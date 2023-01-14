Хави: «Барса» обязана выиграть Суперкубок. Победа над «Реалом» имела бы большое значение»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави заявил, что «Барселона» обязана победить «Реал» в финале Суперкубка Испании.

«Для «Барсы» это никогда даже не обсуждается. Мы «Барса», и мы пойдем за трофеем. Для меня этот клуб – важнее всего, а «Барса» – одна из тех команд, что должны брать трофеи.

Вне зависимости от того, победим мы или проиграем, мы продолжим бороться за трофеи. Победа над «Реалом» имела бы большое значение.

Смотрим на ситуацию так, что мы обязаны выиграть этот трофей. Мы здесь для этого.

Если сравнивать мою работу сейчас со временами, когда я играл, то мало что поменялось. Теперь я просто должен готовить команду так, чтобы она победила.

Психология очень важна. У них больше опыта в финалах, но мы должны сыграть с энтузиазмом. Постараемся провести весь матч так, как 60 минут в игре с «Бетисом». Желание и амбиции даже не ставятся под вопрос», – сказал тренер «Барселоны».

Матч за Суперкубок Испании между «Барсой» и «Реалом» состоится завтра, 15 января, в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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29 комментариев

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Moscwow
Ответ f0rmoceft
И кубок Гампера
У Барсы 45!!! Кубков Гампера! Это не какие-то 14 лч никому не нужные
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белошип
Для Хавы и бестрофейника победа над Реалом это уже и есть трофей
Вспомните после зеро титула в прошлом сезоне сколько раз они вспоминали про никому ненужные 0:4)
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cukken
Реал сейчас нестабилен, Барса может воспользоваться. Лишь сама себе не проиграла. Поглядим. Рубка будет однозначно, нужно же бабки оправдывать. Будем саудитов развлекать!
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иййет
Дон Карло: Барса обязана выиграть Суперкубок. Но победит Реал.
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Andria Managadze
Ответ And Justice for All
После финала: "Суперкубок - всего лишь четвёртый по значимости турнир, у нас ещё есть Ла Лига, Лига Европы и Кубок Короля.
заранее говорите всё что вам ещё остаётся делать
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Giorgi Gio
Папа Карло покажет как надо играть в финале
+1
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Я Гражданин Мира
Мы Барса!
Весь мир узнал Барсу ещё лучше ,после его подлого поступка к отношение лучшему футболисту клуба и всего мира.
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Бускетс это позиция
Ответ Vlad
Опыта в финалах ЛЧ у Реала много. Но вот за Кубок Короля больше у Барсы. И полагаю соответственно за СКИ тоже.
Не в таком формате, с тех пор как 4 команды стали бороться за Суперкубок, Барса его не выигрывала
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gPk
Ответ Ruslan3132
посмотри количество титулов у Реала и барсы после введения ВАР и узбагойся.
Какой толк от вара если дня Реала свои правила. Достаточно вспомнить второй круг после коронавируса когда судьи даже с ВАРом умудрялись тащить Реала)
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-3
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f0rmoceft
Ответ Ruslan3132
посмотри количество титулов у Реала и барсы после введения ВАР и узбагойся.
Помню как все писали, что Реалу конец после введения ВАР, только все наоборот получилось)
+1
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gPk
Ответ f0rmoceft
Оо ну началось… Сейчас вспомним Айтекина и так по очереди
Даже вспоминать не хочу и не хочу конкретные фамилии произносить. Зачем этих позорников вспоминать, которые после матча с улыбкой выходят с пакетиками Реала’ж
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-3
-3
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Ruslan3132
Ответ gPk
Реалу даже желать не нужно удачи. Достаточно пожелать увидеть ручного судейкку. Тот по классике спокойно трофей принесёт;)
посмотри количество титулов у Реала и барсы после введения ВАР и узбагойся.
+3
0
+3
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f0rmoceft
Ответ gPk
Реалу даже желать не нужно удачи. Достаточно пожелать увидеть ручного судейкку. Тот по классике спокойно трофей принесёт;)
Оо ну началось…
Сейчас вспомним Айтекина и так по очереди
+7
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+7
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gPk
Ответ Ruslan3132
Вне зависимости от того, победим мы или проиграем, мы продолжим бороться за трофеи - Л - Логика )) А так, пустой набор громких слов, пойдет для статусов ВК )) Удачи Реалу, пусть демотивирует барсу перед второй половиной сезона ЛаЛиги!
Реалу даже желать не нужно удачи. Достаточно пожелать увидеть ручного судейкку. Тот по классике спокойно трофей принесёт;)
+1
-5
-4
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Александр Граф
Ответ And Justice for All
После финала: "Суперкубок - всего лишь четвёртый по значимости турнир, у нас ещё есть Ла Лига, Лига Европы и Кубок Короля.
Анчи так и скажет
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Алекс Мелкумян
Ответ f0rmoceft
А мне кажется его не исправить, с самого назначения он говорит подобным образом. Сколько читаю, всегда удивляюсь его высказываниям, будто для фильма написали
Может с опытом придет, пусть вон у Гвардиолы учится как надо пыль в глаза сопернику перед матчем кидать. А то Хави как будто предматчевую установку журналистам говорит.
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Lindeman
Ответ Экспертное мнение
Хави бы научиться молча делать дело, а не вот это вот
Предлагаешь на пресс-конференциях молчать?
+6
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Ruslan3132
Вне зависимости от того, победим мы или проиграем, мы продолжим бороться за трофеи - Л - Логика ))

А так, пустой набор громких слов, пойдет для статусов ВК )) Удачи Реалу, пусть демотивирует барсу перед второй половиной сезона ЛаЛиги!
+4
-4
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f0rmoceft
Ответ Алекс Мелкумян
Вот ничему жизнь не учит человека, постоянно дают по башке после таких слов, потом вроде становятся скромнее и опять по новой. Ну не сделали вы еще топ команду, она еще только строится, да никто в мире, даже лучшая команда не может говорить "мы обязаны тут победить". Потом приходят какие-нибудь Вильярреалы, Айнтрахты, Аяксы и им немножко побоку на все эти предматчевые расклады. Ну Хави, умный же человек ну.
А мне кажется его не исправить, с самого назначения он говорит подобным образом. Сколько читаю, всегда удивляюсь его высказываниям, будто для фильма написали
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Хави бы научиться молча делать дело, а не вот это вот
+2
-6
-4
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Vlad
Ответ f0rmoceft
Комментарий удален модератором
Это глоры Реала на ветке Барсы.
+2
-4
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Алекс Мелкумян
Вот ничему жизнь не учит человека, постоянно дают по башке после таких слов, потом вроде становятся скромнее и опять по новой. Ну не сделали вы еще топ команду, она еще только строится, да никто в мире, даже лучшая команда не может говорить "мы обязаны тут победить". Потом приходят какие-нибудь Вильярреалы, Айнтрахты, Аяксы и им немножко побоку на все эти предматчевые расклады. Ну Хави, умный же человек ну.
+3
-4
-1
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Vlad
Опыта в финалах ЛЧ у Реала много. Но вот за Кубок Короля больше у Барсы. И полагаю соответственно за СКИ тоже.
+1
-2
-1
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Машина Мощная
У Барсы есть шансы если Штэга не будет пропускать такие же голы как в полуфинале.
+2
-2
0
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f0rmoceft
Комментарий удален
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