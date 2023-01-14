Вегорст о переходе в «МЮ»: «Это привилегия. Фантастика, что теперь я смогу надеть знаменитую красную футболку»
Ваут Вегорст передал эмоции после перехода в «Манчестер Юнайтед».
«Это привилегия для меня присоединиться к «Ман Юнайтед». Я играл против этого клуба в прошлом, и это фантастическое чувство, что теперь у меня есть шанс надеть знаменитую красную футболку.
Я видел прогресс «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага в этом сезоне, и мне не терпится начать выполнять свою роль в продвижении команды к ее целям.
Что бы ни случилось в ближайшие несколько месяцев, я могу обещать, что буду отдавать клубу все силы, пока я здесь», – сказал Вегорст.
«МЮ» арендовал 30-летнего форварда сборной Нидерландов у «Бернли» до июня 2023 года.
В 16 матчах чемпионата Турции этого сезона Вегорст, выступавший за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли», забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику футболиста можно найти здесь.
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