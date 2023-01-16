Директор ЦСКА Мовсесьян об Агапове: «Центральный защитник, левша, россиянин, быстрый. Почти Красная книга»
Спортивный директор ЦСКА высказался о новом защитнике армейцев Илье Агапове.
— Как для клуба проходит трансферная кампания?
— Мы считаем, что довольно успешно. Удалось подписать Агапова — центральный защитник, левша, россиянин, быстрый. Почти Красная книга.
— Вы видите его в перспективе игроком основы сборной?
— Да, конечно. С его данными задача – просто работать. Сборная от него никуда не уйдет. Мы его знали еще по школе «Рубина», Агапов уже там выделялся. После перехода достаточно неплохо проявлял себя в ФНЛ. Не было такого, что он вылез из ниоткуда.
Могу отметить у него начало атаки. То, к чему стремится наша команда, — играть на мяче. Следовательно, нужно точно отдавать мяч вперед.
Помимо этого Илья очень неплохо обороняется один в один, его сложно обыграть. А в игре головой, конечно, надо прибавлять. Мне нравятся рассудительные центральные защитники, не вспыльчивые, – сказал Андрей Мовсесьян.
Вкратце, давно он спортдир?