Градиленко о 90-х: «Молоко покупали в подсобке – с черного входа, переплачивая в два раза, в магазинах его не было. Но те тяжелейшие годы мимо меня прошли»

рассказал о жизни в 90-е годы.

– Большая часть вашей карьеры пришлась на 90-е. Что первое вспоминается из того периода?

– Как покупали молоко в подсобке – с черного входа, переплачивая в два раза. Потому что молоко просто отсутствовало в магазинах. Это сложно представить, но такое было.

– С бандитизмом приходилось сталкиваться?

– Был один момент в 94-м. Я играл тогда в Тольятти. Зарплата, понятное дело, там не очень большая, но был договор (опять же, на словах), что клуб даст 99-ю «Ладу». Это считалось прям круто.

Грубо говоря, зарплата была две тысячи долларов, а машина стоила десять. Как подъемные. Клуб спонсировался ВАЗом, была возможность выдавать игрокам машины. Пришел в команду я в январе, а конце апреля директор говорит: «Пойдем, машины пришли». На стоянке их было сто или двести. «Выбирай любую», – «Конечно, мокрый асфальт».

Потом был перерыв в сезоне на чемпионат мира, и мы с другим москвичом Славкой Дусмановым, который начинал в «Динамо», рано утром выехали в Москву на этой «Ладе». И при выезде из города за нами прицепилась какая-то непонятная машина – тоже типа 99-й. Прямо села на хвост – и очень долго преследовала.

Я добавлю – и она добавляет, выжимаю еще больше – и она. Тогда это практиковалось – забрать машину на каком-нибудь шоссе, и все. Славка сказал: «###### [Кошмар], гони!» Мы ехали 150 км/ч очень долго и в итоге оторвались. Не знаю, может, это были бандиты, а, может и нет.

– Сейчас 90-ми пугают, но слышал и другое мнение: преступность была, были проблемы, но те, кто хотел жить своей нормальной жизнью, могли ей жить. Да, с осторожностью, но все же.

– В целом, я не чувствовал и не видел эту преступность. Сейчас, если нарвешься, тоже попадешь под раздачу. Да, камер стало очень много, но все равно проблемы себе можно найти.

Честно, те тяжелейшие годы как-то мимо меня прошли. Ну что там тяжелого было? Что я покупал молоко не за 20 рублей, а за 40? Ну и все. Слушай, я не помню чего-то такого страшного.

Пойми, ты, как профессиональный футболист, в 9 утра выходишь из дома, чтобы в 11 быть на тренировке в Тарасовке. Потом – обед, вечерняя тренировка – и поздно вечером ты приезжаешь домой. И ты не видишь всего, что вокруг происходит, – сказал бывший игрок « » и .