«Бешикташ» объявил об уходе Вегорста, «Бернли» выплатит 2,8 млн евро за досрочное прекращение аренды. Ожидается, что игрок перейдет в «МЮ»

« » объявил об уходе форварда .

30-летний футболист выступал за турецкий клуб на правах аренды из « ».

Решение о досрочном прекращении аренды принято по согласию сторон.

Отмечается, что «Бернли» выплатит «Бешикташу» 2,8 млн евро за прекращение аренды раньше срока.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что Вегорст близок к переходу в клуб из Манчестера.

Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина