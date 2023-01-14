«МЮ» арендовал форварда Вегорста у «Бернли»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Бернли Ваут Вегорст Футбол

«Манчестер Юнайтед» арендовал нападающего Ваута Вегорста у «Бернли».

Соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В 16 матчах чемпионата Турции этого сезона Вегорст, выступавший за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли», забил 8 мячей и сделал 4 ассиста.

Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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20 комментариев

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Berekella 999
Манчестер ю конкретно взялся !
+1
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Romeo Yankovich
Ответ Данил Луговский
теперь и ты бобо
Мостовой уже давно бобо
+1
-1
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Гарун Алиев
Ответ А. Мостовой
Хозяин Месси теперь будет заправлять в АПЛ
Закусывать надо
+7
-5
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muse muse
Добро пожаловать! Удиви всех в хорошем смысле слова, парень))
0
0
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Данил Луговский
Ответ А. Мостовой
Хозяин Месси теперь будет заправлять в АПЛ
теперь и ты бобо
+23
-15
+8
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Jordan95
Сильнейший форвард в МЮ со времён Руни, будем объективны.
Депутатов Трешфордов, 80 миллионных брусков Марсиалей и футболистами сложно назвать.

Наконец в нападении у нашего МЮ появился хотя бы середняк, подстать нашему середняку.
+1
-6
-5
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Леван Мкртчян
Ответ А. Мостовой
Хозяин Месси теперь будет заправлять в АПЛ
Запасной сборной Нидерландов и новоиспеченный запасной МЮ , который уже рад тому , что Лео запомнил его имя ( его слова) -- это более точное резюме Вергоста
+9
-16
-7
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Уставший Фергюсон
Пусть играет, перспективный среднемолодой голландец
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Jordan95
А че он уставился? Пусть идёт отсюда.
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-4
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oborit
Welcome to MU!
0
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fireflame1515
Боже, кто ты?тип, который забил два мяча Аргентине ? Кто то слышал о нем до ЧМ?
0
-4
-4
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damondiamond
Ответ Патрик Бэйтмен
Выйдет с Сити за 20 минут до конца при счёте 0-2. Забьет два мяча (второй при розыгрыше штрафного). Ну и всё в принципе, пацаны)
Он не заявлен на завтрашнее дерби
+2
0
+2
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Патрик Бэйтмен
Выйдет с Сити за 20 минут до конца при счёте 0-2. Забьет два мяча (второй при розыгрыше штрафного). Ну и всё в принципе, пацаны)
+4
-7
-3
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therealgreenman
Ну а теперь давайте посмотрим, что представляет из себя этот фрукт
0
-3
-3
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Арсений Элин
Давно в МЮ не было "большого" нападающего,это будет интересно! (Игало не в счёт) Уверен поможет и будет забивать,с такими то партнерами это неизбежно! )
+2
-2
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Street Fighter
Забьет за сезон больше всяких Стерлингов
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Bolvan
Отлично новость ,удачи Вергосту
+2
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Street Fighter
Добро пожаловать!
+3
-1
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rigobersong
В сравнении с баллас7ом, отличный буст:)
+4
-5
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А. Мостовой
Хозяин Месси теперь будет заправлять в АПЛ
+70
-26
+44
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