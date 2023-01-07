Эрик тен Хаг: «Трансферы «МЮ» в прошлом были средними, а «средний» – это мало для «МЮ». Нам нужны личности, лучшие из лучших»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Рафаэль Варан Каземиро Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Тирелл Маласиа Антони Футбол

Эрик тен Хаг резко высказался о трансферной политике «Ман Юнайтед» в прошлом.

«В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» не боялся. У команды просто не было духа. Я не видел командной энергии. Уровень психологической устойчивости был очень низким. Выглядело так, словно это команда-аутсайдер. Я заметил это в течение первых недель в клубе. Я изучал культуру клуба и задавался вопросом: «Как «Манчестер Юнайтед» стал великим?» И для меня все дело в сэре Алексе Фергюсоне.

Его команды отличались сплоченностью, единством и духом. Их нельзя было просто обыграть. Подписывая игроков, ты смотришь на их уровень и технические навыки. Но еще нужно обращать внимание и на психологию, их устойчивость. Нам нужно было вернуть это.

Большинство покупок [«Манчестер Юнайтед» в прошлом] были средними. А для «Юнайтед» «средний» – это мало. Футболка этого клуба очень сильно давит. Только настоящие личности, которые способны давать результат под большим давлением, могут играть здесь.

Нам нужны были личности. Вот почему так важно было подписать Каземиро. После Рафаэля Варана он стал вторым игроком, у которого есть трофейный опыт. Маласиа, Мартинес, Каземиро и Антони – бойцы. Кристиан Эриксен – победитель с большим характером. Мы хотим подписывать лучших из лучших», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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49 комментариев

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aza 11
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"А средние футболисты играют в средних чемпионатах, например в Саудовской Аравии" добавил Тен Хаг
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Otabek Ismatov
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Фантомас - лысый шарлатан!
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Ronny92
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Ответ Alexander Yavriantz
Да, про дух команды в прошлом сезоне в точку. Также про личности и культуру клуба. Но вот трансфер Антони пока сомнительно выглядит. Полное отсутствие правой ноги режет глаз, больно смотреть на его потуги. Рэшфорд правоногий, но вчера сделал 2 гола левой ногой. Надо Антони срочно развивать правую ногу, иначе не вижу успеха для него в МЮ.
Смещения и удар читаются, да. Но вчера замечал, что он и пасовал, и забрасывал с правой. Напрягает то, что его брали типа как дрибблера, а он откровенно тупит/боится идти в обводку, когда перед ним больше одного соперника. Надеюсь, что лысый вылепит из него аналог Роббена
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MUthebest
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Ответ Alexander Yavriantz
Да, про дух команды в прошлом сезоне в точку. Также про личности и культуру клуба. Но вот трансфер Антони пока сомнительно выглядит. Полное отсутствие правой ноги режет глаз, больно смотреть на его потуги. Рэшфорд правоногий, но вчера сделал 2 гола левой ногой. Надо Антони срочно развивать правую ногу, иначе не вижу успеха для него в МЮ.
но что касается характера то у Антони все в порядке.
ну а то, что одноногий это да, заметно. прямо как Валенсия
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-nrm
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Ответ wadwill13
Варпн- средненький трансфер ( на тот момент лучший помощник или проще говоря лучший весомый защитник планеты), каземиро- на момент покупки лучший опорник планеты и лучший персональный планеты. .. М-да средние абсолютно средние трансферы.... тен хаг решил выйти из своей тени скромного и начать идти по стопам мауриньо для болельщиков? Маур хоть горой был за своих игроков и явно не называл их трансфереыми средними уровнями...
А вы статью читали до конца или сделали вывод по заголовку? Он ведь и отметил важность трансферов Варана и Каземиро. Тен Хаг все правильно сказал и не был он в «тени скромного», он с первых дней был уверен в себе, этим и зацепил. Не побоялся и пришел в кризисный МЮ для наведения порядка.

