Анчелотти о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Верное решение. Криштиану очень мотивирован»

Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Карло Анчелотти высказался о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Вчера нападающий посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии перед финалом Суперкубка Испании против «Барселоны».

«Роналду в порядке, он очень мотивирован. Ему нравятся и город, и страна.

Криштиану очень мотивирован. Он принял верное решение», – сказал тренер «Реала».

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40 комментариев

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иййет
Роналду о переходе Анчелотти в Реал: Верное решение. Жаль, что я не там
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Konstantin Meerov
Ответ Vlad
Анчи лицемерит. Как тренер, не хватает смелости попросить Переса взять обратно КриРо. Потому и несёт такую чушь.
дело не в смелости, а уме. Анчелотти понимает, что КриРо постарел и уже не потянет топ-уровень, но при этом Роналду отказывается принимать этот факт и постоянно дизелит. Такие токсичные люди не нужны в коллективе. Анчеллоти знает это лучше других, поэтому он добился подобных высот
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Я Гражданин Мира
Ответ rigobersong
В том, что он говорил, что никогда до такого чемпионата не опустится, в том что он постоянно врет и вешает лапшу своим глорам, а они ведутся как дети:) Остальные же с этой клоунады просто рофлят:))🤣
В каких чемпионатах играл Пеле , Бекхем, Ибрагимович, Хави, Иньеста и т д
Мне вас проста жалко
Вы унижайте всех этих великих футболистов.
Ещё при всем моем уважение к Месси мы ещё не знаем где откажется через пару лет.
Так что уважаемый человек никогда не говари никогда!
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Vlad
Ответ Rakhman Abdulla
Главное что не ко мне в команду, добавил папа Карло... )))
Пусть папа Карло в Эвертон возвращается и из зоны вылета в еврокубковую зону выводит со своим талантом.
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Vlad
Ответ QWertY
Даже Анчелотти признал, что уровень Кришти -чемпионат саудии))
Анчи лицемерит. Как тренер, не хватает смелости попросить Переса взять обратно КриРо. Потому и несёт такую чушь.
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Michael Boldyrev
Ответ Блуждающий странник
Когда уже закончится бесконечный поток новостей про Саудовскую Аравию. Кому это интересно? Он ещё и матча не сыграл, а уже сто мнений опубликовали. Отличное решение, отличный чемпионат, сильные соперники. Людей за идиотов держат? Скучный чемпионат, уровень футбола ниже чем в РПЛ смотреть это на серьезе после Европы невозможно. Ради интереса открыл обзор матча Аль-Наср - Аль-Хиляль уровень брака как в ФНЛ, интенсивность нулевая, спасает только веселый и орущий комментатор даже при аутах. И это самый важный матч у них, боюсь представить какой уровень футбола у аутсайдеров, которые там в подвале таблицы
Это который 2-2 (2022 года)? По обзору, хоть и весьма подробному, конечно, судить трудно...но это не уровень ФНЛ. По мне так плюс/минус та же Турция.
Другими словами, примерно РПЛ) Так же кстати, и удобоваримость матчей аутсайдеров можно представить: Арсенал-Ахмат и уж тем более Ротор-Уфа был печален даже в расцвет РПЛ.

