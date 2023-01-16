Зюганов о Дзюбе: «Чтобы в Госдуму приходить, нужна программа. А более честной и справедливой программы, чем у КПРФ, нет. Если он готов ее реализовывать...»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Государственная дума Политика Геннадий Зюганов Футбол

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в политике.

– На ваш взгляд, Дзюба пригодился бы в Госдуме?

– С «Единой Россией» это обсуждай. Я считаю, чтобы в Госдуму приходить, надо выбрать ясную программу. А более честной, справедливой и достойной программы, кроме нашей, нет. И в Думу надо приходить при поддержке избирателей. Тогда будет результат.

– В КПРФ вы бы Дзюбу не взяли?

– Так не надо говорить. Нельзя так говорить. Если Дзюба и прочие готовы реализовывать нашу программу...

У нас во фракции представители всех партий и движений левопатриотического блока: Союз офицеров, Союз писателей, и молодежные, и творческие организации, и талантливые ученые.

У нас фракция очень авторитетная. Нобелевский лауреат Жорес Алферов к нам пришел и великолепно работал, – сказал Зюганов.

34 комментария

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шлеп нога
Он в слове "программа" минимум пару ошибок допустит!
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Andrei Novikov
Руками ,у него все получится
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Eliza77
Коммуняка Дзюба) обеими руками!)
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Pb-SE
Ответ Hitgoe Himgob
К спорту то это все какое отношение имеет?
Зюганов как-то занял второе место.
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Заборостроитель
Совок в ладошку Дзюбы!
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Дмитрий Агалаков
Дзюба только в ЕдРе может быть, самой неадекватной и мерзкой партии
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NoWar
"Я считаю, чтобы в Госдуму приходить, надо выбрать ясную программу."----------------------------------------------------------------------------------Какая там программа? В Госдуме главное уметь прогибаться под кремлевских.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Streetbor
в Думе кроме рук ничего не нужно, чтобы кнопки нажимать, а Дзюба рукастый ))
Даже думать не надо -- всё на автоматизме.
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NIK7478
Ха-ха-ха)))) Новый анекдот - "Дзюба вступил в КПРФ!" Ему не надо в думу, там и так глупых бывших спортсменов многовато.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ LIBerly
Будет Союз "Умелые ручки"
С левым уклоном.
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Arman FCSM
В КПРФ у Дзюбы руки будут связаны. Не, не варик
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Shibosan
Ответ Maxim Vasnechov
А какая программа в КПРФ, кто знает?
Самая честная и справедливая.
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Maxim Vasnechov
А какая программа в КПРФ, кто знает?
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Дмитрий Чидакин
Чтобы попасть в думу, нужна не программа, а проблемы с законом. Чтобы у Вовы был компромат
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Честный контроль
Дзюба - член коммунистической партии! Звучит!
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pingwee
Прочитал голосом Зюганова, страшно стало
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Алексей Гусев
Ответ Алексей Гусев
зря вы так, бы ло же у Маяковского что то типо:"Между прочим, все мы..."
..Дзюбим.
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Алексей Гусев
зря вы так, бы ло же у Маяковского что то типо:"Между прочим, все мы..."
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fellx
Дзюганов
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Алексей Гусев
Ответ sp.msk.86
Это говорит тип, который принимал участие в разрушении страны с идеологией своей партии)) тип, который американцам продался с ходу. Программа у него честная 😂
"Боже храни америку" раздалось где то поблизости...
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Wiley Fox
В КПРФ не хватает фракции Фрикция

Или Эякуляции
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Hitgoe Himgob
Ответ Зверёк
Вот и новый клуб для Артемки нашелся
Артем в мини точно не сможет.
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Угашенный
Брежнев и порноактер.
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Дмитрий9779
Новый анекдот:Дзюба-коммунист.
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Demyan Grachev
Союз дедпула и бархатных ручек))
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