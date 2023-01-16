Канчельскис о Дзюбе: «Клубы РПЛ боятся его подписывать из-за тяжелого характера. Тренер может потерять контроль над раздевалкой»
Андрей Канчельскис рассказал, почему форвард Артем Дзюба до сих остается без клуба.
«Для меня понятно, почему Дзюба до сих пор находится без клуба. Кто-то говорит про деньги, но тут история немного в другом. Думаю, клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за тяжелого характера Артема. Приход Дзюбы — это сразу повышенное внимание СМИ, не все этого хотят.
Еще есть вероятность, что главный тренер потеряет контроль над раздевалкой. Ну, и в целом дисциплина в коллективе может упасть. Не все игроки однозначно относятся к Артему.
А как футболист, думаю, он в порядке. Точно входит в топ-5 российских форвардов. Да, не видели его в деле давно, но я не верю, что за полгода можно разучиться играть в футбол и потерять те навыки, которые делали Артема узнаваемым на поле. А именно — игра головой и борьба в воздухе», — сказал экс-хавбек сборной России и «Манчестер Юнайтед».
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