чувствуют со своими зарплатами за паспорт. Изредка вылезут в Европу, быстренько там опозорятся и можно домой возвращаться, футболистов изображать опять.
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dimon33379
Аналитик для матч ТВ созрел😃🤦‍♂️
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Вася Васильков
Тут не поспоеишь
+1
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OldRedWhite
Ответ ryy
Есть хоть что-то, в чем данный персонаж не разбирается?
В организации заказных убийств - лох …
С братом своим и подельниками не смогли исполнить заказ по устранением губернатора Тулеева !
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OldRedWhite
Ответ prus_3
"Городской сумасшедший — обобщенная характеристика социального типа естественным образом возникающего в городе даже с маленьким населением. Странный человек характеризуется публичным эксцентричным, в разной степени асоциальным поведением." Тихонов — "городской" сумасшедший в области спорта.
Тихонов вполне в своём уме и знает что говорит !
А то что не получилось с организацией заказного убийства губернатора Тулеева - так это с каждым может случиться !
И не даёт повод его оскорблять - он понёс заслуженное наказание и государство его амнистировало !
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pvh-82
Дзюба задушил удава и он сдох!
+4
0
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kidd32
Ответ Жесткий Костас
Вот это круто!!! Нём побоялся правду сказать!
Надеюсь вы шутите
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romanisti89
Ответ Evil
"Дзюба сдох в Турции" Так надо было, sports, нормальный же заголовок
Можно и без Турции
+16
0
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Balt
А можно не публиковать откровенно тупые мнения?
0
-4
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Арсений Элин
Что есть то есть!))
+3
-1
+2
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Тренерские конспекты Бормана
Турецкая лига - одна из сильнейших в мире! - сказал Тихонов и ловко махнул еще 100 грамм, красиво занюхав огурцом
+3
-1
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prus_3
"Городской сумасшедший — обобщенная характеристика социального типа естественным образом возникающего в городе даже с маленьким населением. Странный человек характеризуется публичным эксцентричным, в разной степени асоциальным поведением."
Тихонов — "городской" сумасшедший в области спорта.
+1
-3
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Максим Кутузов
Ответ ryy
Есть хоть что-то, в чем данный персонаж не разбирается?
В миграции ушастых сов
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ALMANAC
Факторсы и историсы подъехали
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ ryy
Есть хоть что-то, в чем данный персонаж не разбирается?
в биатлоне
+14
-3
+11
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Жесткий Костас
Вот это круто!!! Нём побоялся правду сказать!
+2
-5
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Дядя ТУРА
Ответ WelcomeBackPURE
Очень можно поверить в это, учитывая, что Рукаку пешком обычно ходил весь матч
А какой форвард такого плана носится по полю? Льоренте? Жиру? Габбьядини?
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drow elf
Уж не биатлонистам рассказывать про физуху и непрофессиональное отношение к тренировочному процессу. Сборная уже много лет представляет собой жалкое зрелище с редкими проблесками.
+6
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Pb-SE
Тихонов смотрит турецкий футбол?
0
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Evil
"Дзюба сдох в Турции"

Так надо было, sports, нормальный же заголовок
+52
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WelcomeBackPURE
Очень можно поверить в это, учитывая, что Рукаку пешком обычно ходил весь матч
+8
-5
+3
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ryy
Есть хоть что-то, в чем данный персонаж не разбирается?
+31
-4
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nobrainnopain
Все, нет такого действующего футболиста Дзюба, хорош сопли жевать
+2
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Дядя ТУРА
Тихонов слетевший с катушек параноик
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-6
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