Энди Коул: «У Вегорста был отвратительный период в «Бернли». Что можно ожидать в «МЮ»?»
Энди Коул прокомментировал переход Ваута Вегорста на правах аренды в «Манчестер Юнайтед».
«Вау! Когда я услышал об этом, был удивлен не меньше других.
Знаю, что он забил пару голов на чемпионате мира и играл на правах аренды в Турции, но у него был совершенно отвратительный период в «Бернли».
Что мы можем ожидать в «Манчестер Юнайтед»?» – сказал бывший игрок «МЮ».
Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина
Ваут расчехляй свою пушку.
очередной никому не нужный третьесортный игрок, будет полировать лавку до конца аренды
Плюс Вегорст со своим ростом и умением играть в штрафной - это хороший план Б, если что-то пойдет не так по ходу матча.
Голы от него, Вергост зажигай 🔥🔥🔥