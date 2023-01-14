Фаны «МЮ» кричали «Холанд, как там твой папа?». Это отсылка к Кину, ударившему шипами в колено отца Эрлинга в 2001-м

Фанаты « » пытались вывести из себя .

«МЮ» одержал победу над « » в 20-м туре (2:1). За всю игру норвежец нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

Болельщики «Юнайтед» в первом тайме скандировали: «Холанд, как там твой папа?». Затем они выкрикивали фамилию .

В 2001 году отец Эрлинга Альф-Инге получил жесткий подкат шипами в колено от капитана «Юнайтед» Кина в манчестерском дерби. Кин был удален, получил три матча дисквалификации и штраф в 5 тысяч фунтов.

Кин о травме отца Холанда в 2001 году: «Через три дня он уже играл за сборную. Но зачем позволять правде вставать на пути красивой истории?»

Главный миф об отце Холанда: Рой Кин закончил его карьеру, влетев в колено. Это неправда, хотя многое сошлось