Навас обсудил с Роналду проект «Аль-Насра». Вратарю предложили контракт на 3 года (Николо Скира)
Кейлор Навас обсудил с Криштиану Роналду возможный переход в «Аль-Наср».
Сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии хочет подписать вратаря «ПСЖ» в связи с травмой Давида Оспины.
По информации инсайдера Николо Скиры, «Аль-Наср» предложил костариканцу контракт на 3 года. Сам голкипер поговорил с нападающим Криштиану Роналду, чтобы побольше узнать о клубном проекте.
В этом сезоне у Наваса 1 матч за «ПСЖ» во всех турнирах – в Кубке Франции. Статистику вратаря можно изучить здесь.
Когда верблюда личного подарят фрукту ?