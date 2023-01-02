Юран скучает по Мир РПЛ: «Как у ребенка отобрать любимую игрушку. Тренер может 2-3 недели отдохнуть, но потом не знаешь, куда себя деть»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран признался, что скучает по матчам Мир РПЛ зимой. 

«Как у ребенка отобрать любимую игрушку. Конечно, скучаю по футболу – все-таки работа.

Тренер может две или три недели первые отдохнуть, но потом не знаешь, куда себя деть. У любого тренера так, что хочется побыстрее в работу, потому что больше половины жизни ты в разъездах, тренировках и стрессах», – сказал бывший главный тренер «Химок». 

Последние матчи 17-го тура Мир РПЛ прошли 13 ноября, после этого начался перерыв. Чемпионат возобновится 5 марта 2023 года. 

6 комментариев

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Madridistas
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Сергей, можно учиться. Это бесконечный процесс! Во время карьеры многое шло мимо, вот сейчас наверстывай!
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Алексеич (Ростов-Дон)
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На самом деле до возобновления чемпионата всего ничего осталось. А с учётом матчей кубка и того меньше.
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Владимир Владимирович
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Ответ Водяра
Юран: ‘скучаю по бухлу.’
А что ему запретили пить ?
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Владимир Владимирович
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Я бы посмотрел на Юрана в нормальном клубе с нормальными игроками
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Водяра
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Юран: ‘скучаю по бухлу.’
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Yury Kanareykin
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Барсик хочет обратно в Химки
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