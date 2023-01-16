Мойзес Барбоза: «ЦСКА должен бороться за первое-второе места. Нам еще играть с конкурентами, вся борьба впереди»

считает, что ЦСКА сможет исправить свое турнирное положение в Мир .

– Последние матчи перед зимним перерывом, за исключением победной кубковой игры в Сочи, сложились для армейцев так, что лучше не вспоминать. Почему результаты вдруг ухудшились?

– Вы верно сказали, вспоминать такое не хочется. Как уже говорил, у нашей обновленной команды не до конца отлажены игровые связи. За время зимних сборов, будем надеяться, сможем устранить этот пробел. Страница перевернута, смотрим только вперед.

ЦСКА должен быть выше, должен бороться за первое-второе места. Уверен в этом!

– Пока, увы, имеем семь очков отставания от второго места и шесть – от третьего. За 13 туров до окончания чемпионата.

– Исправить ситуацию, считаю, вполне реально. Сумеем выйти на свой лучший уровень, вернем футбол образца стартового отрезка сезона – тогда и в таблице поднимемся.

Нам еще играть с конкурентами, вся борьба впереди. Мы настроены серьезно улучшить наше положение в чемпионате. Есть еще и Кубок России, за который ЦСКА продолжает бороться, – сказал защитник .

После 17 туров чемпионата России армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.