Юран скучает по Мир РПЛ: «Как у ребенка отобрать любимую игрушку. Тренер может 2-3 недели отдохнуть, но потом не знаешь, куда себя деть»
Сергей Юран признался, что скучает по матчам Мир РПЛ зимой.
«Как у ребенка отобрать любимую игрушку. Конечно, скучаю по футболу – все-таки работа.
Тренер может две или три недели первые отдохнуть, но потом не знаешь, куда себя деть. У любого тренера так, что хочется побыстрее в работу, потому что больше половины жизни ты в разъездах, тренировках и стрессах», – сказал бывший главный тренер «Химок».
Последние матчи 17-го тура Мир РПЛ прошли 13 ноября, после этого начался перерыв. Чемпионат возобновится 5 марта 2023 года.
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