Градиленко о 90-х: «Молоко покупали в подсобке – с черного входа, переплачивая в два раза, в магазинах его не было. Но те тяжелейшие годы мимо меня прошли»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Дмитрий Градиленко Матч ТВ Футбол

Дмитрий Градиленко рассказал о жизни в 90-е годы.

– Большая часть вашей карьеры пришлась на 90-е. Что первое вспоминается из того периода?

– Как покупали молоко в подсобке – с черного входа, переплачивая в два раза. Потому что молоко просто отсутствовало в магазинах. Это сложно представить, но такое было.

– С бандитизмом приходилось сталкиваться?

– Был один момент в 94-м. Я играл тогда в Тольятти. Зарплата, понятное дело, там не очень большая, но был договор (опять же, на словах), что клуб даст 99-ю «Ладу». Это считалось прям круто.

Грубо говоря, зарплата была две тысячи долларов, а машина стоила десять. Как подъемные. Клуб спонсировался ВАЗом, была возможность выдавать игрокам машины. Пришел в команду я в январе, а конце апреля директор говорит: «Пойдем, машины пришли». На стоянке их было сто или двести. «Выбирай любую», – «Конечно, мокрый асфальт».

Потом был перерыв в сезоне на чемпионат мира, и мы с другим москвичом Славкой Дусмановым, который начинал в «Динамо», рано утром выехали в Москву на этой «Ладе». И при выезде из города за нами прицепилась какая-то непонятная машина – тоже типа 99-й. Прямо села на хвост – и очень долго преследовала.

Я добавлю – и она добавляет, выжимаю еще больше – и она. Тогда это практиковалось – забрать машину на каком-нибудь шоссе, и все. Славка сказал: «###### [Кошмар], гони!» Мы ехали 150 км/ч очень долго и в итоге оторвались. Не знаю, может, это были бандиты, а, может и нет.

– Сейчас 90-ми пугают, но слышал и другое мнение: преступность была, были проблемы, но те, кто хотел жить своей нормальной жизнью, могли ей жить. Да, с осторожностью, но все же.

– В целом, я не чувствовал и не видел эту преступность. Сейчас, если нарвешься, тоже попадешь под раздачу. Да, камер стало очень много, но все равно проблемы себе можно найти.

Честно, те тяжелейшие годы как-то мимо меня прошли. Ну что там тяжелого было? Что я покупал молоко не за 20 рублей, а за 40? Ну и все. Слушай, я не помню чего-то такого страшного.

Пойми, ты, как профессиональный футболист, в 9 утра выходишь из дома, чтобы в 11 быть на тренировке в Тарасовке. Потом – обед, вечерняя тренировка – и поздно вечером ты приезжаешь домой. И ты не видишь всего, что вокруг происходит, – сказал бывший игрок «Спартака» и ЦСКА.

