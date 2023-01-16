Карраскалю сломали зуб в матче с «Симбой» из Танзании. Его ударили локтем в лицо, возможно, есть сотрясение

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы товарищеские матчи (клубы) Эдуард Безуглов сборная Танзании Хорхе Карраскаль Спорт-Экспресс Симба Футбол

Хорхе Карраскалю сломали зуб во время товарищеского матча с танзанийским клубом «Симба».

«Карраскалю сломали зуб. В целом все нормально, но зуб потерян. Думаю, найдем, где в Эмиратах его восстановить.

Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо», — сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

Товарищеский матч. ЦСКА и «Симба» из Танзании сыграли вничью

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЗЕНИТ65
Ответ .ru
Симба Коню не товарищ...
Симьа Коню стоматолог...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
Симба Коню не товарищ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Ндаа... Кто такой этот Симба? И будет ли игра с Муфасой? И почему ничья?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
подождите, Тимон и Пумба играли?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
adamxx
Ответ Пако
Ничего себе, "товарищеская" игра ...
У нас в товарищеской игре мужик головой в штангу влетел. Чудом оклемался. Тоже сотряс был... Всякое бывает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ape1sin
не проникся принципами хакуна мататы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель пожрать
Ответ Valentin Kompaneytsev
Играли на зуб.
Так что, проиграли и он ответил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lindeman
Муфаса не одобряет действия Симбы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Хорошо не съели...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svoboda Losov
Карраскаль перед матчем:"Зуб даю,мы выиграем)"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Ничего себе, "товарищеская" игра ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Играли на зуб.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ psycho killer
Хорошо, что не съели
или не пропили
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psycho killer
Хорошо, что не съели
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий