«Аль-Наср» Роналду ведет переговоры с Кейлором Навасом. Зарплата – 4 млн евро за остаток сезона
«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, хочет подписать Кейлора Наваса.
Несколько дней назад вратарь саудовского клуба Давид Оспина получил серьезную травму – у него была диагностирована трещина в локте. В связи с этим «Аль-Наср» срочно ищет голкипера ему на замену.
По данным Marca, «Аль-Наср» ведет переговоры с Кейлором Навасом. О переходе 36-летнего голкипера могут окончательно договориться к концу недели, когда «ПСЖ» приедет в Саудовскую Аравию на выставочный матч со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».
Навас – не единственный вариант «Аль-Насра», но его переход в клубе считают приоритетным. Также клуб рассматривает вариант с приглашением вратаря «Аль-Вахды» Мунира Мохамеди, который в прошлом выступал за «Малагу». Однако сейчас «Аль-Наср» сконцентрирован на подписании Наваса.
«ПСЖ» не собирается бесплатно отпускать вратаря, контракт которого действует до 30 июня. «Аль-Насру» предстоит решить этот вопрос, чтобы закрыть сделку.
После трансфера Роналду «Аль-Наср» хочет продолжить повышать свою узнаваемость в мире, и переход Наваса может стать еще одним шагом в эту сторону. Кейлору сделали привлекательное предложение – в случае перехода он получит 4 млн евро от «Аль-Насра» за оставшуюся часть сезона.
В этом сезоне у Наваса 1 матч за «ПСЖ» во всех турнирах – в Кубке Франции. Статистику вратаря можно изучить здесь.
И будем честны что Аль Наср теперь самый попульярный и обсуждаемый клуб в мире! И это эффект Роналду! Вот так должен быть супермегаультразвезда футбола!