Юран об уходе Ловрена из «Зенита»: «Давайте проявлять самолюбие, у нас Россия, а не Люксембург. У нас что, российских игроков нет?»
Сергей Юран не видит причин расстраиваться из-за ухода Деяна Ловрена из «Зенита».
Защитник перешел во французский «Лион».
«Давайте займемся своими российскими защитниками. Почему мы сразу кричим – потеря или нет. У нас что, российских игроков нет? Давайте будем обращать внимание на россиян.
Уходит 33-летний Ловрен – сразу паника? Давайте немножко будем проявлять самолюбие. У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия. Надо делать уклон на своих игроков», – заявил бывший тренер «Химок».
____
ха-ха)) Вот именно ..В этом и есть проблема. что рф это не Швейцария и не Люксембург