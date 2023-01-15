Совладельцы «Челси» Боули и Эгбали о Мудрике: «Интересный талант. Он дополнит состав, добавит глубины атаке»
Совладельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали прокомментировал трансфер Михаила Мудрика.
«Мы рады приветствовать Михаила в «Челси». Он очень интересный талант, который, по нашему мнению, станет потрясающим дополнением к нашему составу как сейчас, так и в ближайшие годы.
Мудрик добавит глубины нашей атаке. И мы знаем, что ему будет оказан очень теплый прием в Лондоне», – говорится в заявлении совладельцев, опубликованном на сайте «Челси».
В атаке должен быть ФОРВертц))