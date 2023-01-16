«Аль-Наср» Роналду ведет переговоры с Кейлором Навасом. Зарплата – 4 млн евро за остаток сезона

«Аль-Наср», за который выступает , хочет подписать Кейлора Наваса.

Несколько дней назад вратарь саудовского клуба получил серьезную травму – у него была диагностирована трещина в локте. В связи с этим «Аль-Наср» срочно ищет голкипера ему на замену.

По данным Marca, «Аль-Наср» ведет переговоры с . О переходе 36-летнего голкипера могут окончательно договориться к концу недели, когда «ПСЖ» приедет в Саудовскую Аравию на выставочный матч со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Навас – не единственный вариант «Аль-Насра», но его переход в клубе считают приоритетным. Также клуб рассматривает вариант с приглашением вратаря «Аль-Вахды» Мунира Мохамеди, который в прошлом выступал за «Малагу». Однако сейчас «Аль-Наср» сконцентрирован на подписании Наваса.

«ПСЖ» не собирается бесплатно отпускать вратаря, контракт которого действует до 30 июня. «Аль-Насру» предстоит решить этот вопрос, чтобы закрыть сделку.

После трансфера Роналду «Аль-Наср» хочет продолжить повышать свою узнаваемость в мире, и переход Наваса может стать еще одним шагом в эту сторону. Кейлору сделали привлекательное предложение – в случае перехода он получит 4 млн евро от « » за оставшуюся часть сезона.

В этом сезоне у Наваса 1 матч за « » во всех турнирах – в Кубке Франции. Статистику вратаря можно изучить здесь.