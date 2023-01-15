Александр Мостовой: «Дзюба для РПЛ – в любую команду, кроме «Зенита». Артем до сих пор может забивать и делать свою работу»

оценил перспективы форварда Артема Дзюбы при возвращении в Мир .

– Самая громкая околотрансферная новость сейчас – в « ». Пока только на сборах. А будет ли реальный переход?

– Почему нет? Если предложений больше не будет, то хотя бы в «Торпедо». Тем более это Москва.

Ясно, что команда находится на последнем месте в РПЛ, но Артем в принципе ничего не теряет. А если пару-тройку забьет, команда будет выигрывать – опять героем будет.

– Неужели Дзюба больше никому не нужен?

– Я тоже этим вопросом задаюсь. Дзюба для нашего чемпионата – в любую команду. Ясно, что кроме « », там есть кому забивать.

Дзюба до сих пор может забивать и делать свою работу, – сказал бывший полузащитник «Спартака».