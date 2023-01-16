Варан о шансах «МЮ» на победу в АПЛ: «Все возможно. Впереди очень сложный путь – здесь интенсивность в каждой игре, как в ЛЧ»
Рафаэль Варан оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ.
Сейчас команда Эрика тен Хага занимает 4-е место в таблице АПЛ, имея равное количество очков с «Ньюкаслом», который провел на матч больше. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 9 баллов.
«Все возможно. Мы должны просто двигаться от матча к матчу. Впереди долгий и очень сложный путь. Каждая игра проходит крайне интенсивно, нужно прикладывать много усилий. В каждой игре интенсивность такая же, как в матчах Лиги чемпионов.
Очень высокий ритм. Игроки очень хорошо готовы физически. Мы знаем, как это сложно. Но мы чувствуем уверенность и силу. Нужно просто использовать качество наших игроков при владении мячом», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
18 января «МЮ» проведет перенесенный матч 7-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».
Сам Тен Хаг говорил что ещё многое в игре нужно подтягивать
Нужно не оглядываться на соперников и идти к цели , у МЮ с ЭТХ появилась уверенность .
Ждём побед и титулов.
Опаснее выглядит игра с МЮ.
В любом случае, думаю, все адекватные люди не захотят видеть такой позор английского футбола как Арсенал чемпионом, поскольку в очередной раз унизятся в еврокубках.
В начале сезона все надеялись на попадание в ЛЧ и какой-нибудь внутренний кубок. Пока все по плану
по-настоящему чемпионская гонка начинается в марте @
Фергюсон
Я так хочу, по крайней мере.