Анчелотти о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Верное решение. Криштиану очень мотивирован»
Карло Анчелотти высказался о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
Вчера нападающий посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии перед финалом Суперкубка Испании против «Барселоны».
«Роналду в порядке, он очень мотивирован. Ему нравятся и город, и страна.
Криштиану очень мотивирован. Он принял верное решение», – сказал тренер «Реала».
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Мне вас проста жалко
Вы унижайте всех этих великих футболистов.
Ещё при всем моем уважение к Месси мы ещё не знаем где откажется через пару лет.
Так что уважаемый человек никогда не говари никогда!
Другими словами, примерно РПЛ) Так же кстати, и удобоваримость матчей аутсайдеров можно представить: Арсенал-Ахмат и уж тем более Ротор-Уфа был печален даже в расцвет РПЛ.
Огромный минус в сравнении даже с средними европейскими чемпионатами - у саудитов похоже очень плохая телекартинка... Вернее, непривычная, наверное (я не разбираюсь, так что нужно скромней выражаться). Показалось, что технические возможности есть, а вот люди, кажется, на уровне фотографов деревенской свадьбы работают.
Не будет сотни комментов, поймут, что это неинтересно, и не будут публиковать.
В тех не нормальных клубах, как вы говарите сколько звезды играли!?
Хави, Иньеста, достоточна вам или,,,,,,,,
Потому гелевый свинопас и поселился во вратарской уже в 29
Там играли и до сих пор играет лучшие игроки Европы.
Хави и Иньеста ещё моложе были когда поехали туда.
Угомонитес, ваши аргументы равно нулью.