Хавбек Аргентины Мак Аллистер интересен «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер Футбол

Хавбек «Брайтона» Алексис Мак Аллистер привлек внимание очередного топ-клуба.

Вслед за «Арсеналом», «Атлетико» и «Тоттенхэмом» 24-летним игроком сборной Аргентины заинтересовался «Челси».

По данным TyC Sports, «Брайтон» хотел бы сохранить Мак Аллистера хотя бы до конца сезона.

В 14 матчах сезона АПЛ на счету полузащитника 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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20 комментариев

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Владимир Туаев
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Ответ MK Gamer
Поттер решил, все из Брайтона купить)
К ним же до того только один Кукурелья перешёл из Брайтона, кого всех то?
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bulldozer
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Поттер может уехать из Брайтона, но Брайтон из Поттера - никогда (с)
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SiberMK
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В итоге уйдет к Симеоне в пару к Де Паулю
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Sergey
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Ответ Heath...
Можно в принципе уже весь Брайтон выкупать
Можно тогда было и не уходить из Брайтона
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Ray Charles
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это как - хавбек России Матвей Алексеев интересен «Рандом ФК»
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Shuller18
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Кто бы сомневался, учитывая фигуру Поттера
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Акира_1
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Ответ LLiriKK
Зачем Мак Аллистеру в эту помойку переходить, в которую превратился нынешний «Челси»? Игрок такого калибра вполне может (и должен!) выступать в другом, гораздо более фактурном клубе.
Какого калибра? Один нормальный сезон в клубе и гол на ЧМ. Вау. Вот это калибр. Хаха Челси каждый год играет в ЛЧ и ещё может туда попасть в этом, а Мак Аллистер там хоть один матч сыграл? 😁
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Я Гражданин Мира
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Ответ MK Gamer
Поттер решил, все из Брайтона купить)
С стат Брайтон 2
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fellx
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Ответ LLiriKK
Зачем Мак Аллистеру в эту помойку переходить, в которую превратился нынешний «Челси»? Игрок такого калибра вполне может (и должен!) выступать в другом, гораздо более фактурном клубе.
Челси как раз таки его максимум. В клубных турнирах у него уже не будет "катарских" судей, которые будут закрывать глаза на фолы. Очередной Дринкуотер намечается
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Давид Agabekyan
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Ответ psixyec
Факт. Челси в ЧШ собрался, а Мак Аллистер вряд ли туда хочет.
Челси на 1 очко отстаёт от Ливерпуля и на 5 от МЮ. Что за бред
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Давид Agabekyan
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Ответ LLiriKK
Зачем Мак Аллистеру в эту помойку переходить, в которую превратился нынешний «Челси»? Игрок такого калибра вполне может (и должен!) выступать в другом, гораздо более фактурном клубе.
Челси всё-равно топовый клуб + знакомый тренер + Боули денег не жалеет
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ман сити фейк
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В этом сезон сильно прибавил
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Abdul Aziz
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После просмотра какого-то обзора матча Брайтона, когда увидел его игру, был удивлен, а когда комментатор еще сказал, что он аргентинец, то появилась надежда, что он поедет на ЧМ. Ито мы видим? Основной игрок чемпионов мира
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psixyec
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Ответ LLiriKK
Зачем Мак Аллистеру в эту помойку переходить, в которую превратился нынешний «Челси»? Игрок такого калибра вполне может (и должен!) выступать в другом, гораздо более фактурном клубе.
Факт. Челси в ЧШ собрался, а Мак Аллистер вряд ли туда хочет.
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LLiriKK
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Зачем Мак Аллистеру в эту помойку переходить, в которую превратился нынешний «Челси»? Игрок такого калибра вполне может (и должен!) выступать в другом, гораздо более фактурном клубе.
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rigobersong
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За лямов 120 можно продать:) Сейчас синий мешок можно на все что угодно разводить:)
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MK Gamer
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Поттер решил, все из Брайтона купить)
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Havi Thongman
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План Б для Челси, есть с Энцо Фернандесом не выгорит?
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M_i_t_y_a
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После такого чм он многим топам будет интересен
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Heath...
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Можно в принципе уже весь Брайтон выкупать
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