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16 комментариев

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Tigo_Volchara93
Скоро также будем из подсобки доставать вещи дефицитные по тройной цене
А у кого не будет денег будут китайским подделкам радоваться
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Нейтральный критик
Да уж, в 90-е было весело и свободно. В 1997 году 1 доллар стоил почти 6 тысяч рублей, подрос всего лишь на 400 рублей за год, все улыбались, здоровались на улице и спрашивали друг у друга "как дела".
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Okaka
Ответ Никита Давыдкин
Эммм, а как в последнем вопросе корреспондента взаимоисключают друг друга оба "мнения"? Большинство людей и жило обычной жизнью, не все поголовно были бандитами. В 90-ые среднестатистические люди тупо не знали, что будет не то что завтра, а к вечеру, и банально выживали. А люди наверху тем временем тупо пилили бабло в космических масштабах и поистине стахановскими темпами на всём на чем было можно и нельзя. Да и в целом творился просто ад, когда государство самоустраняется из социальной сферы, сбрасывает с себя все обязанности и заботы и потребности населения его вообще не волнуют
Путин в 90х завод продал. Но почему-то мало кто об этом знает)
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Добрый Ретроград
В наших 90-х ВАЗ-21099 - это как новый Бэ Эм Вэ пятой серии сейчас по крутизне ощущений. "Лет десять назад новая пара кроссовок, привезенная дальним родственником из-за бугра, становилась точкой отсчета нового периода в жизни — рисунок подошвы был подобием узора на ладони, по которому можно было предсказать будущее на год вперед. Счастье, которое можно было извлечь из такого приобретения, было безмерным. Теперь, чтобы заслужить право на такой же его объем, надо было покупать как минимум джип, а то и дом… Инфляция счастья." Пелевин
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Dexter Dallas
Ответ Никита Давыдкин
Эммм, а как в последнем вопросе корреспондента взаимоисключают друг друга оба "мнения"? Большинство людей и жило обычной жизнью, не все поголовно были бандитами. В 90-ые среднестатистические люди тупо не знали, что будет не то что завтра, а к вечеру, и банально выживали. А люди наверху тем временем тупо пилили бабло в космических масштабах и поистине стахановскими темпами на всём на чем было можно и нельзя. Да и в целом творился просто ад, когда государство самоустраняется из социальной сферы, сбрасывает с себя все обязанности и заботы и потребности населения его вообще не волнуют
А люди наверху тем временем тупо пилили бабло в космических масштабах и поистине стахановскими темпами на всём на чем было можно и нельзя. Да и в целом творился просто ад, когда государство самоустраняется из социальной сферы, сбрасывает с себя все обязанности и заботы и потребности населения его вообще не волнуют/
а сейчас конечно же по другому. мэр города хвастается открытием мусорки, приезжая на крузаке или зовут депутатов из Москвы, чтобы показать как в центре города открыли деревянные туалеты. а елки каждый год должны быть самыми елочными. с заботой о людях и без распила
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Никита Давыдкин
Эммм, а как в последнем вопросе корреспондента взаимоисключают друг друга оба "мнения"? Большинство людей и жило обычной жизнью, не все поголовно были бандитами. В 90-ые среднестатистические люди тупо не знали, что будет не то что завтра, а к вечеру, и банально выживали. А люди наверху тем временем тупо пилили бабло в космических масштабах и поистине стахановскими темпами на всём на чем было можно и нельзя. Да и в целом творился просто ад, когда государство самоустраняется из социальной сферы, сбрасывает с себя все обязанности и заботы и потребности населения его вообще не волнуют
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Сергей Орлов
Девяностые: молоко из подсобки за две цены. Также девяностые: зарплата - две тысячи долларов и бесплатная девятьдевять.
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Jordan95
В великом СССР в очередях стояли по 2 часа за молоком.
Как так, если молока было больше чем у всего остального мира вместе взятого(учитывая сельское хозяйство Украины)? Да просто нужно было отправить подарок «братьям/союзникам» из Африки и условной Кубы. Чтобы клятые буржуи в Вашингтоне знали, что «2/3 населения земли нас поддерживают». Ничего не напоминает?

Не зря у совка на гербе границы не были обозначены. Хотели обозначить свои реальные цели. Хорошо, что все империи падают мгновенно.

А так да, опять эти 90ые в подъездах нагадили. На самом деле демократия должна была построиться за 3 дня, прям как до Киева, а уровень жизни должен был быть как в топовых европейских странах(несмотря на низкие цены на ресурсы и разруху, как всегда бывает с молодыми странами).

Опять эта демократия виновата, да что ты будешь делать ;(
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nmnackjbxkasbk
Ответ Burel
это он про какой год.. 91-й что ли
90-ый
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Александра Александрова
Просто тогда было настоящее молоко , сейчас коров меньше , а молока больше !
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Burel
это он про какой год.. 91-й что ли
+3
-1
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Aleksey Yashin
Поддерживая геостратега, многие аргументировали свой выбор фразами "Лишь бы не было войны", и "Только бы 90е не вернулись". Но геостратег всех переиграл
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НАВАЛЬНЫЙ
Тоже не помню беспредела 90х. Щас эксперты подскажут по какой причине)
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Aleksandr Danilov
Либералам с телика 90ых это не важно, им главное что можно было работать на федеральных каналах, а сейчас нельзя. Поэтому 90ые им лучше
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Алексей Игоревич
Ночь, самое время для розжига у спортса
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rigobersong
https://ibb.co/L1xP3QH
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-3
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