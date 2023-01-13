Мерсон о Холанде: «Раньше у «Сити» голы распределялись равномерно. Сейчас, если Эрлинг не забивает, это становится проблемой»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пол Мерсон Эрлинг Холанд Футбол

Пол Мерсон высказался об игре Эрлинга Холанда.

«Эрлинг Холанд является нападающим до мозга костей. За первые 20 минут матча с «Челси» он ни разу не коснулся мяча. Игрокам «Сити» говорят, чтобы они доставляли ему мяч в штрафную.

Если он не забивает, это становится проблемой. Раньше голы у «Сити» распределялись по всей команде, и это было удивительно. Соперники поймут это и начнут играть с Холандом плотнее», – сказал экс-форвард сборной Англии.

В этом сезоне АПЛ норвежский нападающий провел 16 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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5 комментариев

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Илья Сутурин
Да что за чушь! По одному матчу с Саутгемптоном судит? Эксперт блин!
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Tollie
во будет умора, если Ньюкасл в итоге станет чемпионом. Лучшая оборона - их. Лучшая полузащита - их. Осталось еще Уилсону, Вуду и Исаку раздать люлей - и хвалёный физрук будет снова требовать 2 млрд на усиление. старые 2 млрд уже себя отработали.
Откуда столько желчи
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Дмитрий Снегирёв
Какие глупые соперники, еще не поняли, что с Холандом надо играть плотнее
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Tollie
во будет умора, если Ньюкасл в итоге станет чемпионом. Лучшая оборона - их. Лучшая полузащита - их.

Осталось еще Уилсону, Вуду и Исаку раздать люлей - и хвалёный физрук будет снова требовать 2 млрд на усиление. старые 2 млрд уже себя отработали.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Да он большая звезда. Но мне больше нравится Сити без норвежца.
+1
0
+1
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