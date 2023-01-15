Энди Коул: «У Вегорста был отвратительный период в «Бернли». Что можно ожидать в «МЮ»?»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул премьер-лига Англия Бернли Ваут Вегорст Футбол

Энди Коул прокомментировал переход Ваута Вегорста на правах аренды в «Манчестер Юнайтед».

«Вау! Когда я услышал об этом, был удивлен не меньше других.

Знаю, что он забил пару голов на чемпионате мира и играл на правах аренды в Турции, но у него был совершенно отвратительный период в «Бернли».

Что мы можем ожидать в «Манчестер Юнайтед»?» – сказал бывший игрок «МЮ».

Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина  

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18 комментариев

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Игорь Гусельников
В каком стиле Бернли играл и в каком Юнайтед играет, эксперты, видимо, не учитывают этот нюанс
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Burel
Ответ MU4evainmyheart!!!
В точку. Ещё обиднее становится из-за того, что эти эксперты легенды нашего клуба. Только Скоулз и Руни адекватно высказываются. Да, даже скаузер Карра объективный чел на фоне этих "экспертов", которые вечно недовольны чем-то.
напоминают ветеранов Спартака
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laudrup
Ответ CyberUnited
Этим экспертам, которые обсирают любого еще до подписания, пора заткнуться. "Кто такой Тен Хаг? Он тренировал только в нидерландах, один раз дошел до полуфинала ЛЧ. Что он может дать МЮ?? Мартинез? Как этот карлан будет противостоять двухметровым британским поленьям? Каземиро? Ему уже 30, даже реал хочет от него избавиться. Эриксен вообще чуть на тот свет не отправился и скоро закончит" . В итоге: Мартинез один из лучших цз в лиге, Каземиро забетонировал центр, лучше Эриксена по ассистам только Де Брейне, а МЮ Тен Хага в одном очке от сити. Кстати чего Рой Кин ничего не сказал после матча сити, он там ныл, что МЮ с серьезными соперниками не играл давно. (Ну может для него сити несерьезный соперник))
Всё верно. Добавлю,что и здесь некоторые "болельщики" МЮ до сих пор обсирают указанных здесь игроков, и тренера. Никак не успокоятся, что были против их прихода в начале сезона, а признать ошибку сейчас неудобно.
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MU4evainmyheart!!!
Ответ CyberUnited
Этим экспертам, которые обсирают любого еще до подписания, пора заткнуться. "Кто такой Тен Хаг? Он тренировал только в нидерландах, один раз дошел до полуфинала ЛЧ. Что он может дать МЮ?? Мартинез? Как этот карлан будет противостоять двухметровым британским поленьям? Каземиро? Ему уже 30, даже реал хочет от него избавиться. Эриксен вообще чуть на тот свет не отправился и скоро закончит" . В итоге: Мартинез один из лучших цз в лиге, Каземиро забетонировал центр, лучше Эриксена по ассистам только Де Брейне, а МЮ Тен Хага в одном очке от сити. Кстати чего Рой Кин ничего не сказал после матча сити, он там ныл, что МЮ с серьезными соперниками не играл давно. (Ну может для него сити несерьезный соперник))
В точку. Ещё обиднее становится из-за того, что эти эксперты легенды нашего клуба. Только Скоулз и Руни адекватно высказываются. Да, даже скаузер Карра объективный чел на фоне этих "экспертов", которые вечно недовольны чем-то.
+1
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Alex Muratov
Ответ CyberUnited
Этим экспертам, которые обсирают любого еще до подписания, пора заткнуться. "Кто такой Тен Хаг? Он тренировал только в нидерландах, один раз дошел до полуфинала ЛЧ. Что он может дать МЮ?? Мартинез? Как этот карлан будет противостоять двухметровым британским поленьям? Каземиро? Ему уже 30, даже реал хочет от него избавиться. Эриксен вообще чуть на тот свет не отправился и скоро закончит" . В итоге: Мартинез один из лучших цз в лиге, Каземиро забетонировал центр, лучше Эриксена по ассистам только Де Брейне, а МЮ Тен Хага в одном очке от сити. Кстати чего Рой Кин ничего не сказал после матча сити, он там ныл, что МЮ с серьезными соперниками не играл давно. (Ну может для него сити несерьезный соперник))
Для Кина, по старой памяти, может и несерьёзный, при нём с 93 по 05 МЮ и Сити сыграли 18 матчей, 2 победы Сити, 5 ничьих, 11 побед МЮ.
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MURA
Ответ CyberUnited
Этим экспертам, которые обсирают любого еще до подписания, пора заткнуться. "Кто такой Тен Хаг? Он тренировал только в нидерландах, один раз дошел до полуфинала ЛЧ. Что он может дать МЮ?? Мартинез? Как этот карлан будет противостоять двухметровым британским поленьям? Каземиро? Ему уже 30, даже реал хочет от него избавиться. Эриксен вообще чуть на тот свет не отправился и скоро закончит" . В итоге: Мартинез один из лучших цз в лиге, Каземиро забетонировал центр, лучше Эриксена по ассистам только Де Брейне, а МЮ Тен Хага в одном очке от сити. Кстати чего Рой Кин ничего не сказал после матча сити, он там ныл, что МЮ с серьезными соперниками не играл давно. (Ну может для него сити несерьезный соперник))
Занимался другим делом, пел песни о папаше Холланда
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oborit
Ждём мощи в атаке и забитых голов.
Ваут расчехляй свою пушку.
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Алексей Штатный
Ответ CyberUnited
Этим экспертам, которые обсирают любого еще до подписания, пора заткнуться. "Кто такой Тен Хаг? Он тренировал только в нидерландах, один раз дошел до полуфинала ЛЧ. Что он может дать МЮ?? Мартинез? Как этот карлан будет противостоять двухметровым британским поленьям? Каземиро? Ему уже 30, даже реал хочет от него избавиться. Эриксен вообще чуть на тот свет не отправился и скоро закончит" . В итоге: Мартинез один из лучших цз в лиге, Каземиро забетонировал центр, лучше Эриксена по ассистам только Де Брейне, а МЮ Тен Хага в одном очке от сити. Кстати чего Рой Кин ничего не сказал после матча сити, он там ныл, что МЮ с серьезными соперниками не играл давно. (Ну может для него сити несерьезный соперник))
Всё в цвет 👍
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muse muse
Ответ CyberUnited
Этим экспертам, которые обсирают любого еще до подписания, пора заткнуться. "Кто такой Тен Хаг? Он тренировал только в нидерландах, один раз дошел до полуфинала ЛЧ. Что он может дать МЮ?? Мартинез? Как этот карлан будет противостоять двухметровым британским поленьям? Каземиро? Ему уже 30, даже реал хочет от него избавиться. Эриксен вообще чуть на тот свет не отправился и скоро закончит" . В итоге: Мартинез один из лучших цз в лиге, Каземиро забетонировал центр, лучше Эриксена по ассистам только Де Брейне, а МЮ Тен Хага в одном очке от сити. Кстати чего Рой Кин ничего не сказал после матча сити, он там ныл, что МЮ с серьезными соперниками не играл давно. (Ну может для него сити несерьезный соперник))
Жаль, что можно влепить лишь один плюсик этому комменту))
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Alex Zet
" у него был совершенно отвратительный период в «Бернли»."

очередной никому не нужный третьесортный игрок, будет полировать лавку до конца аренды
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PredatorMax
Града голов от Ваута никто и не ждет. Это идеальный черновой форвард, который будет работать на команду до потери пульса. Ближайший аналог - Манджукич.
Плюс Вегорст со своим ростом и умением играть в штрафной - это хороший план Б, если что-то пойдет не так по ходу матча.
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micka
Того же, что и от Дзюбы в Торпедо.
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-2
-2
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CyberUnited
Этим экспертам, которые обсирают любого еще до подписания, пора заткнуться. "Кто такой Тен Хаг? Он тренировал только в нидерландах, один раз дошел до полуфинала ЛЧ. Что он может дать МЮ?? Мартинез? Как этот карлан будет противостоять двухметровым британским поленьям? Каземиро? Ему уже 30, даже реал хочет от него избавиться. Эриксен вообще чуть на тот свет не отправился и скоро закончит" . В итоге: Мартинез один из лучших цз в лиге, Каземиро забетонировал центр, лучше Эриксена по ассистам только Де Брейне, а МЮ Тен Хага в одном очке от сити. Кстати чего Рой Кин ничего не сказал после матча сити, он там ныл, что МЮ с серьезными соперниками не играл давно. (Ну может для него сити несерьезный соперник))
+39
-5
+34
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Алексей Максимов
Что ожидать?
Голы от него, Вергост зажигай 🔥🔥🔥
+6
0
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Игорь Кузнецов
В других командах где он играл, был другой уровень исполнителей. Когда у тебя в розыгрыше Бруно, Решворд, Эриксен, Энтони и другие, можно будет ожидать, что он станет забивать. Игрок-то неплохой, рано хоронить начали.
+3
0
+3
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MURA
Энди, после всего что сделал ЭХТ с МЮ ответ очевиден.
+3
0
+3
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Streetbor
с другим уровнем партнёров можно выйти на новый уровень..
+5
0
+5
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Юлия Закаблукова
В вольфсбцрге был лидером
+3
-1
+2
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