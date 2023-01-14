Вегорст о переходе в «МЮ»: «Это привилегия. Фантастика, что теперь я смогу надеть знаменитую красную футболку»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бернли Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Футбол

Ваут Вегорст передал эмоции после перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Это привилегия для меня присоединиться к «Ман Юнайтед». Я играл против этого клуба в прошлом, и это фантастическое чувство, что теперь у меня есть шанс надеть знаменитую красную футболку.

Я видел прогресс «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага в этом сезоне, и мне не терпится начать выполнять свою роль в продвижении команды к ее целям.

Что бы ни случилось в ближайшие несколько месяцев, я могу обещать, что буду отдавать клубу все силы, пока я здесь», – сказал Вегорст.

«МЮ» арендовал 30-летнего форварда сборной Нидерландов у «Бернли» до июня 2023 года.

В 16 матчах чемпионата Турции этого сезона Вегорст, выступавший за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли», забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику футболиста можно найти здесь.

Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
Днарь
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Корягин
Ответ Streetbor
давай начни с дубля в ворота сити!
Пока начнет просто с дубля МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Корягин
7-ку дадут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oborit
Зная твою (Ваут) самоотдачу на поле , верю что ты принесёшь пользу команде и будешь достоин этой футболки. Welcome to MU!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
Ответ Street Fighter
Он не сыграет с Сити, это известно уже
Жаль, свежая кровь не помешала бы для ротации уж точно ((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
muse muse
Вот что ни говори, а видеть это рвение и желание играть за команду-всегда приятно) и уж неважно, полноценный это переход или аренда. Он реально рвался в МЮ и теперь оказавшись там будет рвать и метать) верим, тем более упорства и спортивной злости ему точно не занимать)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Батыров
Ответ Streetbor
давай начни с дубля в ворота сити!
С сити он не сыграет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кинглер
Свои 7-8 голов за полгода забьет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Street Fighter
Ответ Streetbor
давай начни с дубля в ворота сити!
Он не сыграет с Сити, это известно уже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Streetbor
давай начни с дубля в ворота сити!
Он не включён в заявку на матч с Сити.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
давай начни с дубля в ворота сити!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitri Kudrenko
Этот переход и правда фантастика какая-то
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Надеюсь , оправдает ожидания. Успехов.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий