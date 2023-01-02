Юран об уходе Ловрена из «Зенита»: «Давайте проявлять самолюбие, у нас Россия, а не Люксембург. У нас что, российских игроков нет?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сергей Юран Деян Ловрен Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран не видит причин расстраиваться из-за ухода Деяна Ловрена из «Зенита».

Защитник перешел во французский «Лион».

«Давайте займемся своими российскими защитниками. Почему мы сразу кричим – потеря или нет. У нас что, российских игроков нет? Давайте будем обращать внимание на россиян.

Уходит 33-летний Ловрен – сразу паника? Давайте немножко будем проявлять самолюбие. У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия. Надо делать уклон на своих игроков», – заявил бывший тренер «Химок».

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27 комментариев

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Ivan Petrov
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Ответ Юрий Кечко
Сам Юран считал себя русским , когда кинул Спартак перед плей офф лч ради пердивного Миллуола??
Интересно а кем считает себя житель Киева Юрий Кичко?
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Pb-SE
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Ответ heyoka
Нам до Швейцарии как до луны пешком в уровне жизни. Почти всей планете до Швейцарии как до луны пешком. Но не в спорте. Глупо приводить такое в пример. Тем более, заявлять о будущих спортивных успехах Люксембурга. Мысль-то понятная, но эта постоянная театральность (мы на дне, ниже некуда, ужас, куда идти, скоро нас во всем карликовые государства обойдут) раздражает не меньше, чем пафос отечественных чинуш
Швейцария на последних 5 турниров стабильно выходила в плей-офф.
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Санкт Паулобург
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Ответ Юрий Кечко
Сам Юран считал себя русским , когда кинул Спартак перед плей офф лч ради пердивного Миллуола??
Сначала он кинул твоих земляков из Динамо Киев)
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Pb-SE
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Вы что, хотите, как в Париже?
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Санкт Паулобург
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Ответ Назар Игорь
Кто бы говорил. Где Юран, а где Ловрен. 7 сезонов в одном из лучших клубов АПЛ, серебро и бронза ЧМ. У Юрана 4 сезона в Португалии, потом долго болтался по задворкам Европы как игрок, потом тренером ежегодно менял клубы, нигде не держали за профнепригодностью.
Главное Юран не усташ
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Caerly
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Ответ Teodrakis
Давайте честно, Ловрен с самого начала всех разочаровал и многие ждали, когда же его наконец сплавят. Ну не Иванович он.
При этом их пара с Родригао - лучшие ЦЗ первой половины чемпионата
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Caerly
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Барсик, брысь
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бесдомный понь
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Зенит другого фашика подыщет.
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Юрий Антонович
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Ага,деже не Эквадор,где МРОТ в два раза больше чем а России.
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Pol Belov
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странный вопрос - конечно нет...
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Сергей Чекрыжов
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«Давайте проявлять самолюбие, у нас Россия, а не Люксембург. У нас что, Юранов нет?»
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NartApsua
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Нет
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heyoka
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Ответ Winterburn
Нам до Швейцарии нынче как до луны пешком. А с такими "спортивными" успехами, скоро и до Люксембурга столько же будет.
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Игорь Стукачев
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👍👍👍
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Назар Игорь
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Кто бы говорил. Где Юран, а где Ловрен. 7 сезонов в одном из лучших клубов АПЛ, серебро и бронза ЧМ. У Юрана 4 сезона в Португалии, потом долго болтался по задворкам Европы как игрок, потом тренером ежегодно менял клубы, нигде не держали за профнепригодностью.
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Omega-3
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А что, уже переживания и крики начались? Я как-то пропустил этот моент...
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Джорджио Че
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Уровня Ловрена нет, Сергей. Или вы своим патриотизмом мозги все потеряли?
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Graf_007
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Ну да, не Швейцария и не Люксембург, они же не изгои. Или к чему он это сравнение привел?
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Дмитрий9779
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Сделали из обычного трансфера какую-то фантастику и обсасывают со всех сторон.
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Teodrakis
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Давайте честно, Ловрен с самого начала всех разочаровал и многие ждали, когда же его наконец сплавят. Ну не Иванович он.
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Teodrakis
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Нет. Ловрен ушёл, теперь Зенит вдесятером будет играть
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anastasia Krugova
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У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия
____

ха-ха)) Вот именно ..В этом и есть проблема. что рф это не Швейцария и не Люксембург
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Кино Музыка
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Своих игроков не будет. Не те люди рулят футболом.
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Юрий Кечко
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Сам Юран считал себя русским , когда кинул Спартак перед плей офф лч ради пердивного Миллуола??
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Игорь Васильев
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А кто-то запаниковал? По-моему, Зенит даже рад, что выручил за постоянно косячившего Ловрена хоть какую-то копейку
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