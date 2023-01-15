Александр Мостовой: «Дзюба для РПЛ – в любую команду, кроме «Зенита». Артем до сих пор может забивать и делать свою работу»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Торпедо Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой оценил перспективы форварда Артема Дзюбы при возвращении в Мир РПЛ.

– Самая громкая околотрансферная новость сейчас – Артем Дзюба в «Торпедо». Пока только на сборах. А будет ли реальный переход?

– Почему нет? Если предложений больше не будет, то хотя бы в «Торпедо». Тем более это Москва.

Ясно, что команда находится на последнем месте в РПЛ, но Артем в принципе ничего не теряет. А если пару-тройку забьет, команда будет выигрывать – опять героем будет.

– Неужели Дзюба больше никому не нужен?

– Я тоже этим вопросом задаюсь. Дзюба для нашего чемпионата – в любую команду. Ясно, что кроме «Зенита», там есть кому забивать.

Дзюба до сих пор может забивать и делать свою работу, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
На пол года в Зенит вполне можно.
У клуба небольшие проблемы с напами :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Ответ Иван Шуткин
Сашка , как всегда прав ,все таки 20 лет в футбол играл и может тренировать любую команду без лицензии , странно почему Челси еще не обратился )
Челси не потянет пока Саню Мостового, сильно потратился))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Кузнецов
Как бы мне не нравится зенитовский Дзюба, он себя исчерпал, ни одной команде в Рпл он ничего не даст. Дзюба более чем зависим от партнёров рядом. Надо уметь вовремя закончить, время уже пришло. Хочешь забивать, шутить и кривляться - вперед в медиалигу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Papa Bear
Если об этом говорит Мостовой, то точно надо делать наоборот.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ненахов
Ответ Иван Шуткин
Сашка , как всегда прав ,все таки 20 лет в футбол играл и может тренировать любую команду без лицензии , странно почему Челси еще не обратился )
Что ему Челси , я думаю потеснил бы таких физруков как Пеп в Сити , и Клопа в Ливерпуле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Дзюба токсичен для всех.Он же.мелочь по корманам тырит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
игрочишка всея руси
это правда .для рос.чемпионата пойдёт
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
Сашка , как всегда прав ,все таки 20 лет в футбол играл и может тренировать любую команду без лицензии , странно почему Челси еще не обратился )
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий