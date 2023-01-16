Зюганов о Дзюбе: «Чтобы в Госдуму приходить, нужна программа. А более честной и справедливой программы, чем у КПРФ, нет. Если он готов ее реализовывать...»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в политике.
– На ваш взгляд, Дзюба пригодился бы в Госдуме?
– С «Единой Россией» это обсуждай. Я считаю, чтобы в Госдуму приходить, надо выбрать ясную программу. А более честной, справедливой и достойной программы, кроме нашей, нет. И в Думу надо приходить при поддержке избирателей. Тогда будет результат.
– В КПРФ вы бы Дзюбу не взяли?
– Так не надо говорить. Нельзя так говорить. Если Дзюба и прочие готовы реализовывать нашу программу...
У нас во фракции представители всех партий и движений левопатриотического блока: Союз офицеров, Союз писателей, и молодежные, и творческие организации, и талантливые ученые.
У нас фракция очень авторитетная. Нобелевский лауреат Жорес Алферов к нам пришел и великолепно работал, – сказал Зюганов.
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