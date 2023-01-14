«МЮ» арендовал форварда Вегорста у «Бернли»

« » арендовал нападающего у «Бернли».

Соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В 16 матчах чемпионата Турции этого сезона Вегорст, выступавший за « » на правах аренды из « », забил 8 мячей и сделал 4 ассиста.

Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.