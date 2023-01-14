Хави: «Барса» обязана выиграть Суперкубок. Победа над «Реалом» имела бы большое значение»

заявил, что « » обязана победить « » в финале Суперкубка Испании.

«Для «Барсы» это никогда даже не обсуждается. Мы «Барса», и мы пойдем за трофеем. Для меня этот клуб – важнее всего, а «Барса» – одна из тех команд, что должны брать трофеи.

Вне зависимости от того, победим мы или проиграем, мы продолжим бороться за трофеи. Победа над «Реалом» имела бы большое значение.

Смотрим на ситуацию так, что мы обязаны выиграть этот трофей. Мы здесь для этого.

Если сравнивать мою работу сейчас со временами, когда я играл, то мало что поменялось. Теперь я просто должен готовить команду так, чтобы она победила.

Психология очень важна. У них больше опыта в финалах, но мы должны сыграть с энтузиазмом. Постараемся провести весь матч так, как 60 минут в игре с «Бетисом». Желание и амбиции даже не ставятся под вопрос», – сказал тренер «Барселоны».

Матч за между «Барсой» и «Реалом» состоится завтра, 15 января, в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.