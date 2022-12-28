Хавбек Аргентины Мак Аллистер интересен «Челси»
Хавбек «Брайтона» Алексис Мак Аллистер привлек внимание очередного топ-клуба.
Вслед за «Арсеналом», «Атлетико» и «Тоттенхэмом» 24-летним игроком сборной Аргентины заинтересовался «Челси».
По данным TyC Sports, «Брайтон» хотел бы сохранить Мак Аллистера хотя бы до конца сезона.
В 14 матчах сезона АПЛ на счету полузащитника 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.
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