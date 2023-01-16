Варан о шансах «МЮ» на победу в АПЛ: «Все возможно. Впереди очень сложный путь – здесь интенсивность в каждой игре, как в ЛЧ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ.

Сейчас команда Эрика тен Хага занимает 4-е место в таблице АПЛ, имея равное количество очков с «Ньюкаслом», который провел на матч больше. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 9 баллов.

«Все возможно. Мы должны просто двигаться от матча к матчу. Впереди долгий и очень сложный путь. Каждая игра проходит крайне интенсивно, нужно прикладывать много усилий. В каждой игре интенсивность такая же, как в матчах Лиги чемпионов.

Очень высокий ритм. Игроки очень хорошо готовы физически. Мы знаем, как это сложно. Но мы чувствуем уверенность и силу. Нужно просто использовать качество наших игроков при владении мячом», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед». 

18 января «МЮ» проведет перенесенный матч 7-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

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21 комментарий

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Андрей Тишкович
Нужно просто играть от матча к матчу и не строить больших планов нам ещё и место в топ4 не гарантировано а мы уже о чемпионстве задумались
Сам Тен Хаг говорил что ещё многое в игре нужно подтягивать
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oborit
Верю в ЭТХ и игроков МЮ.
Нужно не оглядываться на соперников и идти к цели , у МЮ с ЭТХ появилась уверенность .
Ждём побед и титулов.
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ДедаДома.нет
Ответ rooney1990
О чемпионстве сейчас задумываться глупо. У Сульшера тоже была хорошая серия, все знают как она закончилась. Сейчас нужно думать об игре с Арсеналом и лучше строить игру. Игра с ман сити показала что проблемы есть еще у команды.
Да ты что ?) Команда Сульшера была без идейной и без характера. Когда он заскочил на второе место. Были большие проблемы у Ливерпуля и других больших клубов. А 4 взяли потому, что Роджерс дно. Сравнивать команду Тен Хага и Рыбака глупо.
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NIRVANA
Ответ rooney1990
О чемпионстве сейчас задумываться глупо. У Сульшера тоже была хорошая серия, все знают как она закончилась. Сейчас нужно думать об игре с Арсеналом и лучше строить игру. Игра с ман сити показала что проблемы есть еще у команды.
Глупо. И серия была. Но мы не можем отрицать факт того, что игра сейчас осмысленная, и теперь есть тренер, который не допустит затяжные провалы, как в прошлом
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MU RD2
Ответ stepspb
От горожан МЮ должны огребать, Арсенал должен был ТОТХ проигрывать, а на деле МС в кризисе. Опаснее выглядит игра с МЮ.
Я бы не сказал что пушкари должны были проиграть шпорам, если учитывать ситуацию до матча. Так же и мю с сити, все было неоднозначно, потому что сейчас мю смотрится совсем по другому, и учитывая что Пеп любит изобретать что то в больших играх. Можно с уверенностью сказать, что в матче апл горожане победят пушкарей. Хотя у них вроде оба матча впереди, так что шансы зацепиться за очки все же есть. Вот матч с мю выглядит как раз таки более непредсказуемым, где с одной стороны сейчас дисциплинированные дьяволы, а с другой парни Артеты поймавшие кураж (причём кураж стоющей похвалы)
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Давран Шеркулов
Ответ rooney1990
О чемпионстве сейчас задумываться глупо. У Сульшера тоже была хорошая серия, все знают как она закончилась. Сейчас нужно думать об игре с Арсеналом и лучше строить игру. Игра с ман сити показала что проблемы есть еще у команды.
Нужно думать о матче с КП, а только после этого матча уже можно будет думать об Арсенале.
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rooney1990
О чемпионстве сейчас задумываться глупо. У Сульшера тоже была хорошая серия, все знают как она закончилась. Сейчас нужно думать об игре с Арсеналом и лучше строить игру. Игра с ман сити показала что проблемы есть еще у команды.
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stepspb
Ответ MU RD2
Канониры точно отгребут от горожан. А вот с дьяволами должно быть интересненько посмотреть, что преподнесут обе команды друг другу
От горожан МЮ должны огребать, Арсенал должен был ТОТХ проигрывать, а на деле МС в кризисе.
Опаснее выглядит игра с МЮ.
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MU RD2
Ответ Любезный Коссутий
очень хороший темп у Арсов. и они его не теряют. посмотрим, как продут матчи с МЮ и МС - от них очень многое буде зависеть.
Канониры точно отгребут от горожан. А вот с дьяволами должно быть интересненько посмотреть, что преподнесут обе команды друг другу
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-3
-3
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Momos
У Арсенала ближе к весне по идее должен начаться спад. Вопрос сколько он продлится и насколько глубоким он будет. И, конечно, личная встреча очень много значит.
В любом случае, думаю, все адекватные люди не захотят видеть такой позор английского футбола как Арсенал чемпионом, поскольку в очередной раз унизятся в еврокубках.
+1
-5
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Иван Шуткин
Все возможно , но не в этом сезоне , потому в ближайших матчах начнется спад и потеря очков , потому что потратили много сил и эмоций на эту серию , а у Ман. Сити наоборот подъем и разрыв увеличится и возможно догонять Арсенал , у которого тоже должен начаться спад
+2
-4
-2
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Sweaty25
Диву даёшься, как быстро тренер смог навести порядок, и клуб играет в совершенно другой футбол. Респект Тен Хагу за возможность задумываться о чемпионской гонке!
+24
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+24
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NIRVANA
Можно об этом думать, но без особой надежды, просто держать в уме)
В начале сезона все надеялись на попадание в ЛЧ и какой-нибудь внутренний кубок. Пока все по плану
+2
0
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Tybalt
что-то рановато стали говорить о титуле.
по-настоящему чемпионская гонка начинается в марте @
Фергюсон
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-1
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Маршал Чой Бол Сан
Прямо сейчас, сама мысль о чемпионстве - уже награда для МЮ. Это правда, кто бы о таком думал не то, что в начале сезона, но и с Сульшером. Можно зубоскалить, но когда в команде ребята вроде Варана и Каземиро, которые лучше всех наших знают, что такое трофеи, нужно прислушиваться к ним. все шаг за шагом. ТОП-4 - хорошо, дальше больше. главное не перегорать.
+12
0
+12
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Любезный Коссутий
очень хороший темп у Арсов. и они его не теряют. посмотрим, как продут матчи с МЮ и МС - от них очень многое буде зависеть.
+5
0
+5
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Висита Эльмурзаев
Ответ А.В.Бубнов
Не знаю насчёт этого сезона, но в следующем, когда будет приобретён топовый форвард, МЮ станет главным фаворитом чемпионата. И так теперь будет десятилетиями, прямо как при САФе
Бубнов уже не тот
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Dmitriy43
С помощью судей должны бороться на чемпионство,думаю
+1
-4
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Камбоджа Иванов
Ответ А.В.Бубнов
Не знаю насчёт этого сезона, но в следующем, когда будет приобретён топовый форвард, МЮ станет главным фаворитом чемпионата. И так теперь будет десятилетиями, прямо как при САФе
Десять чемпионств кряду, а потом вышла новая ФИФА и пришлось начинать новую карьеру
+3
-4
-1
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А.В.Бубнов
Не знаю насчёт этого сезона, но в следующем, когда будет приобретён топовый форвард, МЮ станет главным фаворитом чемпионата. И так теперь будет десятилетиями, прямо как при САФе
+3
-6
-3
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Sevuska
Думаю Арсенал должен довести этот сезон до победы как бы там кто не двигался .
Я так хочу, по крайней мере.
+4
-4
0
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