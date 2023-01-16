Нигматуллин о Дзюбе в «Торпедо»: «Нужно соглашаться на переход. Своего рода «Аль-Насра» Артем уже не найдет»
Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в «Торпедо».
После ухода из турецкой «Аданы Демирспор» в ноябре прошлого года Дзюба находится в статусе свободного агента. Ранее появилась информация, что нападающий присоединится к «Торпедо» на зимних тренировочных сборах в Турции.
«Нужно реально смотреть на вещи: Дзюба – достаточно возрастной игрок, он уже потерял свою былую скорость. Большое количество голов уже не забьет. Но у него есть огромный опыт за спиной. В таких случаях обычно игроки получают предложения от очень проблемных команд. Сейчас «Торпедо» стремительно летит обратно в ФНЛ, поэтому я не удивлен такому развитию событий.
Думаю, что на сборах у Артема будет мини-просмотр. После него уже и примут окончательное решение. Дзюбе нужно соглашаться и переходить в «Торпедо». Своего рода «Аль-Насра» он уже не найдет», – сказал бывший вратарь сборной России.
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