«Аль-Наср» Роналду ведет переговоры с Кейлором Навасом. Зарплата – 4 млн евро за остаток сезона

Теги ПСЖ Криштиану Роналду лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Давид Оспина Аль-Вахда Мекка Кейлор Навас Мунир Мохамеди Футбол

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, хочет подписать Кейлора Наваса.

Несколько дней назад вратарь саудовского клуба Давид Оспина получил серьезную травму – у него была диагностирована трещина в локте. В связи с этим «Аль-Наср» срочно ищет голкипера ему на замену.

По данным Marca, «Аль-Наср» ведет переговоры с Кейлором Навасом. О переходе 36-летнего голкипера могут окончательно договориться к концу недели, когда «ПСЖ» приедет в Саудовскую Аравию на выставочный матч со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Навас – не единственный вариант «Аль-Насра», но его переход в клубе считают приоритетным. Также клуб рассматривает вариант с приглашением вратаря «Аль-Вахды» Мунира Мохамеди, который в прошлом выступал за «Малагу». Однако сейчас «Аль-Наср» сконцентрирован на подписании Наваса.

«ПСЖ» не собирается бесплатно отпускать вратаря, контракт которого действует до 30 июня. «Аль-Насру» предстоит решить этот вопрос, чтобы закрыть сделку.

После трансфера Роналду «Аль-Наср» хочет продолжить повышать свою узнаваемость в мире, и переход Наваса может стать еще одним шагом в эту сторону. Кейлору сделали привлекательное предложение – в случае перехода он получит 4 млн евро от «Аль-Насра» за оставшуюся часть сезона.

В этом сезоне у Наваса 1 матч за «ПСЖ» во всех турнирах – в Кубке Франции. Статистику вратаря можно изучить здесь.

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51 комментарий

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Silent2006
Ответ Olajuvon
Дзюбу подпишите, сразу узнаваемость на максимуме будет!!!
И команда на ручном управлении.
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Silent2006
Ответ Nuraly Amirov
Так Аль Наср ведет переговоры или Роналду?
Судя по заголовку, Роналду уже купил Аль Наср)
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Oleg
Ответ Decard Show
Будем честны что Португалец7 там уже босс! И будем честны что Аль Наср теперь самый попульярный и обсуждаемый клуб в мире! И это эффект Роналду! Вот так должен быть супермегаультразвезда футбола!
🤣
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Muhammad Juraev
В Аль-Наср никто больше не перейдёт меньше чем за 15 миллионов зп)
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DVM_1
Шатается, шатается стул под Жалолиддином Машариповым ;)
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Muhammad Juraev
Ответ Харен Брогг
Роналду решил раз в Реал его не взяли, то можно купить Реал в Аль-Наср. Всех бывших ветеранов туда зовет)))
Чтобы выиграть в финале ЛЧ Азии у таджикского Истиклола
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Nuraly Amirov
Ответ otchim kaloeda
Альнасралду ведет короче
Может Альнасроналду тогда? если вам канеш больше 8ми лет
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Вадим Слуцкий
"Аль-Пенсия".
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Рустам Атаев
роналду требует от фифа чтобы саудовскую аравию перевели в Европу, чтобы аль наср мог играть в лиге чемпионов
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Владислав Харламов
Агент, Фрукт, Спортсмен. Ещё не забываем: да козел, я педераст, но я наполнен деньгами!
+2
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atomio
"«Аль-Наср» Роналду" (с) наконец то, я ждал этого )))
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Decard Show
Будем честны что Португалец7 там уже босс!
И будем честны что Аль Наср теперь самый попульярный и обсуждаемый клуб в мире! И это эффект Роналду! Вот так должен быть супермегаультразвезда футбола!
+1
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-1
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Kanonir152
Ответ spaispower
когда комментарий писал - абзаца про Даваида не было
Тогда прошу простить. Так бывает.
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spaispower
Ответ Kanonir152
А Вы читать умеете?
когда комментарий писал - абзаца про Даваида не было
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Yuriy Chistyakov
Ответ Уолтер Собчак
Навас — крутой вратарь. Хочется, чтобы ещё хотя бы пару лет поиграл в Европе.
В том и беда, что не играет, а сидит на лавке.
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Denis242424
Ответ Геннадий Тимченко
Вопрос в другом - Навас не хочет сидеть на лавке🤷
Может ему и на лавке хорошо. Но владельцы, шейхи катарские, давят на него, чтобы заткнуть брешь в Аль- Насре. И додавят в конце концов. Отправят в пустыню.
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Kanonir152
Ответ spaispower
Оспина чем не устраивает их?
А Вы читать умеете?
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Иван Шуткин
Роналду ведёт переговоры ?) Он еще Агентом подрабатывает )) А охранник стадиона в ночную тоже он )
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Kanonir152
Зачем команде такого чемпионата вратарь уровня Наваса. Митрюшкина возьмите. Постоять в воротах сможет спокойно, денег много не берет.
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spaispower
Оспина чем не устраивает их?
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vrazrez
ПСЖ нужен хороший второй, а не деньги
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Alex1104
Ответ timosha
Ещё немного и у тебя получится)
Он прав: заголовок безграмотный
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stewiegriffin2
Что с такими клубами-пузырями, сорящими деньгами происходит - все знают
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stewiegriffin2
Ответ artpal
Они хотят легендарный Реал по частям собрать? Рон, Навас, дальше Модрич с Кроосом, а там глядишь и Рамос подтянется
И Бэйл карьеру возобновит.
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Рустам Атаев
Ответ на войне как на войне
Не читай
О боже 😲 вы кто?
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