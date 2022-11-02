«Челси» может подписать лучшего бомбардира «Брайтона» Троссарда в январе

интересен полузащитник .

Лондонский клуб изучает возможность приобретения 27-летнего хавбека в январское трансферное окно.

На решение «синих» о покупке бельгийца может повлиять его выступление на .

Троссард знаком с главным тренером «Челси» по совместной работе в «Брайтоне».

В шести последних матчах АПЛ полузащитник забил шесть голов, в том числе сделал хет-трик в матче против (3:3), а также забил в играх с (1:3) и «Челси» (4:1).

Всего у Троссарда 7 голов в 12 матчах в этом сезоне. Он является лучшим бомбардиром «Брайтона».