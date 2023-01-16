обсудил с Криштиану Роналду возможный переход в «Аль-Наср».

Сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии хочет подписать вратаря « » в связи с травмой Давида Оспины.

По информации инсайдера Николо Скиры, « » предложил костариканцу контракт на 3 года. Сам голкипер поговорил с нападающим , чтобы побольше узнать о клубном проекте.

В этом сезоне у Наваса 1 матч за «ПСЖ» во всех турнирах – в Кубке Франции. Статистику вратаря можно изучить здесь.