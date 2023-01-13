Роналду о финале ЛЧ-2008: «Настроение трижды менялось в одной игре – радость, грусть и счастье»

вспомнил финал Лиги чемпионов-2008.

В финале « » обыграл «Челси» по пенальти. Роналду открыл счет в матче и не реализовал 11-метровый в серии пенальти.

«Финалы Лиги чемпионов – всегда особенные. В такие моменты твое сердце всегда бьется быстрее.

Помню, как я открыл счет в матче. Но затем Чех потащил мой пенальти. Лицо сначала радостное (показывает на свой первый гол), грустное (показывает на незабитый пенальти) и счастливое (показывает на итог серии пенальти).

Настроение менялось три раза в одной игре. Невероятно. Я помню это очень-очень хорошо. Это была моя первая [победа] в Лиге чемпионов с «Манчестером», – сказал форвард « ».