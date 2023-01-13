Роналду о финале ЛЧ-2008: «Настроение трижды менялось в одной игре – радость, грусть и счастье»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду вспомнил финал Лиги чемпионов-2008.

В финале «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» по пенальти. Роналду открыл счет в матче и не реализовал 11-метровый в серии пенальти.

«Финалы Лиги чемпионов – всегда особенные. В такие моменты твое сердце всегда бьется быстрее.

Помню, как я открыл счет в матче. Но затем Чех потащил мой пенальти. Лицо сначала радостное (показывает на свой первый гол), грустное (показывает на незабитый пенальти) и счастливое (показывает на итог серии пенальти).

Настроение менялось три раза в одной игре. Невероятно. Я помню это очень-очень хорошо. Это была моя первая [победа] в Лиге чемпионов с «Манчестером», – сказал форвард «Аль-Насра».

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14 комментариев

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Tazemyrat Kemalow
Ей наверно нечего делать 😂
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AF007
Ответ Великий Алонсо
Криштиану 2007-2008 лучший футболист в истории. Красивый, быстрый, сильный, выносливый, голодный до побед.
Посредственные навыки созидания криштика перечеркивают всë, что ты начирикала. Да и дриблинг у полупокера на любителя:

https://gifer.com/ru/PcPO
+1
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Supreme Allah
Ответ Фут.Боль
Больше всего из того финала почему-то запомнился промах Терри.
Капитана Терри
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nicknametoyou
Ответ Фут.Боль
Больше всего из того финала почему-то запомнился промах Терри.
в Москве который вроде
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ уличный иуда
"Партнеры и тренер резко менялись, то становились красивыми, то уродливыми, то клубничками, то водорослями"
Что за ахинею ты написал?
+4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Великий Алонсо
Криштиану 2007-2008 лучший футболист в истории. Красивый, быстрый, сильный, выносливый, голодный до побед.
В истории Аль-Насра🤓
+5
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nexia99
Эхх, помню как после школы приходил и повтор матча смотрел, заведомо не зная результата
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FC.Barcelona
Это некролог, я понять не могу?
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Фанат Аль-Насра
Ответ Великий Алонсо
Криштиану 2007-2008 лучший футболист в истории. Красивый, быстрый, сильный, выносливый, голодный до побед.
Аргументация на уровне
Особенно «красивый»
+48
-14
+34
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Серега Кузьменков
Ответ Великий Алонсо
Криштиану 2007-2008 лучший футболист в истории. Красивый, быстрый, сильный, выносливый, голодный до побед.
Киборг, помноженный на вечность. (Как и Алонсо)
+19
-3
+16
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Серега Кузьменков
Невероятно!
+3
0
+3
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Фут.Боль
Больше всего из того финала почему-то запомнился промах Терри.
+14
-3
+11
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Великий Алонсо
Криштиану 2007-2008 лучший футболист в истории. Красивый, быстрый, сильный, выносливый, голодный до побед.
+32
-32
0
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уличный иуда
"Партнеры и тренер резко менялись, то становились красивыми, то уродливыми, то клубничками, то водорослями"
+3
-6
-3
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