Зюганов о Дзюбе: «Чтобы в Госдуму приходить, нужна программа. А более честной и справедливой программы, чем у КПРФ, нет. Если он готов ее реализовывать...»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о перспективах в политике.

– На ваш взгляд, Дзюба пригодился бы в Госдуме?

– С «Единой Россией» это обсуждай. Я считаю, чтобы в Госдуму приходить, надо выбрать ясную программу. А более честной, справедливой и достойной программы, кроме нашей, нет. И в надо приходить при поддержке избирателей. Тогда будет результат.

– В КПРФ вы бы Дзюбу не взяли?

– Так не надо говорить. Нельзя так говорить. Если Дзюба и прочие готовы реализовывать нашу программу...

У нас во фракции представители всех партий и движений левопатриотического блока: Союз офицеров, Союз писателей, и молодежные, и творческие организации, и талантливые ученые.

У нас фракция очень авторитетная. Нобелевский лауреат Жорес Алферов к нам пришел и великолепно работал, – сказал Зюганов.