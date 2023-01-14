Хави: «Барса» обязана выиграть Суперкубок. Победа над «Реалом» имела бы большое значение»
Хави заявил, что «Барселона» обязана победить «Реал» в финале Суперкубка Испании.
«Для «Барсы» это никогда даже не обсуждается. Мы «Барса», и мы пойдем за трофеем. Для меня этот клуб – важнее всего, а «Барса» – одна из тех команд, что должны брать трофеи.
Вне зависимости от того, победим мы или проиграем, мы продолжим бороться за трофеи. Победа над «Реалом» имела бы большое значение.
Смотрим на ситуацию так, что мы обязаны выиграть этот трофей. Мы здесь для этого.
Если сравнивать мою работу сейчас со временами, когда я играл, то мало что поменялось. Теперь я просто должен готовить команду так, чтобы она победила.
Психология очень важна. У них больше опыта в финалах, но мы должны сыграть с энтузиазмом. Постараемся провести весь матч так, как 60 минут в игре с «Бетисом». Желание и амбиции даже не ставятся под вопрос», – сказал тренер «Барселоны».
Матч за Суперкубок Испании между «Барсой» и «Реалом» состоится завтра, 15 января, в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Вспомните после зеро титула в прошлом сезоне сколько раз они вспоминали про никому ненужные 0:4)
Весь мир узнал Барсу ещё лучше ,после его подлого поступка к отношение лучшему футболисту клуба и всего мира.
Сейчас вспомним Айтекина и так по очереди
А так, пустой набор громких слов, пойдет для статусов ВК )) Удачи Реалу, пусть демотивирует барсу перед второй половиной сезона ЛаЛиги!