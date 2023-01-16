Канчельскис о Дзюбе: «Клубы РПЛ боятся его подписывать из-за тяжелого характера. Тренер может потерять контроль над раздевалкой»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис рассказал, почему форвард Артем Дзюба до сих остается без клуба.

«Для меня понятно, почему Дзюба до сих пор находится без клуба. Кто-то говорит про деньги, но тут история немного в другом. Думаю, клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за тяжелого характера Артема. Приход Дзюбы — это сразу повышенное внимание СМИ, не все этого хотят.

Еще есть вероятность, что главный тренер потеряет контроль над раздевалкой. Ну, и в целом дисциплина в коллективе может упасть. Не все игроки однозначно относятся к Артему.

А как футболист, думаю, он в порядке. Точно входит в топ-5 российских форвардов. Да, не видели его в деле давно, но я не верю, что за полгода можно разучиться играть в футбол и потерять те навыки, которые делали Артема узнаваемым на поле. А именно — игра головой и борьба в воздухе», — сказал экс-хавбек сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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4 комментария

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Заяцволк
"Боятся" )) Не-а, всё намного проще. Если что-то кому-то нахрен не нужно, это не значит, что он боится это заполучить ) Вот мне нахрен не нужны хомячки, шиншиллы, рыбки, опоссумы, тараканы, но разве это означает, что я боюсь их ?
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ArtBro
Про контроль кошельков - вот что важно. После фокусов руками исчезнут все наличные и карты.
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МЯСО УРАЛА
Пусть в Зените тренирует 🥒👌
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Tomaso Champa
А жаль, мастурбек бы отлично вписался в торпедо
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