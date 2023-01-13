Мерсон о Холанде: «Раньше у «Сити» голы распределялись равномерно. Сейчас, если Эрлинг не забивает, это становится проблемой»
Пол Мерсон высказался об игре Эрлинга Холанда.
«Эрлинг Холанд является нападающим до мозга костей. За первые 20 минут матча с «Челси» он ни разу не коснулся мяча. Игрокам «Сити» говорят, чтобы они доставляли ему мяч в штрафную.
Если он не забивает, это становится проблемой. Раньше голы у «Сити» распределялись по всей команде, и это было удивительно. Соперники поймут это и начнут играть с Холандом плотнее», – сказал экс-форвард сборной Англии.
В этом сезоне АПЛ норвежский нападающий провел 16 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.
Осталось еще Уилсону, Вуду и Исаку раздать люлей - и хвалёный физрук будет снова требовать 2 млрд на усиление. старые 2 млрд уже себя отработали.