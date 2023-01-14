«МЮ» арендовал форварда Вегорста у «Бернли»
«Манчестер Юнайтед» арендовал нападающего Ваута Вегорста у «Бернли».
Соглашение рассчитано до июня 2023 года.
В 16 матчах чемпионата Турции этого сезона Вегорст, выступавший за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли», забил 8 мячей и сделал 4 ассиста.
Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
Депутатов Трешфордов, 80 миллионных брусков Марсиалей и футболистами сложно назвать.
Наконец в нападении у нашего МЮ появился хотя бы середняк, подстать нашему середняку.