Карраскалю сломали зуб в матче с «Симбой» из Танзании. Его ударили локтем в лицо, возможно, есть сотрясение

Хорхе Карраскалю сломали зуб во время товарищеского матча с танзанийским клубом «Симба».

«Карраскалю сломали зуб. В целом все нормально, но зуб потерян. Думаю, найдем, где в Эмиратах его восстановить.

Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо», — сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

Товарищеский матч. ЦСКА и «Симба» из Танзании сыграли вничью