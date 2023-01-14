Анчелотти о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Верное решение. Криштиану очень мотивирован»

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Вчера нападающий посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии перед финалом Суперкубка Испании против «Барселоны».

«Роналду в порядке, он очень мотивирован. Ему нравятся и город, и страна.

Криштиану очень мотивирован. Он принял верное решение», – сказал тренер «Реала».

Роналду пожелал «Реалу» удачи перед финалом Суперкубка с «Барсой»: «Удачи нашему «Мадриду»