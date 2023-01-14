Фаны «МЮ» кричали «Холанд, как там твой папа?». Это отсылка к Кину, ударившему шипами в колено отца Эрлинга в 2001-м

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Альф-Инге Холанд Эрлинг Холанд Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» пытались вывести из себя Эрлинга Холанда.

«МЮ» одержал победу над «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ (2:1). За всю игру норвежец нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

Болельщики «Юнайтед» в первом тайме скандировали: «Холанд, как там твой папа?». Затем они выкрикивали фамилию Роя Кина.

В 2001 году отец Эрлинга Альф-Инге получил жесткий подкат шипами в колено от капитана «Юнайтед» Кина в манчестерском дерби. Кин был удален, получил три матча дисквалификации и штраф в 5 тысяч фунтов.

Кин о травме отца Холанда в 2001 году: «Через три дня он уже играл за сборную. Но зачем позволять правде вставать на пути красивой истории?»

Главный миф об отце Холанда: Рой Кин закончил его карьеру, влетев в колено. Это неправда, хотя многое сошлось

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16 комментариев

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Сослан Сохиев
Ответ Andrew Chernyavski
Интересно, рискнули ли бы они это сказать 1 на 1 ему в лицо.
А что в этом сложного?если свинья в твоих глазах круто,это ещё ничего не значит.
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Сослан Сохиев
Норма.по сравнению с тем,что распевали ничтожества в виде недофанов щити,это норма.
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Токсик
Ответ Andrew Chernyavski
Интересно, рискнули ли бы они это сказать 1 на 1 ему в лицо.
"Они" или "кто-то из них"? Толпой руки и ноги переломают, похлеще травмы папы. 😏
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Andrew Chernyavski
Интересно, рискнули ли бы они это сказать 1 на 1 ему в лицо.
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Дмитрий Евсюков
Ответ lovesalat
А я думаю что у отца Холланда все хорошо. Имеет огромные комиссионные от 2х трансферов, сын один из лучших в мире. Чего ему грустить?
Ну кроме того, что ему сломали и ногу и карьеру. А так да, пустяки
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lovesalat
А я думаю что у отца Холланда все хорошо.
Имеет огромные комиссионные от 2х трансферов, сын один из лучших в мире.
Чего ему грустить?
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mansur_axe
Фаны МЮ вместо того чтоб радоваться победе, злорадствуют. Это унизительно
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-2
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GuruFutbola
Быдло
+3
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Эксперт со спортса
Холланд = Энди Кэррол
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QWertY
Осторожно, в комментах неженки)
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Stereophonics89
Ответ Тиджани Бабангида
Очень грубо и очень глупо
А в чем грубость?
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Тиджани Бабангида
Очень грубо и очень глупо
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fan brightona
Фу
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Stereophonics89
Нужно было не про папу спрашивать, а почему сынок на поле сегодня не вышел
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corazón blanco
Ну болельщики любого клуба всегда пытаются задеть игрока из стана соперников и зачастую это не самые нелицеприятные слова, в этом нет ничего удивительного. Больше удивляет, насколько же раньше были "мягкие" правила по сравнению с нынешними. Если бы сейчас кто-то повторил то, что сделал Рой, уверен трехматчевой дисквалификацией он бы не отделался.
+16
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nurlan-zenit
Глупая отсылка…
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