Юран скучает по Мир РПЛ: «Как у ребенка отобрать любимую игрушку. Тренер может 2-3 недели отдохнуть, но потом не знаешь, куда себя деть»

признался, что скучает по матчам Мир зимой.

«Как у ребенка отобрать любимую игрушку. Конечно, скучаю по футболу – все-таки работа.

Тренер может две или три недели первые отдохнуть, но потом не знаешь, куда себя деть. У любого тренера так, что хочется побыстрее в работу, потому что больше половины жизни ты в разъездах, тренировках и стрессах», – сказал бывший главный тренер «Химок».

Последние матчи 17-го тура Мир РПЛ прошли 13 ноября, после этого начался перерыв. Чемпионат возобновится 5 марта 2023 года.