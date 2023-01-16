Александр Тихонов: «Дзюба сдох от нагрузок в Турции, в России детские тренировки у него. Он лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов»

Александр Тихонов раскритиковал физическую подготовку форварда .

– Почему Дзюба не прижился в Турции?

– Да потому что сдох от нагрузок. Ему один раз по футбольному полю туда-обратно пробежаться – и все, он устал, спекся. Потому что он не готовился, потому что в России у него тренировки детские. Дзюба – лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов.

Любому, кто хоть раз смотрел турецкий футбол, понятно, что там уровень другой. Там игроки бегают, борются, играют – не то что наши лентяи. Неудивительно, что Дзюба приехал обратно и тут уже никому не нужен. В чемпионате Турции он показал свой настоящий уровень, – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Дзюба покидает Турцию с одним голом. Похоже, уехал из-за задержек по зарплате