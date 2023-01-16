Нигматуллин о Дзюбе в «Торпедо»: «Нужно соглашаться на переход. Своего рода «Аль-Насра» Артем уже не найдет»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Руслан Нигматуллин высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в «Торпедо».

После ухода из турецкой «Аданы Демирспор» в ноябре прошлого года Дзюба находится в статусе свободного агента. Ранее появилась информация, что нападающий присоединится к «Торпедо» на зимних тренировочных сборах в Турции.

«Нужно реально смотреть на вещи: Дзюба – достаточно возрастной игрок, он уже потерял свою былую скорость. Большое количество голов уже не забьет. Но у него есть огромный опыт за спиной. В таких случаях обычно игроки получают предложения от очень проблемных команд. Сейчас «Торпедо» стремительно летит обратно в ФНЛ, поэтому я не удивлен такому развитию событий.

Думаю, что на сборах у Артема будет мини-просмотр. После него уже и примут окончательное решение. Дзюбе нужно соглашаться и переходить в «Торпедо». Своего рода «Аль-Насра» он уже не найдет», – сказал бывший вратарь сборной России.

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4 комментария

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Valentin Kompaneytsev
За Торпедо обидно, что не смогло использовать шанс остаться в РПЛ. А этот пассажир так сам по себе. Не думаю, что он будет переживать и сражаться за Торпедо.
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Igor Shalamov
Ответ a-fon
Думаю, многие злорадные коллеги комментаторы на спортс мечтали о таком завершении карьеры Артёма
Так а что плохого? Он может ещё стрельнет. Мячей 5 в Торпедо збить смог бы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a-fon
Думаю, многие злорадные коллеги комментаторы на спортс мечтали о таком завершении карьеры Артёма
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stas82
Дзюба из любого клуба способен сделать Аль-Наср
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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