Градиленко о 90-х: «Молоко покупали в подсобке – с черного входа, переплачивая в два раза, в магазинах его не было. Но те тяжелейшие годы мимо меня прошли»
Дмитрий Градиленко рассказал о жизни в 90-е годы.
– Большая часть вашей карьеры пришлась на 90-е. Что первое вспоминается из того периода?
– Как покупали молоко в подсобке – с черного входа, переплачивая в два раза. Потому что молоко просто отсутствовало в магазинах. Это сложно представить, но такое было.
– С бандитизмом приходилось сталкиваться?
– Был один момент в 94-м. Я играл тогда в Тольятти. Зарплата, понятное дело, там не очень большая, но был договор (опять же, на словах), что клуб даст 99-ю «Ладу». Это считалось прям круто.
Грубо говоря, зарплата была две тысячи долларов, а машина стоила десять. Как подъемные. Клуб спонсировался ВАЗом, была возможность выдавать игрокам машины. Пришел в команду я в январе, а конце апреля директор говорит: «Пойдем, машины пришли». На стоянке их было сто или двести. «Выбирай любую», – «Конечно, мокрый асфальт».
Потом был перерыв в сезоне на чемпионат мира, и мы с другим москвичом Славкой Дусмановым, который начинал в «Динамо», рано утром выехали в Москву на этой «Ладе». И при выезде из города за нами прицепилась какая-то непонятная машина – тоже типа 99-й. Прямо села на хвост – и очень долго преследовала.
Я добавлю – и она добавляет, выжимаю еще больше – и она. Тогда это практиковалось – забрать машину на каком-нибудь шоссе, и все. Славка сказал: «###### [Кошмар], гони!» Мы ехали 150 км/ч очень долго и в итоге оторвались. Не знаю, может, это были бандиты, а, может и нет.
– Сейчас 90-ми пугают, но слышал и другое мнение: преступность была, были проблемы, но те, кто хотел жить своей нормальной жизнью, могли ей жить. Да, с осторожностью, но все же.
– В целом, я не чувствовал и не видел эту преступность. Сейчас, если нарвешься, тоже попадешь под раздачу. Да, камер стало очень много, но все равно проблемы себе можно найти.
Честно, те тяжелейшие годы как-то мимо меня прошли. Ну что там тяжелого было? Что я покупал молоко не за 20 рублей, а за 40? Ну и все. Слушай, я не помню чего-то такого страшного.
Пойми, ты, как профессиональный футболист, в 9 утра выходишь из дома, чтобы в 11 быть на тренировке в Тарасовке. Потом – обед, вечерняя тренировка – и поздно вечером ты приезжаешь домой. И ты не видишь всего, что вокруг происходит, – сказал бывший игрок «Спартака» и ЦСКА.
А у кого не будет денег будут китайским подделкам радоваться
а сейчас конечно же по другому. мэр города хвастается открытием мусорки, приезжая на крузаке или зовут депутатов из Москвы, чтобы показать как в центре города открыли деревянные туалеты. а елки каждый год должны быть самыми елочными. с заботой о людях и без распила
Как так, если молока было больше чем у всего остального мира вместе взятого(учитывая сельское хозяйство Украины)? Да просто нужно было отправить подарок «братьям/союзникам» из Африки и условной Кубы. Чтобы клятые буржуи в Вашингтоне знали, что «2/3 населения земли нас поддерживают». Ничего не напоминает?
Не зря у совка на гербе границы не были обозначены. Хотели обозначить свои реальные цели. Хорошо, что все империи падают мгновенно.
А так да, опять эти 90ые в подъездах нагадили. На самом деле демократия должна была построиться за 3 дня, прям как до Киева, а уровень жизни должен был быть как в топовых европейских странах(несмотря на низкие цены на ресурсы и разруху, как всегда бывает с молодыми странами).
Опять эта демократия виновата, да что ты будешь делать ;(