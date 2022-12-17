Роналдиньо: «Месси по мастерству заметно превосходит остальных. В 35 он играет на нормальном для себя уровне»

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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо оценил игру нападающего Лионеля Месси на ЧМ.

– Ожидали ли вы такой игры от Месси в 35 лет?

– Но он же играет на нормальном для себя уровне, не так ли?

Он на протяжении многих лет был лучшим на свете. Это его последний чемпионат мира, но я был уверен, что он приедет и сделает все ради победы.

Я считаю, что он может играть до 50, потому что по мастерству он значительно превосходит всех остальных, – отметил бывший футболист «Барселоны».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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