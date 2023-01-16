Карраскалю сломали зуб в матче с «Симбой» из Танзании. Его ударили локтем в лицо, возможно, есть сотрясение
Хорхе Карраскалю сломали зуб во время товарищеского матча с танзанийским клубом «Симба».
«Карраскалю сломали зуб. В целом все нормально, но зуб потерян. Думаю, найдем, где в Эмиратах его восстановить.
Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо», — сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.
Товарищеский матч. ЦСКА и «Симба» из Танзании сыграли вничью
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