Огромный минус в сравнении даже с средними европейскими чемпионатами - у саудитов похоже очень плохая телекартинка... Вернее, непривычная, наверное (я не разбираюсь, так что нужно скромней выражаться). Показалось, что технические возможности есть, а вот люди, кажется, на уровне фотографов деревенской свадьбы работают.
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JuVero
Ответ Блуждающий странник
Друг. Я захожу на спортс читаю новости и тут ежедневно в разделе "главные новости" мнения о переходе Роналду в чемпионат Саудовской Аравии либо рассказы о силе этого чемпионата. Публиковали бы отдельно вопросов бы не было, а так ты в любом случае это все читаешь и в какой-то момент уже подгорать начинает от вранья про силу этого первенства
Ну так, ты заходишь- оставляешь комменты - завязывается дискуссия - новость набирает просмотры.
Не будет сотни комментов, поймут, что это неинтересно, и не будут публиковать.
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Макс Шева
Нам посчастливилось жить в это время и видеть как как Криш играет за Аль Наср или Аль Хилляль с точностью не утверждаю ,но может и за Аль Хадид.
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Berekella 999
Пустынная мотивация
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Я Гражданин Мира
Ответ AF007
Расписался в своей профнепригодности после всех пафосных речей и судорожных потугов найти себе нормальный клуб
Со всеми может случится всё что угодно.
В тех не нормальных клубах, как вы говарите сколько звезды играли!?
Хави, Иньеста, достоточна вам или,,,,,,,,
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Tiestorzn17
Конечно верное, он другой уровень не тянет уже. А там может че нибудь замкнет в пустые или точку дадут пробить.
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AF007
Ответ Temp LC
Только Хави перед этим в своём интервью назвал Роналду дураком и тупым. Да и Хави ушёл в катар в 35.С его функциями можно и до 38 доиграть. Свежий пример -Модрич
Свежий и единственный. Замыкателем быть в миллиард раз проще, чем держать все нити игры в центре полузащиты, как это делают Месси, Модрич, Де Брюйне.

