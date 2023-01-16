Защитник ЦСКА Лукин: «Говорю Дивееву: «Год-два – и ты уже будешь вторым после меня»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил о желании закрепиться в основном составе армейцев.

— Твоя позиция — одна из проблемных в ЦСКА. Не задавался вопросом, почему тогда не получаешь больше игрового времени?

— В глубине души — конечно, да. Каждому хочется играть, и мне тоже. Но тренерскому штабу виднее. На каждой тренировке и игре полностью отдаю себя, никогда не жалею. Спасибо, что мне дали шанс с «Локомотивом». Надеюсь, на сборах проявлю себя и буду получать больше игрового времени.

— Карпов не закрепился, Котин тоже, Каптилович уходит. Не пугает?

— Мы разные люди с разными характерами и дисциплиной. Не буду говорить про этих ребят, но я совершенно другой. Не думаю, а делаю то, что должен. А там посмотрим.

— После ухода Игнашевича и Березуцких у защиты ЦСКА будто нет лидера. Дивеев тянет на эту роль?

— Конечно. Игорь — сильнейший центральный защитник России на данный момент. Говорю ему, конечно: «Год-два – и ты уже будешь вторым после меня» (смеется). Всегда шутим на эту тему, – сказал 18-летний игрок.