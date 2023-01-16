Директор ЦСКА Мовсесьян об Агапове: «Центральный защитник, левша, россиянин, быстрый. Почти Красная книга»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Андрей Мовсесьян Илья Агапов Футбол

Спортивный директор ЦСКА высказался о новом защитнике армейцев Илье Агапове.

— Как для клуба проходит трансферная кампания?

— Мы считаем, что довольно успешно. Удалось подписать Агапова — центральный защитник, левша, россиянин, быстрый. Почти Красная книга.

— Вы видите его в перспективе игроком основы сборной?

— Да, конечно. С его данными задача – просто работать. Сборная от него никуда не уйдет. Мы его знали еще по школе «Рубина», Агапов уже там выделялся. После перехода достаточно неплохо проявлял себя в ФНЛ. Не было такого, что он вылез из ниоткуда.

Могу отметить у него начало атаки. То, к чему стремится наша команда, — играть на мяче. Следовательно, нужно точно отдавать мяч вперед.

Помимо этого Илья очень неплохо обороняется один в один, его сложно обыграть. А в игре головой, конечно, надо прибавлять. Мне нравятся рассудительные центральные защитники, не вспыльчивые, – сказал Андрей Мовсесьян.

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11 комментариев

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Teodrakis
Мне нравится Агапов уже много лет. Но мне и Сорокин нравился. Сложно предсказать заиграет ли талант, с возрастом может меняться и отношение к делу и многое зависит от тренеров. Однако, сам шанс Агапов получил заслуженно, было бы непоследовательным провалом, если бы такой игрок протух в ФНЛ или ПФЛ.
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n666
А по мнению Слуцкого у «Рубина» нет сильных воспитанников, которые могли усилить основную команду
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Контрольный выстрел
300 тыщ евро в год ... Мудрик в Челси за 2 недели столько будет зарабатывать))
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Заборостроитель
Ответ Mark Safaniev
Хотим красную книгу, а получим фигу
Сначала привоз, потом фига
0
-1
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Shuller18
Ответ Ришат Хурматов
Он это рассказывал в подкасте Брейдо)
Я что-то не особо хотел слушать его демагогию на 2 часа, так выдержки читал.
Вкратце, давно он спортдир?
+1
-3
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Джиза
Подписали молодого из Нижнего Новгорода и трансферная кампания успешная? Это точно ЦСКА?
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Ришат Хурматов
Ответ Shuller18
Кстати, народ, а когда Мовсесьян успел стать нашим спортдиром, кто-нибудь уловил сей момент? Такой должности же вообще не было раньше в ЦСКА.
Он это рассказывал в подкасте Брейдо)
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Егозово
Гений, миллиардер, плейбой, филантроп
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Арсений Элин
Практически Единорог) )
0
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0
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Mark Safaniev
Хотим красную книгу, а получим фигу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Кстати, народ, а когда Мовсесьян успел стать нашим спортдиром, кто-нибудь уловил сей момент? Такой должности же вообще не было раньше в ЦСКА.
+8
-2
+6
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