Булатов о том, когда «Спартак» будет бороться за чемпионство: «Когда начнет покупать легионеров уровня Клаудиньо и Барриоса, а не Рыбуса с Мевлей»

ответил на вопрос, когда «Спартака» будет бороться за чемпионство в Мир .

– Какой «Спартак» вам нравится больше – Абаскаля или Карреры?

– Если отталкиваться от качества игры – сегодняшний «Спартак» я ставлю выше.

У Карреры все решало высочайшее индивидуальное мастерство футболистов. Таких как Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш, Глушаков... А ярко выраженного стиля не было.

Зато он просматривается у Абаскаля, хотя в его распоряжении куда более скромная обойма исполнителей. Словом, тот «Спартак» был силен личностями. Нынешний – командной игрой.

– Когда же он будет бороться за чемпионство?

– Когда начнет покупать легионеров уровня и Барриоса, а не Рыбуса с Мевлей, при всем к ним уважении, – сказал экс-игрок .