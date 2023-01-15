Энди Коул: «У Вегорста был отвратительный период в «Бернли». Что можно ожидать в «МЮ»?»

прокомментировал переход на правах аренды в «Манчестер Юнайтед».

«Вау! Когда я услышал об этом, был удивлен не меньше других.

Знаю, что он забил пару голов на чемпионате мира и играл на правах аренды в Турции, но у него был совершенно отвратительный период в « ».

Что мы можем ожидать в « »?» – сказал бывший игрок «МЮ».

Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина