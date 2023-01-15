Совладельцы «Челси» Боули и Эгбали о Мудрике: «Интересный талант. Он дополнит состав, добавит глубины атаке»

Теги Челси премьер-лига Англия Михаил Мудрик Тодд Боули Футбол

Совладельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали прокомментировал трансфер Михаила Мудрика.

«Мы рады приветствовать Михаила в «Челси». Он очень интересный талант, который, по нашему мнению, станет потрясающим дополнением к нашему составу как сейчас, так и в ближайшие годы.

Мудрик добавит глубины нашей атаке. И мы знаем, что ему будет оказан очень теплый прием в Лондоне», – говорится в заявлении совладельцев, опубликованном на сайте «Челси».

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31 комментарий

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Иван Шуткин
Хороший комментарий для игрока в 100 лямов Евро , они сами в шоке , что натворили)
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Chistian Jadson
Это же как нужно не уважать свою академию, чтоб покупать какого-то парня, который за свою карьеру провел только пол сотни матчей, забил меньше 10 голов во всех турнирах, за 100+ млн!!!
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Миланбот
Ответ vaslover
Если бы он был россиянином сейчас бы тут все пищали что он чуть ли не лучший игрок мира и он точно этих денег стоит, а тут сегодня приходится российским любителям футбола терпеть такой нокдаун в виде аперкота снизу под названием суммы за украинского самородка.
Ну, тут уже перегиб. Конечно, у нас многие радовались бы переходу россиянина в топ-клуб и верили бы в него и желали бы успехов, но его уровень и ценник вполне себе адекватно оценивали бы. Только новостями о нём чуть ли не вся лента в этом сайте была бы переполнена)
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Xameleon1992
Глубины в таблице он добавит
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Veni-Vidi-Vici
Норм характеристика на игрока за сто лямов. "Интересный талант, дополнит состав, добавит глубины"...
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Marcus-light
Логично, что если покупаешь 13 игроков, то минимум двое абсолютно не нужны
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Spartakus1984
Интересно,сколько бы сейчас стоил Шевченко когда разрывал в ЛЧ за Динамо?
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vaslover
Ответ Миланбот
Комментарий удален модератором
Если бы он был россиянином сейчас бы тут все пищали что он чуть ли не лучший игрок мира и он точно этих денег стоит, а тут сегодня приходится российским любителям футбола терпеть такой нокдаун в виде аперкота снизу под названием суммы за украинского самородка.
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Spartakus1984
говорият так как буд то отдали за него 10 млн. так чисто проверить талант его
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Миланбот
Ответ Moscwow
Короче все это завуалированное спонсирование ВСУ американцами через Украинский клуб. Не может ноунейм из УПЛ с 9 голами за 5 лет и 0 голов за сборную стоить 100 миллионов
Комментарий удален
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Niko [Ars]
Ответ Radik_2.0
А центральным форвардом у нас и дальше будет играть Хавертц с 4 голами за сезон. Он же форвард, так ведь, его ж для этого и брали собственно.
ХАВертц это полузащитник
В атаке должен быть ФОРВертц))
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Добрый Ретроград
Ответ Moscwow
Короче все это завуалированное спонсирование ВСУ американцами через Украинский клуб. Не может ноунейм из УПЛ с 9 голами за 5 лет и 0 голов за сборную стоить 100 миллионов
Вот гребень и ногу свело официально песенки поют и ВСУ спонсируют, тоже из других стран.
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deadjoker
Пеп и то защитников для глубины по 50 брал, а тут прям на все деньги гуляет человек :)
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Добрый Ретроград
Спорц набрасывает на вентилятор)
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kk.abb
Ответ Stivi M.D.
Ахахахааххаахахах Шиза пошла уже🤣🤣🤣
шиза это платить на нонейм бегунка 130
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kk.abb
Добавит глубины за 130 млн, нормально.
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Radik_2.0
А центральным форвардом у нас и дальше будет играть Хавертц с 4 голами за сезон. Он же форвард, так ведь, его ж для этого и брали собственно.
+6
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Ocelot
Ответ MaxB
Вот это размах: добавить глубины за сотку. Челси выводит трансферы на новый уровень
причем как раз с глубиной состава у Челси как раз все в порядке, другое дело что вся эта братия это просто сборище по отдельности в принципе неплохих игроков а не команда
+1
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Stivi M.D.
Ответ Moscwow
Короче все это завуалированное спонсирование ВСУ американцами через Украинский клуб. Не может ноунейм из УПЛ с 9 голами за 5 лет и 0 голов за сборную стоить 100 миллионов
Комментарий скрыт
+11
-20
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ MaxB
Вот это размах: добавить глубины за сотку. Челси выводит трансферы на новый уровень
Ну ещё бы, после аренды Фелиша за 11 млн, который уже почти на месяц успел уехать по дискве, чтобы пробить дно, надо было сделать что-то весомое. Фристайлер за сотку, которого ещё и вёл сосед-самое то🤓
+4
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инок
Страшно становится за будущее футбола с такими дорогими трансферами...
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China Slayer
Ответ headmaster
За такую сумму хотелось бы чтобы не глубины добавлял, а главным действующим лицом был!!
Ты ведь не из своего кошелька за его трансфер заплатил) ребята знают что штучный товар стоит больших денег.
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Дмитрий Гудков
Я конечно извиняюсь, но это что, на откаты или гуманитарка Украине?
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Арсений Элин
Эксперты)))...ну ну...поживём увидим надеюсь не ошиблись,заплатив такие бешеные деньги,за игрока который отыграл пару сезонов на уровне...
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psycho killer
Вас кинули, Серёжа 👀
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