А по поводу Моура… Не был он горой для игроков. Поддержка до первого «косяка», затем он выносил ссор из избы и мог упрекать игроков на любых конференциях и интервью. Такая у него методика.
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MUthebest
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Ответ E1viN
Это Санчо то средний? Пацану карьеру, можно сказать, сломали. Верните нам этого середняка уж тогда)
чтобы остаться с Элангой на скамейке? сжальтесь
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MUthebest
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ну в наличии заряженности ни одному трансферу при нем не откажешь, кроме вратаря, но тот был лишь арендой для ротации и его тут же слили после клоунады в матче
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Саша (Тольятти)
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Главное чтобы новые владельцы Тен Хага не слили, как Тухеля в Челси
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Антон Исаев
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Ответ dedpihto59
Зачем Роналду выгнал, лучший из лучших‼️
Надеюсь, ты рофлишь)
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karaDENIZZZ
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Маласия и Антони пока что вообще мимо кассы. Маласию вчера весь вечер рожей возили по флангу. И перевод Шоу и выход Мартинеса - констатация этого факта. Антони пока что как отдельный элемент. Потенциал большой, но пока только понты
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wadwill13
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Варпн- средненький трансфер ( на тот момент лучший помощник или проще говоря лучший весомый защитник планеты), каземиро- на момент покупки лучший опорник планеты и лучший персональный планеты. .. М-да средние абсолютно средние трансферы.... тен хаг решил выйти из своей тени скромного и начать идти по стопам мауриньо для болельщиков? Маур хоть горой был за своих игроков и явно не называл их трансфереыми средними уровнями...
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Крошка картошка
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Ответ Street Fighter
Ух ты ,какой молодец
Молодец какой ты ух
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Крошка картошка
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Ответ TiGra
Ну, если оставить за скобками стоимость, то начал он отлично. После ЧМ сплошной брак, хоть и забил вчера гол, играет плохо. Но в парне явно много таланта, желания и действительно виден очень мощный характер. В нем прямо кипит спортивная злость в перемешку с командным духом. Хз, станет ли топом, но он точно боец, который хуже команде не сделает. Условный Валенсия, не имея никаких выдающихся навыков, был важнейшим игроком много лет.
Условный Валенсия не стоил 100 млн)
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dedpihto59
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Зачем Роналду выгнал, лучший из лучших‼️
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TiGra
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Ответ Крошка картошка
Это он про трансфер Антони? Ну того, который за 100 млн только роль 🤡 выполняет на поле
Ну, если оставить за скобками стоимость, то начал он отлично. После ЧМ сплошной брак, хоть и забил вчера гол, играет плохо. Но в парне явно много таланта, желания и действительно виден очень мощный характер. В нем прямо кипит спортивная злость в перемешку с командным духом.
Хз, станет ли топом, но он точно боец, который хуже команде не сделает.
Условный Валенсия, не имея никаких выдающихся навыков, был важнейшим игроком много лет.
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Berbatov09
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Потратили столько бабок и типо средненькие трансферы 🤣
Вполне можно потратить кучу денег на днищ, МЮ в последние годы это отлично удается.
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Temp LC
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Ответ А.В.Бубнов
Ну вроде клуб в декабре избавился от последнего труса и мелкой личности. Остается только попрощаться с несколькими середняками, добавить топарей на пару позиций и команда-победитель готова!
)) Одно и тоже в каждой новости. Ты попугай?
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Street Fighter
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Ответ Крошка картошка
Согласен не. Прав не ты.
Ух ты ,какой молодец
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Alex Zet
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Футболка этого клуба очень сильно давит...
в том смысле что форма была куплена в третьесортных магазинах, на распродажах б/у., купили футболки маленьких размеров. Глейзеры вообще обрезали все финансирование, сказали - никопейки не дадим. Клубу все равно кирдык.
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Крошка картошка
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Ответ Street Fighter
Не согласен. Ты не прав
Согласен не. Прав не ты.
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Никому_никабельный
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Языком чесать, да.... Только это работает до поры до времени. Поглядим что дальше будет. Средние трансферы оказывается всему виной
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Евгений Ох
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Ответ Raman Janukevich
Лол, тут была новость, что у МЮ - большее всех отрицательное трансферное сальдо за 10 лет. Какие средние трансферы? Тот же Санчо был реально лучшим молодым игроком по стате. Лукаку норм забивал в Эвертоне. Странное умозаключение
Часть про психологическую устойчивость Вы видимо пропустили?
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Street Fighter
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Ответ Крошка картошка
Это он про трансфер Антони? Ну того, который за 100 млн только роль 🤡 выполняет на поле
Не согласен. Ты не прав
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E1viN
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Это Санчо то средний? Пацану карьеру, можно сказать, сломали. Верните нам этого середняка уж тогда)
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L.E.V
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Советую всем почитать автобиографию сэра Алекса, много интересного)
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