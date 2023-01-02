Юран об уходе Ловрена из «Зенита»: «Давайте проявлять самолюбие, у нас Россия, а не Люксембург. У нас что, российских игроков нет?»

не видит причин расстраиваться из-за ухода из « ».

Защитник перешел во французский «Лион».

«Давайте займемся своими российскими защитниками. Почему мы сразу кричим – потеря или нет. У нас что, российских игроков нет? Давайте будем обращать внимание на россиян.

Уходит 33-летний Ловрен – сразу паника? Давайте немножко будем проявлять самолюбие. У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия. Надо делать уклон на своих игроков», – заявил бывший тренер «Химок».