Мерсон о Холанде: «Раньше у «Сити» голы распределялись равномерно. Сейчас, если Эрлинг не забивает, это становится проблемой»

высказался об игре .

«Эрлинг Холанд является нападающим до мозга костей. За первые 20 минут матча с «Челси» он ни разу не коснулся мяча. Игрокам «Сити» говорят, чтобы они доставляли ему мяч в штрафную.

Если он не забивает, это становится проблемой. Раньше голы у « » распределялись по всей команде, и это было удивительно. Соперники поймут это и начнут играть с Холандом плотнее», – сказал экс-форвард сборной Англии.

В этом сезоне норвежский нападающий провел 16 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.