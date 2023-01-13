«Бешикташ» объявил об уходе Вегорста, «Бернли» выплатит 2,8 млн евро за досрочное прекращение аренды. Ожидается, что игрок перейдет в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция трансферы Бернли Ваут Вегорст Футбол

«Бешикташ» объявил об уходе форварда Ваута Вегорста.

30-летний футболист выступал за турецкий клуб на правах аренды из «Бернли».

Решение о досрочном прекращении аренды принято по согласию сторон.

Отмечается, что «Бернли» выплатит «Бешикташу» 2,8 млн евро за прекращение аренды раньше срока.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что Вегорст близок к переходу в клуб из Манчестера.

Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина  

 

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6 комментариев

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Слава Мельников
Ответ Dm Kznts
Так получается что МЮ вообще ничего не платил? ;)
Понятно дело что Бернли отзывает из аренды, он и платит. МЮ берет в аренду у Бернли и компенсирует им)
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Fox_Mulder_12
Накидает английским брускам по полной
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Dm Kznts
Ответ Stereophonics89
Ага, Бернли своими деньгами аренду аннулировали МЮ всё возместил
Ну так новость подана :)
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Stereophonics89
Ответ Dm Kznts
Так получается что МЮ вообще ничего не платил? ;)
Ага, Бернли своими деньгами аренду аннулировали
МЮ всё возместил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
Всë. Теперь однозначно Баринов перейдëт в Бешикташ.
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Dm Kznts
Так получается что МЮ вообще ничего не платил? ;)
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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