«Челси» может подписать лучшего бомбардира «Брайтона» Троссарда в январе

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Брайтон ЧМ-2022 Леандро Троссард Грэм Поттер Футбол

«Челси» интересен полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард.

Лондонский клуб изучает возможность приобретения 27-летнего хавбека в январское трансферное окно.

На решение «синих» о покупке бельгийца может повлиять его выступление на ЧМ-2022.

Троссард знаком с главным тренером «Челси» Грэмом Поттером по совместной работе в «Брайтоне».

В шести последних матчах АПЛ полузащитник забил шесть голов, в том числе сделал хет-трик в матче против «Ливерпуля» (3:3), а также забил в играх с «Ман Сити» (1:3) и «Челси» (4:1).

Всего у Троссарда 7 голов в 12 матчах АПЛ в этом сезоне. Он является лучшим бомбардиром «Брайтона».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные