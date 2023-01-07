Эрик тен Хаг: «Трансферы «МЮ» в прошлом были средними, а «средний» – это мало для «МЮ». Нам нужны личности, лучшие из лучших»
Эрик тен Хаг резко высказался о трансферной политике «Ман Юнайтед» в прошлом.
«В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» не боялся. У команды просто не было духа. Я не видел командной энергии. Уровень психологической устойчивости был очень низким. Выглядело так, словно это команда-аутсайдер. Я заметил это в течение первых недель в клубе. Я изучал культуру клуба и задавался вопросом: «Как «Манчестер Юнайтед» стал великим?» И для меня все дело в сэре Алексе Фергюсоне.
Его команды отличались сплоченностью, единством и духом. Их нельзя было просто обыграть. Подписывая игроков, ты смотришь на их уровень и технические навыки. Но еще нужно обращать внимание и на психологию, их устойчивость. Нам нужно было вернуть это.
Большинство покупок [«Манчестер Юнайтед» в прошлом] были средними. А для «Юнайтед» «средний» – это мало. Футболка этого клуба очень сильно давит. Только настоящие личности, которые способны давать результат под большим давлением, могут играть здесь.
Нам нужны были личности. Вот почему так важно было подписать Каземиро. После Рафаэля Варана он стал вторым игроком, у которого есть трофейный опыт. Маласиа, Мартинес, Каземиро и Антони – бойцы. Кристиан Эриксен – победитель с большим характером. Мы хотим подписывать лучших из лучших», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
ну а то, что одноногий это да, заметно. прямо как Валенсия
А по поводу Моура… Не был он горой для игроков. Поддержка до первого «косяка», затем он выносил ссор из избы и мог упрекать игроков на любых конференциях и интервью. Такая у него методика.
Хз, станет ли топом, но он точно боец, который хуже команде не сделает.
Условный Валенсия, не имея никаких выдающихся навыков, был важнейшим игроком много лет.
в том смысле что форма была куплена в третьесортных магазинах, на распродажах б/у., купили футболки маленьких размеров. Глейзеры вообще обрезали все финансирование, сказали - никопейки не дадим. Клубу все равно кирдык.