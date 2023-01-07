Эрик тен Хаг: «Трансферы «МЮ» в прошлом были средними, а «средний» – это мало для «МЮ». Нам нужны личности, лучшие из лучших»

Эрик тен Хаг резко высказался о трансферной политике «Ман Юнайтед» в прошлом.

«В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» не боялся. У команды просто не было духа. Я не видел командной энергии. Уровень психологической устойчивости был очень низким. Выглядело так, словно это команда-аутсайдер. Я заметил это в течение первых недель в клубе. Я изучал культуру клуба и задавался вопросом: «Как «Манчестер Юнайтед» стал великим?» И для меня все дело в сэре .

Его команды отличались сплоченностью, единством и духом. Их нельзя было просто обыграть. Подписывая игроков, ты смотришь на их уровень и технические навыки. Но еще нужно обращать внимание и на психологию, их устойчивость. Нам нужно было вернуть это.

Большинство покупок [«Манчестер Юнайтед» в прошлом] были средними. А для «Юнайтед» «средний» – это мало. Футболка этого клуба очень сильно давит. Только настоящие личности, которые способны давать результат под большим давлением, могут играть здесь.

Нам нужны были личности. Вот почему так важно было подписать Каземиро. После Рафаэля он стал вторым игроком, у которого есть трофейный опыт. Маласиа, Мартинес, и Антони – бойцы. – победитель с большим характером. Мы хотим подписывать лучших из лучших», – сказал тренер « ».