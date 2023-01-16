Навас обсудил с Роналду проект «Аль-Насра». Вратарю предложили контракт на 3 года (Николо Скира)

Теги ПСЖ Криштиану Роналду лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Кейлор Навас Футбол

Кейлор Навас обсудил с Криштиану Роналду возможный переход в «Аль-Наср». 

Сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии хочет подписать вратаря «ПСЖ» в связи с травмой Давида Оспины. 

По информации инсайдера Николо Скиры, «Аль-Наср» предложил костариканцу контракт на 3 года. Сам голкипер поговорил с нападающим Криштиану Роналду, чтобы побольше узнать о клубном проекте. 

В этом сезоне у Наваса 1 матч за «ПСЖ» во всех турнирах – в Кубке Франции. Статистику вратаря можно изучить здесь.

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48 комментариев

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DavidRobertJosephBeckham
Аль Наср это прям фк Старики-Разбойники)
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Игорь Замаруев
Ответ Борис Энгельгардт
популяризатором думаю за пару лет они обновят состав прилично за счёт ветеранов европейского футбола (повыше уровня, чем сейчас)
Рон ещё уровня Абубакара не достиг в СА, откуда мысли про "уровень повыше"?)
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Temp LC
Ответ Papa Paolo
Навас: «Какие там велики в раздевалке ?»
А бассейн?
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Иван Шуткин
Навас обсудил с Роналду тему перехода Рассказова в Крылья ))
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Кузя Гитарист
Ответ Игорь Климов
Это и есть "проект" - рубить деньги)
Климов , если бы ты был бразильцем , то фамилия бы была у тебя Бастардиньо
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Aleksandr dekepel
Ответ Мельников Михаил
У них там лимит, что Абубакара отзаявлять пришлось, чтобы Роналду заявить, а инсайдеров все про новых легов пишут.
смотрел инстаграм аль насара абубакар все еще у них
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Игорь Климов
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Агент Кринж.
Этот Кринж7 - агент-зав.хоз)
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-1
-1
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Игорь Климов
Ответ SEM WILSON
Какие проекты еще? Кроме рубить деньги .
Это и есть "проект" - рубить деньги)
0
-3
-3
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barsafil
"Клуб друзей К.Роналду", a.k.a Аль-Наср...
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Инженер Управляющий
Ответ Борис Энгельгардт
популяризатором думаю за пару лет они обновят состав прилично за счёт ветеранов европейского футбола (повыше уровня, чем сейчас)
Лимит придется изменить
+1
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Инженер Управляющий
Ответ m1t9
навас заслужил топ контракт перед уходом, в приятном теплом месте, рядом со старым знакомым. скоро наверное и рамос туда подтянется, может и марсело с пепе
Возьмут ЛЧ тогда азиатскую
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шлеп нога
Кейлор вратарь мирового уровня!
+1
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Мельников Михаил
У них там лимит, что Абубакара отзаявлять пришлось, чтобы Роналду заявить, а инсайдеров все про новых легов пишут.
+1
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Vlad Malevich
Бедняга Оспина(
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Мари Хуан
Да какой проект, как деньги пилить?*
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Andre One
Помню как Навас люто тащил в ЛЧ против Баварии!
+4
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D_I_A_B_L_O
Ответ tnec
Зидан заедет местную ЛЧ взять . перед тренерским мостиком в сборной Франции
Да он вроде не заболел.
+1
-1
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AC_Milan_7
Ответ Великий Алонсо
Пошла популяризация футбола в Саудовской Аравии благодаря Криштиану, щас попрут туда все звезды. Эффект Роналду 🙏
Эффект звона монет!
0
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tnec
Ответ m1t9
навас заслужил топ контракт перед уходом, в приятном теплом месте, рядом со старым знакомым. скоро наверное и рамос туда подтянется, может и марсело с пепе
Зидан заедет местную ЛЧ взять . перед тренерским мостиком в сборной Франции
+7
0
+7
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РобиБаджо
Ответ SEM WILSON
Фаны скажут это наш ходжа насыр криштиану его тянул, видишь престиж поднимает в аравий(
Х.Насреддин эль Криштиану😀
+1
0
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Mina Ishura
Надеюсь Кристина про бассейн в пустыне ему рассказал /
+4
0
+4
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SEM WILSON
Фаны скажут это наш ходжа насыр криштиану его тянул, видишь престиж поднимает в аравий(
+3
0
+3
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SEM WILSON
Какие проекты еще? Кроме рубить деньги .
+15
0
+15
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Семен Войнов
Ответ на войне как на войне
Рамос вроде собирается. Пепе точно придёт. Марсело? Марсело уже подписался на Аль-Наср.
Фатима привет . Вот все ты знаешь , а молчишь .
Когда верблюда личного подарят фрукту ?
+12
-1
+11
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Семен Войнов
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Да все все бросят и попрут в пустыню.Прямо на верблюдах.
😂😂 Почему бы нет ? Сбитые лётчики же , хотя у всех их форма лучше , чем у португальского пенсионера .
+10
0
+10
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