Потому гелевый свинопас и поселился во вратарской уже в 29
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Блуждающий странник
Ответ JuVero
Тебя кто-то заставляет нажимать на телефоне, заходить и читать эти новости? Откуда вы такие беретесь?
Друг. Я захожу на спортс читаю новости и тут ежедневно в разделе "главные новости" мнения о переходе Роналду в чемпионат Саудовской Аравии либо рассказы о силе этого чемпионата. Публиковали бы отдельно вопросов бы не было, а так ты в любом случае это все читаешь и в какой-то момент уже подгорать начинает от вранья про силу этого первенства
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Я Гражданин Мира
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Позорность в том что его никто незахотел в европе топ 5 лиг как отработанное масло выкинул арабам.ладно бы хотя бы в млс и то лучше и в чем тут его непозорность?
Выкинули арабам?
Там играли и до сих пор играет лучшие игроки Европы.
Хави и Иньеста ещё моложе были когда поехали туда.
Угомонитес, ваши аргументы равно нулью.
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FilinMD
Ответ Блуждающий странник
Когда уже закончится бесконечный поток новостей про Саудовскую Аравию. Кому это интересно? Он ещё и матча не сыграл, а уже сто мнений опубликовали. Отличное решение, отличный чемпионат, сильные соперники. Людей за идиотов держат? Скучный чемпионат, уровень футбола ниже чем в РПЛ смотреть это на серьезе после Европы невозможно. Ради интереса открыл обзор матча Аль-Наср - Аль-Хиляль уровень брака как в ФНЛ, интенсивность нулевая, спасает только веселый и орущий комментатор даже при аутах. И это самый важный матч у них, боюсь представить какой уровень футбола у аутсайдеров, которые там в подвале таблицы
Просто Роналду - это бренд. Кому интересно? Всем тем, кто смотрит, комментирует, вам в том числе. Вы же пришли сюда и написали комментарий, причем не такой уж маленький)
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Милчик
Ответ Блуждающий странник
Когда уже закончится бесконечный поток новостей про Саудовскую Аравию. Кому это интересно? Он ещё и матча не сыграл, а уже сто мнений опубликовали. Отличное решение, отличный чемпионат, сильные соперники. Людей за идиотов держат? Скучный чемпионат, уровень футбола ниже чем в РПЛ смотреть это на серьезе после Европы невозможно. Ради интереса открыл обзор матча Аль-Наср - Аль-Хиляль уровень брака как в ФНЛ, интенсивность нулевая, спасает только веселый и орущий комментатор даже при аутах. И это самый важный матч у них, боюсь представить какой уровень футбола у аутсайдеров, которые там в подвале таблицы
хоть убейте не понимаю логику таких орущих людей, ну не читай ты эти новости!!!!?!?!?!? Тебя кто то заставляет или Рон с тебя клятву взял, что ты не одно йновости не пропустишь...
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JuVero
Ответ Блуждающий странник
Когда уже закончится бесконечный поток новостей про Саудовскую Аравию. Кому это интересно? Он ещё и матча не сыграл, а уже сто мнений опубликовали. Отличное решение, отличный чемпионат, сильные соперники. Людей за идиотов держат? Скучный чемпионат, уровень футбола ниже чем в РПЛ смотреть это на серьезе после Европы невозможно. Ради интереса открыл обзор матча Аль-Наср - Аль-Хиляль уровень брака как в ФНЛ, интенсивность нулевая, спасает только веселый и орущий комментатор даже при аутах. И это самый важный матч у них, боюсь представить какой уровень футбола у аутсайдеров, которые там в подвале таблицы
Тебя кто-то заставляет нажимать на телефоне, заходить и читать эти новости? Откуда вы такие беретесь?
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Так говорил Батистута
Ответ Иван Колончук
Комментарий удален модератором
Он какую-то информацию сообщил, в отличие от тебя.
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QWertY
Даже Анчелотти признал, что уровень Кришти -чемпионат саудии))
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Rakhman Abdulla
Главное что не ко мне в команду, добавил папа Карло... )))
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Temp LC
Ответ Сергей Котов
помню как он в 2016 обсирал хави который играл в катаре...а тут...видишь ли как повернулось...
Только Хави перед этим в своём интервью назвал Роналду дураком и тупым. Да и Хави ушёл в катар в 35.С его функциями можно и до 38 доиграть. Свежий пример -Модрич
+3
-3
0
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Висита Эльмурзаев
Ответ Блуждающий странник
Когда уже закончится бесконечный поток новостей про Саудовскую Аравию. Кому это интересно? Он ещё и матча не сыграл, а уже сто мнений опубликовали. Отличное решение, отличный чемпионат, сильные соперники. Людей за идиотов держат? Скучный чемпионат, уровень футбола ниже чем в РПЛ смотреть это на серьезе после Европы невозможно. Ради интереса открыл обзор матча Аль-Наср - Аль-Хиляль уровень брака как в ФНЛ, интенсивность нулевая, спасает только веселый и орущий комментатор даже при аутах. И это самый важный матч у них, боюсь представить какой уровень футбола у аутсайдеров, которые там в подвале таблицы
фанатам Месси интересно, они не упускают ни одну новость про Криштиану
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Иван Колончук
Ответ Блуждающий странник
Когда уже закончится бесконечный поток новостей про Саудовскую Аравию. Кому это интересно? Он ещё и матча не сыграл, а уже сто мнений опубликовали. Отличное решение, отличный чемпионат, сильные соперники. Людей за идиотов держат? Скучный чемпионат, уровень футбола ниже чем в РПЛ смотреть это на серьезе после Европы невозможно. Ради интереса открыл обзор матча Аль-Наср - Аль-Хиляль уровень брака как в ФНЛ, интенсивность нулевая, спасает только веселый и орущий комментатор даже при аутах. И это самый важный матч у них, боюсь представить какой уровень футбола у аутсайдеров, которые там в подвале таблицы
Комментарий удален
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Я Гражданин Мира
А в чём его позорность?
Позорность в том что его никто незахотел в европе топ 5 лиг как отработанное масло выкинул арабам.ладно бы хотя бы в млс и то лучше и в чем тут его непозорность?
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0
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Блуждающий странник
Когда уже закончится бесконечный поток новостей про Саудовскую Аравию. Кому это интересно? Он ещё и матча не сыграл, а уже сто мнений опубликовали. Отличное решение, отличный чемпионат, сильные соперники. Людей за идиотов держат? Скучный чемпионат, уровень футбола ниже чем в РПЛ смотреть это на серьезе после Европы невозможно. Ради интереса открыл обзор матча Аль-Наср - Аль-Хиляль уровень брака как в ФНЛ, интенсивность нулевая, спасает только веселый и орущий комментатор даже при аутах. И это самый важный матч у них, боюсь представить какой уровень футбола у аутсайдеров, которые там в подвале таблицы
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+41
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