«Челси» может подписать лучшего бомбардира «Брайтона» Троссарда в январе
«Челси» интересен полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард.
Лондонский клуб изучает возможность приобретения 27-летнего хавбека в январское трансферное окно.
На решение «синих» о покупке бельгийца может повлиять его выступление на ЧМ-2022.
Троссард знаком с главным тренером «Челси» Грэмом Поттером по совместной работе в «Брайтоне».
В шести последних матчах АПЛ полузащитник забил шесть голов, в том числе сделал хет-трик в матче против «Ливерпуля» (3:3), а также забил в играх с «Ман Сити» (1:3) и «Челси» (4:1).
Всего у Троссарда 7 голов в 12 матчах АПЛ в этом сезоне. Он является лучшим бомбардиром «Брайтона».
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