Хавбек Аргентины Мак Аллистер интересен «Челси»

Хавбек «Брайтона» привлек внимание очередного топ-клуба.

Вслед за «Арсеналом», «Атлетико» и «Тоттенхэмом» 24-летним игроком сборной Аргентины заинтересовался « ».

По данным TyC Sports, « » хотел бы сохранить Мак Аллистера хотя бы до конца сезона.

В 14 матчах сезона на счету полузащитника 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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